В январе 15 главарям и террористам НВФ сообщено о подозрении, 10 из них - объявлены в розыск, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж
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В январе 2021 был заочно сообщено о подозрении 15 главарям и террористам незаконных вооруженных формирований, которых разоблачила контрразведка Службы безопасности Украины. Это лица, причастные к боевым действиям против сил АТО и ООС. Десять фигурантов объявлен в розыск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В рамках специального предварительного расследования продолжается документирование противоправной деятельности объявленного в розыск командира группировки террористов. В 2014 году злоумышленник принимал активное участие в организации захвата здания Управления СБУ в Луганской области.
Также установлено, что фигурант создал и возглавил так называемый "15-й батальон территориальной обороны "Брянка СССР", который в период с 2014 до 2015 оказывал вооруженное сопротивление украинским военным подразделениям.
По материалам контрразведки СБУ объявлен в розыск гражданин РФ, основатель так называемой "Интернациональной бригады "Пятнашка"", которая принимала непосредственное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.
Также злоумышленник причастен к захвату украинских военных и запугиванию мирного населения.
Следователи СБУ заочно сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие по так называемому "заместителю министра МВД ЛНР", причастному к посягательству на территориальную целостность нашего государства.
По данным следствия, он, в частности, обеспечивает организационное содействие деятельности незаконных вооруженных формирований на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины. Фигурант объявлен в розыск.
В Донецкой области контрразведка СБУ разоблачила руководителя так называемой "Службы пограничной охраны МГБ ДНР", который с 2015 года обеспечивает "пограничный контроль" на захваченных участках госграницы Украины.
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.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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