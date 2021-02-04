Один из задержанных возле офиса телеканала "НАШ" угрожает спрыгнуть со здания полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Фоторепортаж
Один из задержанных возле офиса телеканала "Наш" активист Алексей Середюк вылез на подоконник 4-го этажа здания Шевченковского управления полиции с внешней стороны стены и грозится прыгнуть, если его с другими задержанными не отпустят.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Сейчас одного парня уже отпустили, все остальные находятся в управлении полиции.
Возле здания собрались несколько десятков активистов организаций С14, "Братство", "Неизвестный патриот", "Основа будущего", чтобы поддержать задержанных.
Также Середюк требует приезда в управление министра внутренних дел Арсена Авакова и закрытия телеканала "Наш".
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Аваков - дармоед и мародер!
Було б через що собі життя калічити.
солома@elnazaro777
#слухи Говорят, что самолёты Медведчука,которые попали под санкции, использовались для ввоза наличных, с которых в т.ч. финансировалась партия.
Именно поэтому ОПЗЖ выглядит настолько обескураженно.
Им четко объяснили, любой лишний кипиш - публикация материала экономической части. Именно поэтому Рабинович избегает журналистов, которые спрашивают: почему фракция по сути кроме громких заявлений ничего не делает.
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Кінцевим бенефіціаром є Володимир Мураєв, батько Євгена Мураєва.
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Да, и мы это знаем. Только не дом, а вся страна.
Время лжи. Бесстыдства. Так и живем.
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- ?
- Ты бы не прыгнула. (с)