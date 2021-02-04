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Суд арестовал на 2 месяца поджигателя "Эпицентра" в Первомайске, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Суд арестовал на 2 месяца поджигателя

Сегодня, 4 февраля, суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца задержанному за поджог торгового центра в Первомайске Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По данным правоохранителей, Первомайский районный суд, рассмотрев ходатайство следователя, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без возможности внесения залога. Правоохранители продолжают досудебное расследование и выясняют все обстоятельства указанных событий.

Суд арестовал на 2 месяца поджигателя Эпицентра в Первомайске, - Нацполиция 01
Суд арестовал на 2 месяца поджигателя Эпицентра в Первомайске, - Нацполиция 02

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Автор: Ірина Дашківська
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Ущерб на него повесят? Тогда уж лучше сразу ночью упасть со второго яруса нар.
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04.02.2021 15:20 Ответить
Бідолашна Герега впаде у сухоти. А вчинок цього індивіда типічний прояв високо демократичного протесту В Європі та в П, Америці.
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04.02.2021 15:32 Ответить
Цей індивід один з моїх найкращіх друзів ще зі школи. Реально хвора людина. За останні роки дах зовсім поїхав... ((
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04.02.2021 18:40 Ответить
Вы были уволены из рядов 18 месяцев назад за неподчинение приказам. Вы не подчинились прямому приказу и потеряли истребитель, стоимостью 13 миллионов.

Да, вы правы. Но я выплачиваю его стоимость по 10 баксов в неделю.
(с) hotshots
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04.02.2021 16:15 Ответить
https://youtu.be/3aAOSUcV5n8 поджигатели они такие... Суд заарештував на 2 місяці палія "Епіцентру" в Первомайську, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1591
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04.02.2021 15:27 Ответить
Жутко что таких же и тут ратователей за ношение оружия валом.
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04.02.2021 15:56 Ответить
Как теперь это развидеть... Суд заарештував на 2 місяці палія "Епіцентру" в Первомайську, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9470
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04.02.2021 16:06 Ответить
параноидный шизофреник с топором на ул. Достоевского.
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04.02.2021 19:36 Ответить
 
 