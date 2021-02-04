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Серийный "минер" судов задержан в Одессе, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Правоохранители задержали жителя Одессы, причастного к совершению почти 30 заведомо ложных сообщений о минировании государственных судебных учреждений на территории Одессы и других регионов страны в течение 2019-2020 годов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ в Одесской области.

Серийный минер судов задержан в Одессе, - СБУ 01

Оперативники СБУ установили, что злоумышленник является одним из фигурантов уголовного производства по фактам мошенничества в особо крупных размерах, которое слушается в одном из районных судов Одессы. В дни судебных заседаний аноним осуществлял сообщение о минировании суда, чем срывал и переносил судебные процессы.

Правоохранители задержали злоумышленника во время очередного телефонного минировании здания суда в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Серийный минер судов задержан в Одессе, - СБУ 02
Серийный минер судов задержан в Одессе, - СБУ 03

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 259 (Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Доигрался в минёра... *********!
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04.02.2021 20:33
+4
а помните как в интересах Каломойского "минировались" НБУ и другие органы в 2018,2019 годах.. ну как, нашли "минера"?
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04.02.2021 20:36
+2
а еще Шегини ))) когда Михуил с Йулей продерались ))))
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04.02.2021 20:39
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Серийный "минер" судов задержан в Одессе, - СБУ - Цензор.НЕТ 9599
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04.02.2021 20:29 Ответить
Финансовые потоки не должны прерываться. Это уголовно-наказуемая штука. Как судьям потом за коммуналку платить? То-то, думать надо.
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04.02.2021 20:29 Ответить
Доигрался в минёра... *********!
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04.02.2021 20:33 Ответить
А шо теперь будет , если он свой обезьянник " заминирует " ? ))
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04.02.2021 20:39 Ответить
Ну, наверное, по минимуму придется ему от своих nutsов отказаться )))
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04.02.2021 21:08 Ответить
Цей бовдур хитромудро вирішив що дзвінки з різних сімок дасть змогу бути йому невловимим месником Серийный "минер" судов задержан в Одессе, - СБУ - Цензор.НЕТ 9196 Телепень
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04.02.2021 20:40 Ответить
а помните как в интересах Каломойского "минировались" НБУ и другие органы в 2018,2019 годах.. ну как, нашли "минера"?
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04.02.2021 20:36 Ответить
а еще Шегини ))) когда Михуил с Йулей продерались ))))
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04.02.2021 20:39 Ответить
ой как хорошо! на Донбассе столько минных полей...пару месяцев в учебку - и вперед с песней...
ну может это его...так пусть на благо! (а то с*ка столько людей ганял...нехай в поле ветер поганяет)
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04.02.2021 20:37 Ответить
Всю семейку кацапсиновых выблюдков на каменоломни с конфискацией !
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04.02.2021 20:37 Ответить
Підвісити гниду за яйця і нехай висить падло поки не завняється. Все це показати по телевізору. Може у бажаючих прикАлоЦЦА або заробити на шмурдяк бажання пропаде.
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04.02.2021 20:49 Ответить
Ватная мразь, по любому. Выполняла задачи кацапов.
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04.02.2021 20:53 Ответить
Расшативал и дестабилизировал в исконно руцкай адесе
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04.02.2021 21:12 Ответить
От куй змерзлий. Останній урка знає, що "Раньше сядеш, раньше вийдеш". Намінував собі ще одну статтю, а так за одну міг би і на амністію піти. Рано чи пізно в нас почнуть плюсувати строки, можливо і залишиться часткове поглинання - максимальне максимального з найлеглошої статті.
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04.02.2021 21:11 Ответить
8 лет,да плюс десяток лет по существу, процесса,помогут в деле появления извилин!
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05.02.2021 06:44 Ответить
 
 