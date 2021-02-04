Схема сбыта контрафактного горючего на сотни миллионов гривен блокирована на Закарпатье, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала на Закарпатье масштабную противоправную схему сбыта низкокачественного контрафактного горючего на сотни миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, нелегальную схему организовали жители нескольких областей. Они реализовывали нефтепродукты через ряд фирм, которые имели лицензию на торговлю подакцизными товарами. Всего в схеме было задействовано 13 коммерческих структур, в том числе с признаками фиктивности.

Низкокачественное топливо злоумышленники поставляли в сети нелегальных автозаправочных станций на Закарпатье и продавали в обход налогового законодательства.

Злоумышленники переводили средства на оффшорные счета через конвертационные центры. По предварительным данным, только в 2019-2020 годах фигуранты "отмыли" 130 млн гривен. Точная сумма нанесенного государству ущерба, в том числе и из-за незаконного возмещения НДС, устанавливается.

Правоохранители провели ряд обысков по местам продажи горючего и жительства злоумышленников. Во время следственных действий изъята бухгалтерская документация и другие доказательства противоправных схем.

В рамках уголовного производства одной из фигуранток сообщено о подозрении относительно других продолжаются процессуальные действия.

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