Один из задержанных возле офиса телеканала "НАШ" угрожает спрыгнуть со здания полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Один из задержанных возле офиса телеканала "Наш" активист Алексей Середюк вылез на подоконник 4-го этажа здания Шевченковского управления полиции с внешней стороны стены и грозится прыгнуть, если его с другими задержанными не отпустят.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Сейчас одного парня уже отпустили, все остальные находятся в управлении полиции.

Возле здания собрались несколько десятков активистов организаций С14, "Братство", "Неизвестный патриот", "Основа будущего", чтобы поддержать задержанных.

Также Середюк требует приезда в управление министра внутренних дел Арсена Авакова и закрытия телеканала "Наш".

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