Активист Сердюк не будет прыгать с 4 этажа, ему пообещали служебную проверку в отношении руководителей Шевченковского РУВД Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Один из задержанных возле офиса телеканала "Наш" активист Алексей Середюк, который угрожал выпрыгнуть с четвертого этажа здания Шевченковского райуправления полиции в Киеве, заявил о достижении определенного компромисса с руководством МВД и слез с окна внутрь помещения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Стоя на окне, Середюк сообщил, что руководство МВД пообещало ему отстранить от должностей начальника превенции Шевченковского РУП Владимира Катруша и заместителя начальника Шевченковского РУП Валентина Галатенко.





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Позже Сердюк вышел к представителям СМИ вместе с начальником Криминальной полиции Германом Приступой, который сообщил, что активисту пообещали, что полковник Галатенко и подполклвник Катруша будут отстранны от выполнения своих обязанностей на время служебной проверки. Если в их действия будут призаки неправомерных действий, то дальнейшее расследование будет проводить ГБР.

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В свою очередь активист призвал граждан требовать закрытия пророссийских телеканалов.

"Наша борьба продолжается. Наша миссия - закрытие всех "ватных" телеканалов. Я призываю всех украинцев завтра приходить к таким телеканалов и требовать, чтобы их закрыли. Потому что российская пропаганда осуществляется именно через них, и поэтому мы проиграем. Пока мы теряем людей на фронте, они нам бьют в спину", - заявил Середюк.

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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ