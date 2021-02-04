Впервые в Украине сообщили о подозрении вору в законе. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
"Гига Озургетский" и двое назначенных им "смотрящих" в Новгород-Сиверской колонии могут получить по 15 лет за распространение преступного воздействия, организации и участие в преступном собрании.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.
"28-летний гражданин Грузии был "коронован" в Греции в 2013 году. В марте 2020 года вора в законе по кличке "Гига Озургетский" приговорили к 7,5 годам лишения свободы за покушение на убийство. Отбывая наказание в Новгород-Северской исправительной колонии №31 и имея авторитет в уголовном мире, он установил и распространил свое преступное влияние на территории учреждения через доверенных лиц, назначал так называемых "смотрящих". Кроме того, решал конфликты и спорные ситуации, возникающие между представителями криминалитета", - говорится в сообщении.
По данным следователей, Гига Озургетский назначил "смотрящих", которые распределяли среди осужденных материальные блага. Когда между "смотрящими" возник конфликт, вор в законе организовал "сходку".
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"15 января 2021 года на территории учреждения состоялось собрание с участием подозреваемых и еще 13 осужденных, где последние выразили недоверие одному из "смотрящих" из-за его поведения. По результатам преступного собрание "Гига Озургетский", подчеркивая свой статус вора в законе, оставил за доверенным лицом его статус и гарантировал присутствующим, что он, как и все, будет придерживаться воровских традиций. Также призвал всех присутствующих обращаться к нему как к вору в законе в случае возникновения спорных вопросов и конфликтов", - отметили в полиции.
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4 февраля вору в законе сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 255-1 (распространение преступного влияния в обществе лицом в статусе вора в законе) и ч. 1 ст. 255-2 (участие в проведении преступного собрание (сходки) представителей организованных групп и лиц, осуществляющих преступное влияние, для координации преступной деятельности, в том числе распределения сфер преступного влияния) Уголовного кодекса Украины. Его доверенным лицам - 36-летнему и 46-ричниму "смотрящим" было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255-2 УК Украины", - сообщили в ведомстве.
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Апельсин.
"...В январе 2015-го к Георгию Киладзе подошли два вора. Ими оказались Шота Тевдорадзе по кличке Шотико и Георгий Энделадзе, носивший погоняло Тава. Они заявили, что не считают Озургетского вором, после чего «самозванца» избили.
Спустя пару месяцев в Греции состоялось крупное воровское собрание, на которое вызвали самого Важу Биганишвили. Лидеру греческого крыла «тбилисской» группировки было в лицо сказано о том, что он совершил большую ошибку, поскольку его приятель Сандро Курасбедиани сам не является вором - Сандрику припомнили недостойное поведение, за которое он был наказан Сулханом Твалчрелидзе по кличке Сухо.
По результатам сходки Гега Озургетский лишился воровской «короны», а его «крестный отец» поддался серьезному порицанию за неосмотрительность...."Вор в законе Георгий Киладзе - Гега Озургетский
Думаю,цього зачмиреного самозванця здали місцеві вори.
Авторітєт,****...
по всем пересылкам
воровское они давно не держат
ибо нарики и аферисты все чаще
подводку имеют
так шо словянское крыло скоро станет еще сильнее
В Украине стало жить не лучше , но зато веселее