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Днепропетровщина (2887) военные учения (3282) 93 отдельная механизированная бригада (242) ВСУ (5151)

На Днепропетровщине проходят учения 93-й ОМБр "Холодный Яр". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

На Днепропетровщине проходят тактические учения механизированных батальонов отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" - военнослужащие отрабатывают действия подразделений в наступлении и обороне на различной местности и в разное время суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

На Днепропетровщине проходят учения 93-й ОМБр Холодный Яр 01

Руководитель учений, начальник штаба бригады "Холодный Яр" рассказал, что тактические учения механизированных батальонов - завершающий этап коллективной подготовки. Цель учений - проверить слаженность действий подразделений и их обученность.

"Пехотинцы учатся наступать, уничтожать противника, преследовать его, решать задачи, которые внезапно возникают. Это происходит во взаимодействии с практически всеми родами войск. Наступали пехотинцы, артиллеристы, танкисты, зенитчики, инженеры, связисты - все военнослужащие механизированной бригады", - рассказал офицер.

На Днепропетровщине проходят учения 93-й ОМБр Холодный Яр 02
На Днепропетровщине проходят учения 93-й ОМБр Холодный Яр 03
На Днепропетровщине проходят учения 93-й ОМБр Холодный Яр 04

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На Днепропетровщине проходят учения 93-й ОМБр Холодный Яр 05

Ночью планируется отработать действия по отражению наступления противника, который будет контратаковать.

На Днепропетровщине проходят учения 93-й ОМБр Холодный Яр 06
На Днепропетровщине проходят учения 93-й ОМБр Холодный Яр 07

В батальонных тактических учениях принимают участие более полутысячи военнослужащих и более 40 единиц боевой техники.

На Днепропетровщине проходят учения 93-й ОМБр Холодный Яр 08

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Большинство военнослужащих прошли не одну ротацию в районе проведения ООС и АТО. Также есть военнослужащие, которые только присоединились к бригаде. Они прошли подготовку в учебных центрах, а в составе бригады - слаживание отделений, взводов, рот. Сейчас продолжаются учения в составе батальона.

Автор: Володимир Янченко
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Респект і повага ВСУ👍
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03.02.2021 23:51 Ответить
Героям Слава!
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04.02.2021 00:01 Ответить
На Дніпропетровщині проходять навчання 93-ї ОМБр "Холодний Яр" - Цензор.НЕТ 6636
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04.02.2021 00:16 Ответить
UA OT VINTA - Наші хлопці на війні (Official video)На Дніпропетровщині відбуваються навчання 93-ї ОМБр "Холодний Яр" - Цензор.НЕТ 4095
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04.02.2021 01:08 Ответить
На Дніпропетровщині ---
ще з 1918 року місто названо Січеславом.
Невже не можна запам'ятати цю назву???
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04.02.2021 05:39 Ответить
краще на сепарах
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04.02.2021 07:15 Ответить
совко металлолом опять((
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04.02.2021 11:00 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
На Дніпропетровщині відбуваються навчання 93-ї ОМБр "Холодний Яр" - Цензор.НЕТ 3256
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04.02.2021 13:37 Ответить
 
 