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Один из задержанных возле офиса телеканала "НАШ" угрожает спрыгнуть со здания полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Фоторепортаж

Один из задержанных возле офиса телеканала "Наш" активист Алексей Середюк вылез на подоконник 4-го этажа здания Шевченковского управления полиции с внешней стороны стены и грозится прыгнуть, если его с другими задержанными не отпустят.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Сейчас одного парня уже отпустили, все остальные находятся в управлении полиции.

Возле здания собрались несколько десятков активистов организаций С14, "Братство", "Неизвестный патриот", "Основа будущего", чтобы поддержать задержанных.

Также Середюк требует приезда в управление министра внутренних дел Арсена Авакова и закрытия телеканала "Наш".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 90% опрошенных жителей Украины поддерживают протесты против повышения тарифов, – опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Один из задержанных возле офиса телеканала НАШ угрожает спрыгнуть со здания полиции 01
Один из задержанных возле офиса телеканала НАШ угрожает спрыгнуть со здания полиции 02
Один из задержанных возле офиса телеканала НАШ угрожает спрыгнуть со здания полиции 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+37
Здурів ?
Було б через що собі життя калічити.
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04.02.2021 16:30
+34
Один из задержанных возле офиса телеканала "НАШ" угрожает спрыгнуть со здания полиции - Цензор.НЕТ 8846
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04.02.2021 16:34
+27
Синок! Не роби дурниць. Твоє життя ще потрібне в БОРОТЬБІ з ВОРГАМИ. А їх ще багато!!!!
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04.02.2021 16:33
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Мля, это ж как его задержали, если он сидит на крыше?
Аваков - дармоед и мародер!
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04.02.2021 16:29 Ответить
Луцького терориста пам'ятаєте? Другий сезон з новим героєм.
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04.02.2021 16:33 Ответить
Ты бы хоть на фото посмотрел, если читать лень. Не на крыше он.
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04.02.2021 20:58 Ответить
Здурів ?
Було б через що собі життя калічити.
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04.02.2021 16:30 Ответить
Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції - Цензор.НЕТ 4791
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04.02.2021 16:51 Ответить


солома@elnazaro777





#слухи Говорят, что самолёты Медведчука,которые попали под санкции, использовались для ввоза наличных, с которых в т.ч. финансировалась партия.
Именно поэтому ОПЗЖ выглядит настолько обескураженно.
Им четко объяснили, любой лишний кипиш - публикация материала экономической части. Именно поэтому Рабинович избегает журналистов, которые спрашивают: почему фракция по сути кроме громких заявлений ничего не делает.
Они судорожно думают, как не потерять активы...
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04.02.2021 17:59 Ответить
А в якій валюті ввозились ті "наличные", якщо не секрет? Рублі?
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04.02.2021 23:06 Ответить
Рублі - для лохів, коли це під словом валюта розумівся дерев'яний?
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05.02.2021 02:17 Ответить
ну ось одна плакала учора на каналі, бо його закрили. https://www.youtube.com/watch?v=vnJZm4exAGE
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04.02.2021 17:01 Ответить
Это спектакль. Театральное выступление активистов из нацжен и прочего проплаченного сброда. Они "воюют" за Украину за 700 км от линии фронта.
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04.02.2021 18:33 Ответить
Дорси. А это тоже театральное выступление?
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04.02.2021 20:08 Ответить
дайте ему прыгнуть!
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04.02.2021 16:31 Ответить
Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції - Цензор.НЕТ 9154 лысый 100% кацапский провокатор!!! картинку ФСБ создает!!! ПРЫГАЙ ВАСЯ!!!! ПРЫГАЙ!!!
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04.02.2021 16:43 Ответить
Поичём реально воевавший доброволец!
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04.02.2021 19:20 Ответить
а ты с ним воевал? если реально! то ******!!! это не метод
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04.02.2021 21:52 Ответить
Главное результат! Он Иловайск прошёл. Батальон "Свята Марія"
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04.02.2021 22:36 Ответить
Ума нет - пускай прыгает.. пустой головой вниз желательно чтоб на лекарства не тратится.
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04.02.2021 16:31 Ответить
я думав він попросить бубочку записати відео з каяттям що закрив сепар-канали...і тоді він не стрибне)))
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04.02.2021 16:32 Ответить
Настоящий патриот.
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04.02.2021 16:33 Ответить
Синок! Не роби дурниць. Твоє життя ще потрібне в БОРОТЬБІ з ВОРГАМИ. А їх ще багато!!!!
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04.02.2021 16:33 Ответить
Его любимое занятие - это читать Цензор на подоконнике четвертого этажа?
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04.02.2021 16:56 Ответить
Мощно держут за пальчики с той стороны,молодца...
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04.02.2021 16:33 Ответить
Один из задержанных возле офиса телеканала "НАШ" угрожает спрыгнуть со здания полиции - Цензор.НЕТ 8846
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04.02.2021 16:34 Ответить
В Украине. Бунтуют. Смешная шутка.
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04.02.2021 16:36 Ответить
Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції - Цензор.НЕТ 987
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04.02.2021 16:40 Ответить
Щодесять років. А тобі з лахти хіба не видно?))
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04.02.2021 18:43 Ответить
Інакше кажучи ці канали все одно ніхто не дивився, їх закриття ніякої погоди не роблять.
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04.02.2021 18:19 Ответить
Все правильно робить, НАШ треба закрити, всіх затриманих - відпустити
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04.02.2021 16:34 Ответить
так вот, ты какой, Спайдермен!..
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04.02.2021 16:37 Ответить
Коли хочуть когось покарати, закрити і т.д. то шкодять не собі, що це вбіса за бородьба шляхом самокалічення?
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04.02.2021 16:37 Ответить
Ты ещё с призывами отставки президента, защеми член в двери...
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04.02.2021 16:40 Ответить
Да всем разойтись---и пусть стрыбает стрыбун косорылый! Сразу слезет, пойдёт домой. А завтра подсрачников надавать. Или щелбанов, или лычек по мокадехе тупорылой. Это же дешёвая клиника, провокация в стиле сов-пионеров. На сто гривен больше дали---отработал конечно убогий! Мурло-мураев нанял!
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04.02.2021 16:40 Ответить
Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції - Цензор.НЕТ 8424 Борис Дородный 1bb0013f Так он требует закрыть "Наш". Какой Мураев?
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04.02.2021 16:43 Ответить
Мураев является владельцем тв-канала *Наш*. Точно не скажу, но куплен недавно. Год-полтора назад. Допустить можно что номинальный владелец. А кто денег дал---врядли узнаем. Да и не сильно важно. Этот тв-канал один остался как антиукраинский, возможно и провокация за счёт владельца для рейтинга и по причине уцелеть. Как версия конечно. Здесь ведь форум.
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04.02.2021 17:07 Ответить
Телеканал належить ТОВ «Наша Прага», що у свою чергу належить офшору кіпріоток Єлени Папахрістодулу Псінтру та Зої Іоанну «Demosena Investments Ltd.».
Кінцевим бенефіціаром є Володимир Мураєв, батько Євгена Мураєва.
Також, вказаним кіпріоткам належить офшор «Bimersano Services Ltd.», якому підпорядковано 9,96 % акцій російського банку «Промсвязьбанк», що обслуговує всі фінансові операції Міністерства оборони РФ.
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04.02.2021 17:25 Ответить
тупі менти. Саме тому у кабінетах, у яких можуть перебувати затримані, завжди обладнуються решіткою!!!
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04.02.2021 16:40 Ответить
SergTranscarpathian Грати є тільки на перших поверхах, а на інші грошей немає, так як до "землі" гроші майже не доходять.
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04.02.2021 19:08 Ответить
Гратами мають бути не поверхи обладнані, а конкретні кабінети. Оперів, щоби не вистрибували затримані та слідчих, бо там кримінальні провадження + секрєтка. А навішати грат на вікна бухгалтерії, бо вона на першому поверсі... ну це маразм.
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05.02.2021 12:02 Ответить
Я б корчинського туди підстилив .
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04.02.2021 16:41 Ответить
"Да это же сумасшедший дом с сумасшедшими людьми!"
Да, и мы это знаем. Только не дом, а вся страна.
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04.02.2021 16:43 Ответить
Spring.
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04.02.2021 16:44 Ответить
Это уже лишнее,а акция правильная. Давить прокацапленую падаль.
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04.02.2021 16:45 Ответить
Помогите ему кто-нибудь .
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04.02.2021 16:47 Ответить
Україна переможе, коли в знак протесту її патріоти перестануть вбивати себе і почнуть вбивати ворога.
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04.02.2021 16:53 Ответить
А чего только министра, может и президента! Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції - Цензор.НЕТ 8508
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04.02.2021 16:54 Ответить
Злазь, чоловіче. Кацапське лайно не варте твого життя.
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04.02.2021 16:57 Ответить
Нужно внизу натянуть брезент и подстрелить провокатора, в годы войны это ещё мягкое действие. Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції - Цензор.НЕТ 9742
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04.02.2021 16:59 Ответить
-- Навіть психолог--початківець . запевнить Вас : Пацієнт НЕ дозрів . оскільки щосили тримається аж двома руками водночас...--це він перекривляє ЗЕ- клоунів !
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04.02.2021 17:00 Ответить
Такие прыгать никогда не будут!
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04.02.2021 17:00 Ответить
Ну хоче чоловік плигнуть ну чорт зним хай плигае. Це його особисте рішення. Поплачуть дома рідні і забудуть дурака.
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04.02.2021 17:05 Ответить
Та не заважайте людині і не порушуйте його права на вільний вибір. А краще - допоможіть Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції - Цензор.НЕТ 121
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04.02.2021 17:07 Ответить
доннатный бот с нацжон
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04.02.2021 17:12 Ответить
Он отыграет на камеры, а потом толпой пойдут в ресторан. Знаем, видели этих "активистов".
Время лжи. Бесстыдства. Так и живем.
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04.02.2021 18:30 Ответить
Них.. вы не знаете!
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04.02.2021 19:22 Ответить
и шо, помимо 500 грывен ему обещали оплатить страховку за прыжок тарзана? Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції - Цензор.НЕТ 7315
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04.02.2021 17:12 Ответить
Так я ниче не понял? Людей задержали за то что требовали закрыть сепарскую помойку "НАШ"?
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04.02.2021 17:15 Ответить
Именно за это.
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04.02.2021 19:23 Ответить
пиар в стиле саакакшвили
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04.02.2021 17:18 Ответить
Мабуть 73 процентний!
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04.02.2021 17:20 Ответить
Закрийте вікно, а то вихолодить кімнату!
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04.02.2021 17:21 Ответить
идиоты, набрали массовку с психбольницы
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04.02.2021 17:23 Ответить
Ну давай- не томи
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04.02.2021 17:23 Ответить
ОПЗЖ провела съезд и приняла резолюцию про начало процедуры импичмента Зеленского
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/436323-opzh_provela_sjezd_i_prinjala_rezoljutsiju_pro_nachalo_protsedury_impichmenta_zelenskogo

Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції - Цензор.НЕТ 768 Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції - Цензор.НЕТ 3396
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04.02.2021 17:29 Ответить
Та пускай бы прыгал, понтарь типа активист. Внизу сливные бачки с камерами стоят?
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04.02.2021 17:39 Ответить
Внизу собрались активисты, чтобы поддержать побратима(с). Ну прыгай уже, поддержка готова!
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04.02.2021 17:51 Ответить
Не прыгнет
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04.02.2021 18:16 Ответить
- Я вижу тебя.
- ?
- Ты бы не прыгнула. (с)
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04.02.2021 23:11 Ответить
A tut i russkogo bidla polno v kommentah
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04.02.2021 18:30 Ответить
Попросите его подождать, пока съемочные группы не подъедут.
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04.02.2021 19:02 Ответить
Лаптеногих пол ветки набежало. Видать добре підгорає! Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції - Цензор.НЕТ 5506 Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції - Цензор.НЕТ 9836Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції - Цензор.НЕТ 2194
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04.02.2021 20:31 Ответить
Учитывая, что это одна из шестерок корчинского - то можно было даже не париться. Все, что умеют корчи - это показуха
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05.02.2021 06:08 Ответить
 
 