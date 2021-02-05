Личный состав подразделений огневой поддержки отработал тактические приемы владения штатным вооружением в районе ООС. ФОТОрепортаж

Личный состав подразделений огневой поддержки отрабатывает тактические приемы и повышает навыки владения штатным вооружением в районе проведения ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, во время тактической подготовки военнослужащие тренировались выявлять вражеские позиции, определять наблюдательные посты, огневые точки, места расположения личного состава. Далее - занятия огневых рубежей, наведение на вражескую технику и укрепленные позиции, уничтожение врага.

Командир роты огневой поддержки Сергей говорит, что занятия с личным составом проводятся регулярно, согласно плану боевой подготовки подразделений батальона. Командиры отделений и взводов на первой и второй линии обороны проводят обучение с подчиненным личным составом ежедневно, правда без стрельб. Обучение же с боевой стрельбой происходят еженедельно на ближайших полигонах.

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"Такая подготовка всегда поднимает боевой дух воинов и повышает самооценку, а обучаемость дает уверенность в своих действиях на поле боя. Сейчас, когда интенсивность боевых действий не высокая, важно поддерживать обучаемость и слаженность личного состава и навыки владения вооружением каждого солдата. Мы постоянно готовы отразить атаку и уничтожить врага", - отмечает офицер.

























