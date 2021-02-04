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Женщина поссорилась с администратором гостиницы и подожгла номер, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

32-летняя постоялица гостиницы в Броварах подожгла гостиничную кровать и сбежала. Номер выгорел, поджигательницу задержали.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"32-летняя местная жительница после ссоры с администратором заведения подожгла гостиничный номер, где временно проживала, после чего исчезла в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

Номер выгорел изнутри. Постояльцев гостиницы пришлось эвакуировать. Погибших и пострадавших нет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд арестовал на 2 месяца поджигателя "Эпицентра" в Первомайске, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские задержали поджигательницу и отправили ее в изолятор временного содержания. Сейчас они выясняют, чем ее там разозлила администратор гостиницы.

Женщина поссорилась с администратором гостиницы и подожгла номер, - полиция 01
Женщина поссорилась с администратором гостиницы и подожгла номер, - полиция 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
Запальна жінка...
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04.02.2021 16:59
+12
после пожара номер никак не изменился Женщина поссорилась с администратором гостиницы и подожгла номер, - полиция - Цензор.НЕТ 3940
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04.02.2021 16:58
+9
После ссоры с такой мадам спать нужно с одним открытым глазом.
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04.02.2021 17:30
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после пожара номер никак не изменился Женщина поссорилась с администратором гостиницы и подожгла номер, - полиция - Цензор.НЕТ 3940
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04.02.2021 16:58 Ответить
Это стиль Лофт.
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04.02.2021 17:02 Ответить
Женщина поссорилась с администратором гостиницы и подожгла номер, - полиция - Цензор.НЕТ 3952
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04.02.2021 17:05 Ответить
Навіть краще ніж до пожежі. Жінка посварилася з адміністратором готелю і підпалила номер, - поліція - Цензор.НЕТ 9612
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04.02.2021 17:13 Ответить
Самое безопасное место там где столик
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04.02.2021 17:38 Ответить
Запальна жінка...
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04.02.2021 16:59 Ответить
Ни дня не проходит что бы электорат не отметился.... пусть теперь ремонт до конца жизни делает....
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04.02.2021 17:00 Ответить
Теперь ей от 5 до 10 светит....
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04.02.2021 17:04 Ответить
За порчу имущества? не смеши.
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04.02.2021 22:06 Ответить
за замах на вбивство двох і більше осіб, шляхом підпалу...
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05.02.2021 11:50 Ответить
То что она хотела убить нужно доказать, что неочевидно, так что в данном случае только порча имущества.
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05.02.2021 19:37 Ответить
Та ні взагалі то... Ви щось чули про "непрямий умисел" при умисному вбивстві?
Так що, це цілком можливо.
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08.02.2021 14:08 Ответить
А таких дебілок тільки так і потрібно вчити.
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08.02.2021 14:09 Ответить
мир КИШИТ неадекватными живностями (((( причем на дорогах их море !!!! скорей бы лето , что ли (((((
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04.02.2021 17:03 Ответить
Мигрантка какая то. Те тоже чуть что не по ним, жгут все подряд
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04.02.2021 17:03 Ответить
И 600 евриков пособия)))) Не удивлюсь классическому возврату тем «витрин» или «ножей»... Напустили абизян)))))) Платите на лохи))))
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04.02.2021 18:52 Ответить
Больше. До штуцера доходит.
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04.02.2021 20:25 Ответить
Интересно, а ей в голову приходила мысль, что в результате такой "мести" может пострадать клиент гостиницы?
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04.02.2021 17:03 Ответить
а у неё что! голова была?
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04.02.2021 18:36 Ответить
психанула маненька
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04.02.2021 17:06 Ответить
картина маслом - жинка огонек обнаруживает мужа в гостиничном номере вместе с мендель
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04.02.2021 17:07 Ответить
Ну дык чё---ламель уцелела, подкрасить, проветрить, обои переклеить и вперёд следующий---сказал заведующий! Бровары---сойдёт---не Лас-Вегас!
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04.02.2021 17:12 Ответить
ну и чего она добилась? срока для себя? очень умно )
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04.02.2021 17:13 Ответить
Радикальная дезинфекция от ковида. Жінка посварилася з адміністратором готелю і підпалила номер, - поліція - Цензор.НЕТ 7527
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04.02.2021 17:14 Ответить
Це тому що рада посилила відповідальність за пожежну безпеку. Жінка посварилася з адміністратором готелю і підпалила номер, - поліція - Цензор.НЕТ 8261
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04.02.2021 17:15 Ответить
Спалила рабочее место?!
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04.02.2021 17:18 Ответить
Скрепно...
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04.02.2021 17:18 Ответить
Человек-раб своих эмоций.Криминальная натура.Не з'їм,так понадкусюю.Надо,чтоб отбатрачила ущерб в тюрьме.
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04.02.2021 17:20 Ответить
Скатерть на столике не пострадала. Это ж надо.)
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04.02.2021 17:22 Ответить
Психічне захворювання. Здорова людина на таке ніколи не піде.
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04.02.2021 17:22 Ответить
Це українські вільні люди. На осокорках з 12 поверху утилізували дітям на голову ялинку. Сусіди викликали поліцію, а хазяєва кажуть а шо, ні в кого ж не попали. Занавіс!
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04.02.2021 17:42 Ответить
После ссоры с такой мадам спать нужно с одним открытым глазом.
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04.02.2021 17:30 Ответить
Краще притрушених обходити десятою дорогою
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05.02.2021 07:49 Ответить
А мож то місцева фея там апартаменти влаштувала, клієнти буянили, її попросили, а вона розгнівалася ...
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04.02.2021 17:31 Ответить
Кончіта із Мамбаса 100%😁
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04.02.2021 17:33 Ответить
Хорошая девочка.
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04.02.2021 17:39 Ответить
Жінка посварилася з адміністратором готелю і підпалила номер, - поліція - Цензор.НЕТ 6908
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04.02.2021 17:40 Ответить
этт же какая мразь в голове у этой твари и сколько такого мусора расплодилось
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04.02.2021 17:41 Ответить
это она когда курила сильно пукнула
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04.02.2021 18:35 Ответить
Нечем платить и очень хочется поесть в СИЗО...
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04.02.2021 18:15 Ответить
Сервис по украински)
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04.02.2021 18:46 Ответить
32-летняя постоялица гостиницы -местная жителька.
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04.02.2021 22:01 Ответить
По мужскі .
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05.02.2021 16:08 Ответить
 
 