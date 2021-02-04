При пожаре в инфекционной больнице Запорожья пострадали 8 человек, 1 пациент в тяжелом состоянии, - Степанов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прибыл в Запорожье, где накануне ночью на территории областной инфекционной больницы произошел пожар. Во время визита министр осмотрел объект, где произошло возгорание и пообщался с командой медицинского учреждения и специалистами ГСЧС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Во время трагедии погибли четыре человека, еще восемь пострадали, один пациент в тяжелом состоянии. Сейчас им оказывается профессиональная медицинская помощь. Также направлена группа специалистов для психологической работы с пострадавшими. Сейчас главная задача - оперативно установить причину трагедии, сделать соответствующие выводы и сделать невозможным повторение в будущем ", - сообщил Максим Степанов.
Степанов пообещал держать на личном контроле расследование обстоятельств возгорания. На месте трагедии продолжают работать оперативно-следственные группы для скорейшего установления причин возникновения пожара.
Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека. Запорожская ОГА создала комиссию по расследования причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.
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Сейчас главная задача - оперативно установить причину трагедии, сделать соответствующие выводы и сделать невозможным повторение в будущем ", - сообщил Максим Степанов. Це завдання слідчих органів та МНС, а ти, маєш нести відповідальність.
Що могло так спалахнути у лікарні? Та ще й у ковідному відділенні? Що там є, окрім кисню і систем його постачання? От вам і версія. Кошти розікрали на дорогах, систему робили аби хто та аби як, власними силами, маємо декілька трупів, горе родинам та матеріальні збитки.
Ну і чинушу, що вмикає "директора" там, де йому не місце.
Каждому больному подаётся 10 литров в минуту из которого сам больной потребляет четверть литра - остальное накапливается. За час от одной точки будет полкуба и, если нет проветривания, кислорода будет очень дофига. Теперь достаточно источника огня и никакой огнетушитель не поможет. Наверное и выскочить не успеешь.
Еффекта как от метана не будет
Из практики: у нас в лаборатории жидкий азот использовался. Если долго стоял - загрязнялся кислородом из воздуха - синел потрошку. Наливали его в чашечку, мокали туда ватку, относили в сторонку и поджигали.
Как пирокислин - пух и нету ватки.
Я в свое время смешивал алюминиевую пудру с марганцем для разного вида фигни
С товарищем делали "бомбы" и ракеты с топливом из пероксида.
Давно это было.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Кто-нибудь объяснит нахуа оно туда поперлось используя правительственный борт, тратя наши налоги?
Сообщить нам о состоянии пострадавших и пообещать что впредь ни-ни? Это чмо министр?