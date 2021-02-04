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Мариуполь (5562) прокуратура (4868) тайник (127)

Более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов: в Мариуполе обнаружен огромный тайник с оружием и боеприпасами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Правоохранители Мариуполя обнаружили в городе большой схрон боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Так, под процессуальным руководством Мариупольской местной прокуратуры № 1 по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами начато уголовное производство (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

В ходе проверки оперативной информации в одном из заброшенных зданий в Приморском районе г. Мариуполя обнаружен крупный тайник оружия и боеприпасов, в котором находилось более 1600 гранат РГД-5 и Ф-1, 2000 осветительных ракет, 1060 запалов УЗРГМ, 2 крупнокалиберных ствола, 62 пистолета Макарова, а также 124 ящика патронов калибра 7,62 и 14,5.

Более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов: в Мариуполе обнаружен огромный тайник с оружием и боеприпасами 01

Сейчас продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, устанавливаются лица, причастные к совершению уголовного преступления.

Досудебное расследование продолжается.

Более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов: в Мариуполе обнаружен огромный тайник с оружием и боеприпасами 02
Более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов: в Мариуполе обнаружен огромный тайник с оружием и боеприпасами 03
Более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов: в Мариуполе обнаружен огромный тайник с оружием и боеприпасами 04
Более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов: в Мариуполе обнаружен огромный тайник с оружием и боеприпасами 05
Более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов: в Мариуполе обнаружен огромный тайник с оружием и боеприпасами 06
Более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов: в Мариуполе обнаружен огромный тайник с оружием и боеприпасами 07
Более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов: в Мариуполе обнаружен огромный тайник с оружием и боеприпасами 08
Более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов: в Мариуполе обнаружен огромный тайник с оружием и боеприпасами 09
Фото: прокуратура/Facebook

Более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов: в Мариуполе обнаружен огромный тайник с оружием и боеприпасами 10
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Топ комментарии
+13
Така кількість пістолетів - це свідчення підготовки бойових груп якогось підпілля. З автоматами серед людей багато не походиш. Давно назріла потреба організувати облави в Маріуполі, бо там всяких "карасів" тьма.
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04.02.2021 15:20
+10
ну у вас же есть номера, серии, партии, год выпуска и т.д. ищите кто где откуда куда когда.......видимо сепары-рашисты заранее накиздили у ментов марикрвских а потом к новоотсоссии готовились......
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04.02.2021 14:57
+8
Ищите прапорщика !!!
Кто в армии служил - тот поймёт.....
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04.02.2021 14:19
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А якщо ще пошукати, таких закладок там видно не одна сотня, більше чи менше. Це ж не "БУК"завозити.
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04.02.2021 14:04 Ответить
Замріяно: Тепер Аваков ще 62 Зоряна Шкіряка, "нагородними" стволами "нагородить"... Понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики набоїв: у Маріуполі виявлено величезну схованку зі зброєю та боєприпасами - Цензор.НЕТ 6500
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05.02.2021 13:21 Ответить
Шекардос. ПМи насипом.
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04.02.2021 14:08 Ответить
Ц е щоб почули донбас бо давно не чули.
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04.02.2021 14:14 Ответить
стлелкери з теро чаес куплять на ура.біда що камазів не конфіскували)
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05.02.2021 01:04 Ответить
Ищите прапорщика !!!
Кто в армии служил - тот поймёт.....
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04.02.2021 14:19 Ответить
Тут не менше полкана.
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04.02.2021 15:03 Ответить
Усе норм ... Іде підготовка до легалізації короткостволів. Понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики набоїв: у Маріуполі виявлено величезну схованку зі зброєю та боєприпасами - Цензор.НЕТ 1889
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04.02.2021 14:31 Ответить
а двохручні ж коли легалізують і пістолі? і ми не дозріли і їбаліта теж , але крокуємо!
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05.02.2021 01:06 Ответить
жесть как тоггда в 14...макаров только ворон пугатьпукалка как флобер.
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04.02.2021 14:34 Ответить
Радянська копія Вальтера ППК, майте повагу до німецької інжинерної думки.
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04.02.2021 15:03 Ответить
Да канєшна ... Вбиває, як годиться ... Якщо влучити.
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04.02.2021 18:52 Ответить
Это не тайник а склад!
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04.02.2021 14:47 Ответить
и скорее всего ментовский
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04.02.2021 23:50 Ответить
Теща у начальника міськвідділу на дачі уборку провела.
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04.02.2021 14:47 Ответить
ну у вас же есть номера, серии, партии, год выпуска и т.д. ищите кто где откуда куда когда.......видимо сепары-рашисты заранее накиздили у ментов марикрвских а потом к новоотсоссии готовились......
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04.02.2021 14:57 Ответить
Готуються до вільного обігу зброї?
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04.02.2021 15:03 Ответить
раздайте проверенным патриотам Украины, чтобы лишний раз не ходить
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04.02.2021 15:16 Ответить
Така кількість пістолетів - це свідчення підготовки бойових груп якогось підпілля. З автоматами серед людей багато не походиш. Давно назріла потреба організувати облави в Маріуполі, бо там всяких "карасів" тьма.
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04.02.2021 15:20 Ответить
Дикари, а хотя бы один Байрактар можно обнаружить?
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04.02.2021 15:32 Ответить
Кто нашол тот и там его соорудил .херь полная при такой власте .зебила
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04.02.2021 15:44 Ответить
Готовились, падлы.
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04.02.2021 16:10 Ответить
От мне не везёт ...
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04.02.2021 16:16 Ответить
ахренеть -ахренеть-ахренеть !!! мне не верится !!! жах !!! нет слов (((( такое может быть ???? не - ве---рю !!!! (((( больше похоже на ИНВЕРТАРИЗАЦИЮ, в это поверю (((( а вообще то писец !!!
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04.02.2021 17:14 Ответить
и ни одного патрона под пм))), ищите дальше - там и стволов то под 7,62 нет))) Значит где то рядом и все остальное... кто же все яйца в одну корзину ложит?)))
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04.02.2021 18:01 Ответить
Ммммм...сколько ништяков. Эх, найти бы самому такой складец.)
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04.02.2021 18:39 Ответить
В ходе проверки оперативной информации в одном из заброшенных зданий в Приморском районе г. Мариуполя обнаружен крупный тайник оружия и боеприпасов, в котором находилось более 1600 гранат РГД-5 и Ф-1, 2000 осветительных ракет, 1060 запалов УЗРГМ, 2 крупнокалиберных ствола, 62 пистолета Макарова, а также 124 ящика патронов калибра 7,62 и 14,5. Источник: https://censor.net/ru/p3245989

Хай перевірять чи не з 2014 року зброя яку сєпари вивозили з захолених мєнтовок і військових частин ... Сєпари хочуть реваншу, сєпари чекають реваншу Понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики набоїв: у Маріуполі виявлено величезну схованку зі зброєю та боєприпасами - Цензор.НЕТ 8066
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04.02.2021 18:41 Ответить
общество ещё не готово к легализации, низзя, нетнет.
только судьи, депутаты,прокуроры готовы.
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04.02.2021 19:06 Ответить
Неплохая группа должна зайти. Шум ПМ и гранаты,група заходит - БК уже на месте.
Или осталось от первого захвата,тогда возможно вообще бесхозное,если тех,кто знал утилизировали.
В общем пускай разбираються - номера сомневаюсь что сбивали (хлопотно,если не на продажу). Да и маркировка на цинках видна. Захотят - все выяснят.
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04.02.2021 19:39 Ответить
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