Женщина поссорилась с администратором гостиницы и подожгла номер, - полиция. ФОТО

32-летняя постоялица гостиницы в Броварах подожгла гостиничную кровать и сбежала. Номер выгорел, поджигательницу задержали.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"32-летняя местная жительница после ссоры с администратором заведения подожгла гостиничный номер, где временно проживала, после чего исчезла в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

Номер выгорел изнутри. Постояльцев гостиницы пришлось эвакуировать. Погибших и пострадавших нет.

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Полицейские задержали поджигательницу и отправили ее в изолятор временного содержания. Сейчас они выясняют, чем ее там разозлила администратор гостиницы.



