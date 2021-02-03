На Днепропетровщине проходят учения 93-й ОМБр "Холодный Яр". ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине проходят тактические учения механизированных батальонов отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" - военнослужащие отрабатывают действия подразделений в наступлении и обороне на различной местности и в разное время суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Руководитель учений, начальник штаба бригады "Холодный Яр" рассказал, что тактические учения механизированных батальонов - завершающий этап коллективной подготовки. Цель учений - проверить слаженность действий подразделений и их обученность.

"Пехотинцы учатся наступать, уничтожать противника, преследовать его, решать задачи, которые внезапно возникают. Это происходит во взаимодействии с практически всеми родами войск. Наступали пехотинцы, артиллеристы, танкисты, зенитчики, инженеры, связисты - все военнослужащие механизированной бригады", - рассказал офицер.







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Ночью планируется отработать действия по отражению наступления противника, который будет контратаковать.





В батальонных тактических учениях принимают участие более полутысячи военнослужащих и более 40 единиц боевой техники.

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Большинство военнослужащих прошли не одну ротацию в районе проведения ООС и АТО. Также есть военнослужащие, которые только присоединились к бригаде. Они прошли подготовку в учебных центрах, а в составе бригады - слаживание отделений, взводов, рот. Сейчас продолжаются учения в составе батальона.