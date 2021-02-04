Запугивание, прямые угрозы и психологические атаки, - сотрудники АРМА заявляют о систематическом давлении. ФОТО

Работа с активами фигурантов уголовных производств связана с постоянными рисками для АРМА и его работников.

Лица, чьи активы правоохранители арестовывают в рамках уголовных производств и передают в управление АРМА, часто прибегают к различным незаконным методам воздействия на работников органа и искажению имиджа агентства. Об этом говорится в сообщении АРМА, опубликованном в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Более того, подрывные физические, юридические и репутационные действия в отношении АРМА фактически стали неотъемлемым сопровождением работы учреждения с момента его создания", - подчеркивают в агентстве.

При этом отмечается, что на сегодняшний день на сотрудников АРМА продолжается систематическое давление в форме запугивания, прямых угроз и дискредитационных акций. Злоумышленники прибегают к психологическим атакам и даже физическим нападениям на руководство АРМА и руководителей профильных структурных подразделений агентства, создавая реальные угрозы безопасности, жизни и деловой репутации должностных лиц, а также членов их семей.

"Тщательная организованность преступных действий, объектами которых за короткое время стали ответственные за принятие решений сотрудники АРМА, свидетельствует о намерениях неизвестных лиц помешать служебной деятельности представителей Агентства. По всем эпизодам выявленных преступлений поданы заявления в правоохранительные органы, на основании чего открыты уголовные производства", - следует из сообщения АРМА.











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"Несмотря на попытки подорвать работу АРМА и жесткими методами запугать его сотрудников, агентство продолжит реализовать полномочия исключительно на основании действующего законодательства и в интересах государства. В то же время, следует отметить, что как сервисный антикоррупционный орган АРМА создан для того, чтобы арестованные коррупционные активы приносили пользу государству. Однако получение общественной выгоды из проблемных активов не является беспрепятственной и, как показывает практика, безопасной деятельностью", - отмечают в агентстве.

Поэтому, как подчеркивается, АРМА рассчитывает на оперативное выявление и привлечение злоумышленников к ответственности, ведь защита интересов государства в сфере управления арестованными активами с необходимостью требует защиты жизни и безопасности лиц, уполномоченных на выполнение соответствующих функций.

"Безнаказанность заказчиков и исполнителей подобных акций угрожает не только личным правам сотрудников АРМА, но и независимости и эффективности работы Национального агентства", - подытожено в сообщении.