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Закарпатье (2395) контрафакт (244) СБУ (18690)

Схема сбыта контрафактного горючего на сотни миллионов гривен блокирована на Закарпатье, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины блокировала на Закарпатье масштабную противоправную схему сбыта низкокачественного контрафактного горючего на сотни миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, нелегальную схему организовали жители нескольких областей. Они реализовывали нефтепродукты через ряд фирм, которые имели лицензию на торговлю подакцизными товарами. Всего в схеме было задействовано 13 коммерческих структур, в том числе с признаками фиктивности.

Низкокачественное топливо злоумышленники поставляли в сети нелегальных автозаправочных станций на Закарпатье и продавали в обход налогового законодательства.

Злоумышленники переводили средства на оффшорные счета через конвертационные центры. По предварительным данным, только в 2019-2020 годах фигуранты "отмыли" 130 млн гривен. Точная сумма нанесенного государству ущерба, в том числе и из-за незаконного возмещения НДС, устанавливается.

Правоохранители провели ряд обысков по местам продажи горючего и жительства злоумышленников. Во время следственных действий изъята бухгалтерская документация и другие доказательства противоправных схем.

В рамках уголовного производства одной из фигуранток сообщено о подозрении относительно других продолжаются процессуальные действия.

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Схема сбыта контрафактного горючего на сотни миллионов гривен блокирована на Закарпатье, - СБУ 01
Схема сбыта контрафактного горючего на сотни миллионов гривен блокирована на Закарпатье, - СБУ 02
Схема сбыта контрафактного горючего на сотни миллионов гривен блокирована на Закарпатье, - СБУ 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Закарпатье это там где нефть стоит в подвалах и у каждого в огороде своя скважина? Схема сбыта контрафактного горючего на сотни миллионов гривен блокирована на Закарпатье, - СБУ - Цензор.НЕТ 6374 да бывал в тех краях понасмотрелся на самогонные аппараты в чистом поле, беня со своим НПЗ отдыхает в сторонке.
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04.02.2021 16:21 Ответить
Добре що через 25 років побачили
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04.02.2021 16:30 Ответить
а теперь списки фирм которые владеют заправками и продавали контрафакт -вы удивитись- практически все вы заправлялись этой бурдой-
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04.02.2021 16:23 Ответить
отож и я так думаю, живём на нефти и газе а всё достается кучке ********** + ещё заплати за доставку Схему збуту контрафактного пального на сотні мільйонів гривень блоковано на Закарпатті, - СБУ - Цензор.НЕТ 5056
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04.02.2021 16:30 Ответить
Цікаво... наїзд на бізнес Медведчука... дуже цікаво.
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04.02.2021 16:57 Ответить
А де це пальне виготовляли та із чого, конденсат мішали, чи ще щось?
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04.02.2021 18:35 Ответить
 
 