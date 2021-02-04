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Запорожье (2340) пожар (5566) Нацполиция (15739)

Возгорание произошло в боксе реанимационного отделения, проводятся неотложные следственные действия, - Нацполиция о пожаре в Запорожье. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция устанавливает обстоятельства пожара в инфекционной больнице Запорожья, в результате которого погибли четыре человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Предварительно установлено, что возгорание возникло в одной из палат-боксов реанимационного отделения инфекционной больницы, где проходят лечение больные COVID-19.

Также правоохранители напоминают, что в результате пожара погибли четыре человека, среди которых - медицинский работник. Еще двое пациентов получили ожоги и отравления продуктами горения.

"Начато досудебное расследование, проводятся неотложные следственные действия. По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - подчеркивается в сообщении.

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Возгорание произошло в боксе реанимационного отделения, проводятся неотложные следственные действия, - Нацполиция о пожаре в Запорожье 01
Возгорание произошло в боксе реанимационного отделения, проводятся неотложные следственные действия, - Нацполиция о пожаре в Запорожье 02
Возгорание произошло в боксе реанимационного отделения, проводятся неотложные следственные действия, - Нацполиция о пожаре в Запорожье 03

Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека. Запорожская ОГА создала комиссию по расследования причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.

Автор: Ірина Дашківська
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Если бы следили за заболевшими, у которых от вируса кукуха летает или даже улетает на Путина, то мона было бы и сказать: Это не мы(мед участники), это все - Вася(заболел за Динамо)
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04.02.2021 09:47 Ответить
Этот уже калированный!
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04.02.2021 11:13 Ответить
Так а чё вы хотите, при новом главе ОГА и его батькивщиновских друзьях в облсовете только так. Они целую неделю везде трубили что займутся медициной в области, вот и первые результаты их деятельности.
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04.02.2021 10:16 Ответить
А этот, просто идиот!
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04.02.2021 11:14 Ответить
О, привет Саня!
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04.02.2021 11:38 Ответить
Так шо, выходит не только частные пансионы умеют гореть? А шо там насчёт систем автоматического пожаротушения которые так хотел видеть нарот в темах про харьковскую трагедию? Тоже нет? И огнетушителей? Аяяй, как жыж так...
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04.02.2021 11:13 Ответить
 
 