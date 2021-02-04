Активист Сердюк не будет прыгать с 4 этажа, ему пообещали служебную проверку в отношении руководителей Шевченковского РУВД Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Один из задержанных возле офиса телеканала "Наш" активист Алексей Середюк, который угрожал выпрыгнуть с четвертого этажа здания Шевченковского райуправления полиции в Киеве, заявил о достижении определенного компромисса с руководством МВД и слез с окна внутрь помещения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Стоя на окне, Середюк сообщил, что руководство МВД пообещало ему отстранить от должностей начальника превенции Шевченковского РУП Владимира Катруша и заместителя начальника Шевченковского РУП Валентина Галатенко.
Позже Сердюк вышел к представителям СМИ вместе с начальником Криминальной полиции Германом Приступой, который сообщил, что активисту пообещали, что полковник Галатенко и подполклвник Катруша будут отстранны от выполнения своих обязанностей на время служебной проверки. Если в их действия будут призаки неправомерных действий, то дальнейшее расследование будет проводить ГБР.
В свою очередь активист призвал граждан требовать закрытия пророссийских телеканалов.
"Наша борьба продолжается. Наша миссия - закрытие всех "ватных" телеканалов. Я призываю всех украинцев завтра приходить к таким телеканалов и требовать, чтобы их закрыли. Потому что российская пропаганда осуществляется именно через них, и поэтому мы проиграем. Пока мы теряем людей на фронте, они нам бьют в спину", - заявил Середюк.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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В психиатрии есть понятие:"суицидальный шантаж".
Тут нужно вводить новое:"суицидальный пиар".
если у него хватает интеллекта не только смотреть,нои защищать какнал "наш",то вполне мог бы прыгнуть
Почитай ще раз.
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та інші коментуючи ,а ризикує за Україну !