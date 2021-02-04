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Активист Сердюк не будет прыгать с 4 этажа, ему пообещали служебную проверку в отношении руководителей Шевченковского РУВД Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Один из задержанных возле офиса телеканала "Наш" активист Алексей Середюк, который угрожал выпрыгнуть с четвертого этажа здания Шевченковского райуправления полиции в Киеве, заявил о достижении определенного компромисса с руководством МВД и слез с окна внутрь помещения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Активист Сердюк не будет прыгать с 4 этажа, ему пообещали служебную проверку в отношении руководителей Шевченковского РУВД Киева 01

Стоя на окне, Середюк сообщил, что руководство МВД пообещало ему отстранить от должностей начальника превенции Шевченковского РУП Владимира Катруша и заместителя начальника Шевченковского РУП Валентина Галатенко.

Активист Сердюк не будет прыгать с 4 этажа, ему пообещали служебную проверку в отношении руководителей Шевченковского РУВД Киева 02
Активист Сердюк не будет прыгать с 4 этажа, ему пообещали служебную проверку в отношении руководителей Шевченковского РУВД Киева 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под офисом телеканала "НАШ" проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активист Сердюк не будет прыгать с 4 этажа, ему пообещали служебную проверку в отношении руководителей Шевченковского РУВД Киева 04

Активист Сердюк не будет прыгать с 4 этажа, ему пообещали служебную проверку в отношении руководителей Шевченковского РУВД Киева 05

Позже Сердюк вышел к представителям СМИ вместе с начальником Криминальной полиции Германом Приступой, который сообщил, что активисту пообещали, что полковник Галатенко и подполклвник Катруша будут отстранны от выполнения своих обязанностей на время служебной проверки. Если в их действия будут призаки неправомерных действий, то дальнейшее расследование будет проводить ГБР. 

Активист Сердюк не будет прыгать с 4 этажа, ему пообещали служебную проверку в отношении руководителей Шевченковского РУВД Киева 06

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В свою очередь активист призвал граждан требовать закрытия пророссийских телеканалов.

"Наша борьба продолжается. Наша миссия - закрытие всех "ватных" телеканалов. Я призываю всех украинцев завтра приходить к таким телеканалов и требовать, чтобы их закрыли. Потому что российская пропаганда осуществляется именно через них, и поэтому мы проиграем. Пока мы теряем людей на фронте, они нам бьют в спину", - заявил Середюк.

Активист Сердюк не будет прыгать с 4 этажа, ему пообещали служебную проверку в отношении руководителей Шевченковского РУВД Киева 07

Смотрите: Один из задержанных возле офиса телеканала "НАШ" угрожает спрыгнуть со здания полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
Стальные...но по цене золотых.... Активист Сердюк не будет прыгать с 4 этажа, ему пообещали служебную проверку в отношении руководителей Шевченковского РУВД Киева - Цензор.НЕТ 5267
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04.02.2021 18:59
+8
Вангую.... уже через неделю на каждом окне будут стоять решетки... Активист Сердюк не будет прыгать с 4 этажа, ему пообещали служебную проверку в отношении руководителей Шевченковского РУВД Киева - Цензор.НЕТ 7658
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04.02.2021 18:58
+6
Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва - Цензор.НЕТ 5714 Коломойский проиграл Украине дело на $6 млрд в Стокгольмском арбитраже Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва - Цензор.НЕТ 477
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04.02.2021 19:34
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А шо то висить у поліцая на шиї? Захист від ковіду?
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04.02.2021 18:55 Ответить
Книга скарг і пропозицій.
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04.02.2021 19:25 Ответить
Може КУпАП на мінімалках?
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04.02.2021 19:26 Ответить
Вангую.... уже через неделю на каждом окне будут стоять решетки... Активист Сердюк не будет прыгать с 4 этажа, ему пообещали служебную проверку в отношении руководителей Шевченковского РУВД Киева - Цензор.НЕТ 7658
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04.02.2021 18:58 Ответить
Стальные...но по цене золотых.... Активист Сердюк не будет прыгать с 4 этажа, ему пообещали служебную проверку в отношении руководителей Шевченковского РУВД Киева - Цензор.НЕТ 5267
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04.02.2021 18:59 Ответить
На меня после проверки в суд Бугай Александр Петрович, подал, причем проверка была с нарушениями и давлением на меня, чтобы я отказался от некоторых показаний. ПОсле этого считаю, что полиция - мрази
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04.02.2021 19:00 Ответить
Стрибати з вікон- дурна справа, а ще й через ватний канал, тим більше.
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04.02.2021 19:03 Ответить
Хер бы он прыгал.
В психиатрии есть понятие:"суицидальный шантаж".
Тут нужно вводить новое:"суицидальный пиар".
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04.02.2021 19:15 Ответить
там хоть метровые сугробы имеются?или на черный асфальт сигать собрался:
если у него хватает интеллекта не только смотреть,нои защищать какнал "наш",то вполне мог бы прыгнуть
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04.02.2021 19:10 Ответить
Він не захищав "наш",а навпаки !
Почитай ще раз.
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04.02.2021 19:55 Ответить
да?а по моему это последователь карлосона с пропеллером.
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04.02.2021 20:04 Ответить
СПОКІЙНІШЕ СЕПАРОК 3 ВЖЕ ПОЛЕТІЛИ ЯК ФАНЕРА ,ЧЕКАЄМ НА ВИЛІТ ІНШИХ ПРИКАЦАПЛЕНИХ КАНАЛІВ.
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05.02.2021 10:51 Ответить
Согласен. На всё райуправление не нашлось никого, кто бы помог ахтивисту стать героем.
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04.02.2021 19:11 Ответить
посмертно )
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04.02.2021 19:23 Ответить
Пиар.
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04.02.2021 19:13 Ответить
здувся ?
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04.02.2021 19:15 Ответить
а он собирался прыгать? ))))
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04.02.2021 19:23 Ответить
Подойди спроси,чепушило диванное
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04.02.2021 19:43 Ответить
ахаха , ты опять с собой в зеркале мокша разговариваешь?
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04.02.2021 21:53 Ответить
Якісь ви всі однакові,крім сам дурак,більш нічого твій дегенеративний мозок,висрати не здатний.обісьцяне інтернетне чмо
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04.02.2021 22:02 Ответить
Вот блин, и откуда ты узнал что я дегенерат? Сам придумал или тебе твой психиатр при обходе сказал? И прекращай желчью плваться и ЙАдом, опплевал уже всю свою палату.
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05.02.2021 10:10 Ответить
примітивний дегенерат-толык
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05.02.2021 10:18 Ответить
очень рад знакомству, Дегенерат-Толык а я просто - Толык. А ты как представляешься в палате и санитарам? Просто дегенерат? Или Дегенерат-Толык?
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05.02.2021 10:55 Ответить
Думав,що це в нашому дурдомі новинка,але потім згадав,як років з двадцять тому групка студентів сіла задницями на холодному граніті і висиділа таки відставку прем"єр-міністра...Все по науці,розвиваємося по спіралі,повторюємо що було,але на вищому рівні...з граніту на четвертий поверх...
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04.02.2021 19:17 Ответить
А как же требования встречи с Аваковым? Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва - Цензор.НЕТ 587
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04.02.2021 19:29 Ответить
В той самий час, як кацапи зараз волають про "ущємлєніє свабоди слова в Українє" :
Комиссия Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ предложила предусмотреть в российском законодательстве возможность вечной блокировки соцсетей за призывы к участию в акциях протеста, сообщает ТАСС.
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04.02.2021 19:33 Ответить
Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва - Цензор.НЕТ 5714 Коломойский проиграл Украине дело на $6 млрд в Стокгольмском арбитраже Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва - Цензор.НЕТ 477
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04.02.2021 19:34 Ответить
Героям слава !!!
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04.02.2021 19:37 Ответить
пипец) такое возможно только в Украине)
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04.02.2021 19:41 Ответить
Правильно! Менты должны быть наказаны за то, что допустили задержанного сумасшедшего свободно лазить по околотку, нужно было приковать к надежному якорю и вызвать дурку.
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04.02.2021 19:43 Ответить
....тю , четвёртый этаж , связать на йук , а утром не давать опохмелиться !!!))
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04.02.2021 19:58 Ответить
Мусорів- так ! Але за інше ! А цьому хлопцю-повага за те,що не сидить дома,як ти ,я
та інші коментуючи ,а ризикує за Україну !
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04.02.2021 20:06 Ответить
100% ! До того ж це реальний доброволець, що одразу після Майдану на схід рушив.
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04.02.2021 20:22 Ответить
У людей від того сепарського лайна можливо зриває дах. Хочу поки що попросити зловтішників перестати варнякати, бо накличите на себе праведний гнів небайдужих патріотів України. Бо справді живемо в режимі внутрішньої окупації, висловлюючись термінологією Правого Сектора. Дістало! Хочу нагадати декому про самоспалення Олекси Гірника на Чернечій Горі в 70-х.
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04.02.2021 20:40 Ответить
Сионист Пердюк, активист Сердюк...
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04.02.2021 20:09 Ответить
«Жодні спроби тиску на поліцію для ухвалення будь-яких рішень не дадуть позитивного результату», - Андрій Крищенко © Офіційний сайт Національної поліції: https://www.npu.gov.ua/news/Informacziya/zhodni-sprobi-tisku-na-policziyu-dlya-uxvalennya-bud-yakix-rishen-ne-dadut-pozitivnogo-rezultatu-andrij-krishhenko/
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04.02.2021 20:41 Ответить
Нехай би стрибав
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05.02.2021 06:42 Ответить
 
 