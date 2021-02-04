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киберпреступление (753) Тернопольщина (671) хакер (1119)

Украинский хакер нанес убытки зарубежным банкам на десятки миллионов долларов США. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Правоохранительные органы Украины, США и Австралии провели совместную международную спецоперацию,в результате которой была прекращена деятельность одного из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на финансовые учреждения разных стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, установлено, что от фишинговых атак пострадали финансовые учреждения Австралии, Испании, США, Италии, Чили, Нидерландов, Мексики, Франции, Швейцарии, Германии и Великобритании. По предварительным данным, убытки достигают десятков миллионов долларов США.

"По данным следствия, хакер из Тернопольщины разработал фишинговый пакет и специальную административную панель к нему, которые были нацелены на вебресурсы банков и их клиентов. Админпанель позволяла контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные, которые в дальнейшем получали хакеры. Для демонстрации функционала и продажи своих разработок он создал собственный интернет-магазин в сети DarkNet", - сообщает Офис генпрокурора.

"По результатам анализа иностранных правоохранителей, более 50% всех фишинговых атак в 2019 году в Австралии было осуществлено именно благодаря разработке тернопольского хакера", - говорится в сообщении.

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Правоохранители провели пять санкционированных обысков на территории Тернопольской области, во время которых изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и жесткие диски.

В результате осмотра изъятого компьютерной техники установлено более 200 активных покупателей вредоносного программного обеспечения. По предварительным данным, хакер не только сбывал свою продукцию клиентам по всему миру, но и оказывал техническую поддержку при осуществлении фишинговых атак. Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении.

Украинский хакер нанес убытки зарубежным банкам на десятки миллионов долларов США 01

Досудебное расследование в уголовном производстве по фактам несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, а также создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт (ч. 2 ст. 361, ч. 2. ст. 361-1 УК Украины) продолжается.

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Департамент коммуникации Национальной полиции отмечает, что каждая фишинговая атака была нацелена на конкретное финансовое учреждение.

По результатам анализа иностранных правоохранителей, более 50% всех фишинговых атак в 2019 году в Австралии было осуществлено именно благодаря разработке фигуранта. 

Хакер также разрабатывал фишинговые ресурсы, ориентированные на взлом почтовых служб, используемых более 1,5 млрд пользователей. Для демонстрации функционала и продажи своих разработок фигурант создал собственный интернет-магазин в Dark net.

Украинский хакер нанес убытки зарубежным банкам на десятки миллионов долларов США 02
Украинский хакер нанес убытки зарубежным банкам на десятки миллионов долларов США 03
Украинский хакер нанес убытки зарубежным банкам на десятки миллионов долларов США 04
Украинский хакер нанес убытки зарубежным банкам на десятки миллионов долларов США 05
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Топ комментарии
+3
И чего он с таким баблом в Тернополе до сих сидел? Новый Шура Балаганов какой-то Український хакер завдав збитків зарубіжним банкам на десятки мільйонів доларів США - Цензор.НЕТ 8103
Український хакер завдав збитків зарубіжним банкам на десятки мільйонів доларів США - Цензор.НЕТ 2561
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04.02.2021 15:36
+2
ні тобі щоб з мокшанських фінустанов гроші цупити
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04.02.2021 15:49
+2
лучше б счета депутатов-лотерейщиков взламывал
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04.02.2021 16:27
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Клята бідність
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04.02.2021 15:29 Ответить
Не перевелися ще багатирі та вундеркінди в вільній Неньці Україні.
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04.02.2021 15:34 Ответить
Багатирі за парєбріком.
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04.02.2021 15:43 Ответить
А ти чому тут вештаєшся?
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04.02.2021 15:59 Ответить
Шота интерьер не тянет на десятки миллионов... Или он в детдома всё перечислял?
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04.02.2021 15:29 Ответить
Десятки миллионов - это ущерб нанесенный с помощью его программ. А что он сам с этого имел непонятно.
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04.02.2021 20:02 Ответить
Молодець,що казати. Запропонують роботу в якійсь кібербезпеці,а ні то в тюрму.
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04.02.2021 15:32 Ответить
Як прикро, що такий розумничок став міжнародним фінансовим шахраєм.
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04.02.2021 15:34 Ответить
И чего он с таким баблом в Тернополе до сих сидел? Новый Шура Балаганов какой-то Український хакер завдав збитків зарубіжним банкам на десятки мільйонів доларів США - Цензор.НЕТ 8103
Український хакер завдав збитків зарубіжним банкам на десятки мільйонів доларів США - Цензор.НЕТ 2561
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04.02.2021 15:36 Ответить
Брати Гадюкіни - Файне місто Тернопіль
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04.02.2021 15:49 Ответить
а що такого? хiба Тернопiль не файне мiсто?
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04.02.2021 16:27 Ответить
Як би американці не забрали його собі. Ну тіпа відбувати покарання. Їм такі хлопці дуже потрібні...
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04.02.2021 15:46 Ответить
ні тобі щоб з мокшанських фінустанов гроші цупити
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04.02.2021 15:49 Ответить
Ну шо сказать- талантливый Український хакер завдав збитків зарубіжним банкам на десятки мільйонів доларів США - Цензор.НЕТ 1709
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04.02.2021 15:51 Ответить
лучше б счета депутатов-лотерейщиков взламывал
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04.02.2021 16:27 Ответить
Ідіото із дебіло разом!
Із Штатами і Австралією кукурікав!
Треба було паРашні банки хакать, був би герой!
А так років 50 тюрі заробив, це якщо співробітничатиме, а якщо ні, то Гуантанамо пожиттєво, дебіл!
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04.02.2021 16:39 Ответить
кацапские банки одни из лучших
в этой теме
недооцениваете кацара в этой теме
а они ооочень серьезные хакеры
и если у кого то повернется языг это оспорить
то уверен
кроме как пи@деть оно ничего не знает....
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04.02.2021 18:21 Ответить
Он написал программу для хакеров, и эти хакеры банки вскрывали, а он сам, судя по всему, этим не занимался. Так, что: "СВОБОДУ ЮРИЮ ДЕТОЧКИНУ!!!!!".
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04.02.2021 21:07 Ответить
брать на на госслужбу и разрешить атаковать кацапстан
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04.02.2021 16:53 Ответить
СБУ должно завербовать его и чтобы он рашкинские банки бомбил. Конечно там денег в 50 раз меньше,но зато под крышей Украины имел-бы неприкосновенность. Мозги сделать хакерскую программу-есть,но мозгов чтобы не воровать у Запада-еще не выросло. Воруй у рашки-будут и деньги и благодарность
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04.02.2021 17:02 Ответить
арахамию завербовали
когда отмывал капусту
а этот правельный
идейный....
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04.02.2021 18:19 Ответить
Кибнполиция ....должна просто правильно использовать этого человека.
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04.02.2021 18:24 Ответить
Це сказано не про нас. В нас він тепер працюватиме на керівництво в'язниці, куди його посадять.
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04.02.2021 19:46 Ответить
 
 