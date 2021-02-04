РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4738 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия
29 300 27
вор в законе (311) Нацполиция (15742)

Впервые в Украине сообщили о подозрении вору в законе. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

"Гига Озургетский" и двое назначенных им "смотрящих" в Новгород-Сиверской колонии могут получить по 15 лет за распространение преступного воздействия, организации и участие в преступном собрании.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"28-летний гражданин Грузии был "коронован" в Греции в 2013 году. В марте 2020 года вора в законе по кличке "Гига Озургетский" приговорили к 7,5 годам лишения свободы за покушение на убийство. Отбывая наказание в Новгород-Северской исправительной колонии №31 и имея авторитет в уголовном мире, он установил и распространил свое преступное влияние на территории учреждения через доверенных лиц, назначал так называемых "смотрящих". Кроме того, решал конфликты и спорные ситуации, возникающие между представителями криминалитета", - говорится в сообщении.

Впервые в Украине сообщили о подозрении вору в законе 01

По данным следователей, Гига Озургетский назначил "смотрящих", которые распределяли среди осужденных материальные блага. Когда между "смотрящими" возник конфликт, вор в законе организовал "сходку".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Вор в законе по прозвищу "Зюзя" принудительно выдворен из Украины, - Нацполиция. ВИДЕО

"15 января 2021 года на территории учреждения состоялось собрание с участием подозреваемых и еще 13 осужденных, где последние выразили недоверие одному из "смотрящих" из-за его поведения. По результатам преступного собрание "Гига Озургетский", подчеркивая свой статус вора в законе, оставил за доверенным лицом его статус и гарантировал присутствующим, что он, как и все, будет придерживаться воровских традиций. Также призвал всех присутствующих обращаться к нему как к вору в законе в случае возникновения спорных вопросов и конфликтов", - отметили в полиции.

Впервые в Украине сообщили о подозрении вору в законе 02

Также на Цензор.НЕТ: Вору в законе Нодару Асояну отказали в получении политического убежища в Украине, - источник

4 февраля вору в законе сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 255-1 (распространение преступного влияния в обществе лицом в статусе вора в законе) и ч. 1 ст. 255-2 (участие в проведении преступного собрание (сходки) представителей организованных групп и лиц, осуществляющих преступное влияние, для координации преступной деятельности, в том числе распределения сфер преступного влияния) Уголовного кодекса Украины. Его доверенным лицам - 36-летнему и 46-ричниму "смотрящим" было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255-2 УК Украины", - сообщили в ведомстве.

Впервые в Украине сообщили о подозрении вору в законе 03

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Заходит Навальный в Хату. Положенец спрашивает, - "Какой масти? По какой статье чалишься? Чей Крым?"
показать весь комментарий
04.02.2021 22:16
+15
В 20 лет был коронован?! Не смешите мои тапки, ггг.
Апельсин.
показать весь комментарий
04.02.2021 22:20
+7
Впервые в Украине сообщили о подозрении "вору в законе" - Цензор.НЕТ 1162 Впервые в Украине сообщили о подозрении "вору в законе" - Цензор.НЕТ 1026
показать весь комментарий
04.02.2021 22:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шістьом українським президентам коли підозру висунуть?
показать весь комментарий
04.02.2021 22:15 Ответить
ти перший в черзі. сухарів насушив?
показать весь комментарий
05.02.2021 09:27 Ответить
Заходит Навальный в Хату. Положенец спрашивает, - "Какой масти? По какой статье чалишься? Чей Крым?"
показать весь комментарий
04.02.2021 22:16 Ответить
Вперше в Україні повідомили про підозру "вору в законі" - Цензор.НЕТ 4010 могут получить по 15 лет
показать весь комментарий
04.02.2021 23:31 Ответить
Впервые в Украине сообщили о подозрении "вору в законе" - Цензор.НЕТ 1162 Впервые в Украине сообщили о подозрении "вору в законе" - Цензор.НЕТ 1026
показать весь комментарий
04.02.2021 22:16 Ответить
В 20 лет был коронован?! Не смешите мои тапки, ггг.
Апельсин.
показать весь комментарий
04.02.2021 22:20 Ответить
И - да, соколы Авакова нашли самого, мля, апаснага "вора в законе". Других же, блин, трогать низзззя.
показать весь комментарий
04.02.2021 22:23 Ответить
Єсєствєнно...

"...В январе 2015-го к Георгию Киладзе подошли два вора. Ими оказались Шота Тевдорадзе по кличке Шотико и Георгий Энделадзе, носивший погоняло Тава. Они заявили, что не считают Озургетского вором, после чего «самозванца» избили.
Спустя пару месяцев в Греции состоялось крупное воровское собрание, на которое вызвали самого Важу Биганишвили. Лидеру греческого крыла «тбилисской» группировки было в лицо сказано о том, что он совершил большую ошибку, поскольку его приятель Сандро Курасбедиани сам не является вором - Сандрику припомнили недостойное поведение, за которое он был наказан Сулханом Твалчрелидзе по кличке Сухо.
По результатам сходки Гега Озургетский лишился воровской «короны», а его «крестный отец» поддался серьезному порицанию за неосмотрительность...."Вор в законе Георгий Киладзе - Гега Озургетский
Думаю,цього зачмиреного самозванця здали місцеві вори.
Авторітєт,****...
Впервые в Украине сообщили о подозрении "вору в законе" - Цензор.НЕТ 875
показать весь комментарий
04.02.2021 22:34 Ответить
"крутой перец"... герой какого мультика?
показать весь комментарий
05.02.2021 10:08 Ответить
в грузии короновали без отсидок за миллион долларов. Ну или еще родтвенрик автритетный вор
показать весь комментарий
05.02.2021 00:49 Ответить
"Витя Орусевший" один хрен круче "Гиги Озургетского" Впервые в Украине сообщили о подозрении "вору в законе" - Цензор.НЕТ 139
показать весь комментарий
04.02.2021 22:30 Ответить
А Ахметку и Мертвечука когда будут раскороновывать через задний проход? Или для кого то секрет что Ахметка держатель рыговского общака?
показать весь комментарий
04.02.2021 22:32 Ответить
подождите ребята Малюська еще не подготовил модельные торьмы 5*
показать весь комментарий
05.02.2021 09:31 Ответить
А шпилевой катала, папа ДНР и батальона "Восток".... Босс боссов и хозяин президентов? Рыжеволосый любитель дунуть в гудок Путину?
показать весь комментарий
04.02.2021 22:33 Ответить
с почином.
показать весь комментарий
04.02.2021 22:33 Ответить
а що це за такий "закон", що дозволяє існувати такому поняттю, як "злодій в законі"??? Це як "бідність в багатстві", чи "війна у мирі", чи "незайманість у сексі", чи "смерть при житті", чи "рабство у свободі".... Шизофренія якась! Напевно таке поняття кацапи придумали. В них така шизофренія вважається нормою та й населення тієї території ділиться тільки на дві касти: ЗЕКИ І НАГЛЯДАЧІ.
показать весь комментарий
04.02.2021 23:14 Ответить
придумали при комуністах... комунізм - явно виражена шизофренія, мерзотних похідних в них було дуже багато...
показать весь комментарий
05.02.2021 09:56 Ответить
Ну ладно в СОВКЕ, но какого хрена в УКРАИНЕ воры в законе всякие ...ШВИЛИ, ...ДЗЕ, ...***** ?? И по несколько раз в месяц их выдворяют с УКРАИНЫ, а они лезут и лезут. Обьясните,кто знает.
показать весь комментарий
04.02.2021 23:14 Ответить
по многим причинам. В Грузии они жить не могут. Там закон против них. В Ращу их не пускают. Но у них у всех турецкие и греческие паспорта. А у нас с этими странами безвиз. Да и украинское гражданство у многих из них есть.
показать весь комментарий
05.02.2021 00:53 Ответить
пиковую масть скоро нашампурят
по всем пересылкам
воровское они давно не держат
ибо нарики и аферисты все чаще
подводку имеют
так шо словянское крыло скоро станет еще сильнее
показать весь комментарий
04.02.2021 23:30 Ответить
если взять Германию (власти которой громче и настойчивее прочих предупреждают Тбилиси о высокой вероятности приостановки безвизового режима), то, по данным DW, доля грузин в общем числе соискателей убежища, подозреваемых в совершении преступлений в Германии, составляла в 2017 году 2,1 процента. Казалось бы, сущая мелочь. Ан нет: это, с тревогой отмечают германские эксперты, непропорционально много - среди остальных мигрантов, подавших немецким властям заявление с просьбой об убежище, таковых было только 0,7 процента. То есть преступников среди грузинских беженцев втрое выше среднего показателя! В 75 процентах случаев граждане Грузии проходили по уголовным делам, связанным с воровством. На втором месте - кражи из торговых центров и супермаркетов. Сходняк по безвизу
показать весь комментарий
05.02.2021 01:05 Ответить
не спішіть робити висновки, наші продажні суди не тільки не засудять "крадіїв законників", а навпаки оправдають.
показать весь комментарий
05.02.2021 09:29 Ответить
коронован с остаткамми насосаного молока на губах? или чего то более пикантного...
показать весь комментарий
05.02.2021 09:30 Ответить
..круто.. аваковцы окрепли настолько, что способны арестовывать уже арестованных "воров"..
показать весь комментарий
05.02.2021 11:01 Ответить
Вперше в Україні повідомили про підозру вору в законі - Цензор.НЕТ 2959По совокупности собитий последней недели ...

В Украине стало жить не лучше , но зато веселее Вперше в Україні повідомили про підозру вору в законі - Цензор.НЕТ 9888
показать весь комментарий
05.02.2021 11:49 Ответить
 
 