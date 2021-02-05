РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16113 посетителей онлайн
Новости Фото Политика УкраиныФоторепортаж
9 880 38
Бандера (746) Львов (4433) памятник (2209) Садовый (644) вандализм (574)

Неизвестные во Львове осквернили памятник Бандере, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Во Львове ночью неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о памятнике, который находится на площади Кропивницкого во Львове. Полиция открыла дело по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марши в честь дня рождения Бандеры

Также мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на это происшествие. По его словам, через несколько часов памятник очистят от краски.

"Не знаю кто и с какой целью это сделал, но надеюсь, что вандалов найдут и научат, как правильно использовать краску. Заявление в полицию уже направили", - написал он на своей странице в Facebook.

Неизвестные во Львове осквернили памятник Бандере, - полиция 01
Неизвестные во Львове осквернили памятник Бандере, - полиция 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+53
Люто бздять кацапські виродки Степана Андрійовича.
показать весь комментарий
05.02.2021 09:03
+40
Скільки вже років минуло, а вороги і досі його бояться. Неизвестные во Львове осквернили памятник Бандере, - полиция - Цензор.НЕТ 8951
показать весь комментарий
05.02.2021 09:05
+33
Мертвейчуковское гавно полезло,ищите этих подонков среди перселенцев-бамбасян.
показать весь комментарий
05.02.2021 09:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ФСБ не дремлет.Во Львове коллаборантов ,как собак.
показать весь комментарий
05.02.2021 09:02 Ответить
Люто бздять кацапські виродки Степана Андрійовича.
показать весь комментарий
05.02.2021 09:03 Ответить
Мертвейчуковское гавно полезло,ищите этих подонков среди перселенцев-бамбасян.
показать весь комментарий
05.02.2021 09:05 Ответить
Серед корінних теж багато, хто за пару сотнів гривень зробить. Не спішіть з висновками.
показать весь комментарий
05.02.2021 09:33 Ответить
Скільки вже років минуло, а вороги і досі його бояться. Неизвестные во Львове осквернили памятник Бандере, - полиция - Цензор.НЕТ 8951
показать весь комментарий
05.02.2021 09:05 Ответить
вони дітей своїх лякають Бандерою, якшо ті себе погано поводять Невідомі у Львові осквернили пам'ятник Бандері, - поліція - Цензор.НЕТ 704
показать весь комментарий
05.02.2021 09:07 Ответить
А уж как Ленина боятся! Сотни памятников посносили под корень. Думай, шо мелеш.
показать весь комментарий
05.02.2021 12:33 Ответить
Невідомі у Львові осквернили пам'ятник Бандері, - поліція - Цензор.НЕТ 1218
показать весь комментарий
05.02.2021 12:35 Ответить
Ты себе перед домом поставь, и вздрачивай периодично.
показать весь комментарий
05.02.2021 13:22 Ответить
Pierdol się.
показать весь комментарий
05.02.2021 17:14 Ответить
Невідомі у Львові осквернили пам'ятник Бандері, - поліція - Цензор.НЕТ 7007

"Йа аппладірую тваіму уму" - лєнін
показать весь комментарий
05.02.2021 17:22 Ответить
Мстяться за закриття каналів телебачення,ім здається що то Бандера це зробив
показать весь комментарий
05.02.2021 09:05 Ответить
Невідомі у Львові осквернили пам'ятник Бандері, - поліція - Цензор.НЕТ 6937 Невідомі у Львові осквернили пам'ятник Бандері, - поліція - Цензор.НЕТ 9751
показать весь комментарий
05.02.2021 09:12 Ответить
може , в тих паскуд ще й хребти досі цілі ?!
показать весь комментарий
05.02.2021 09:15 Ответить
Дает знать о себе пропаганда от мертвечуковских каналов,что же уже даже во Львове есть жертвы зомбоканалов,и последний высер Рабиновича про дьявольского фашиста и вставай страна огромная тому пример,только для 112 фашисты это проукраинские взгляды,и 112 и россия 24 совпадеат 1 в 1 слово фашизм,радикалы,одиннарот
показать весь комментарий
05.02.2021 09:15 Ответить
росияне-************
показать весь комментарий
05.02.2021 09:18 Ответить
Степан Андрійович і не таке переживав.
Відмиють.
показать весь комментарий
05.02.2021 09:18 Ответить
То що ж людців до глуму спонука?!
Собаки чують Дух Провідника!
показать весь комментарий
05.02.2021 09:19 Ответить
Найти и устроить самосуд!!!
показать весь комментарий
05.02.2021 09:22 Ответить
Худоба такого не зробить, і це ще раз підтверджує, що кацапоморді нижче худоби
показать весь комментарий
05.02.2021 09:23 Ответить
где наряд полиции, который там должен дежурить, камеры, которые должны работать круглосуточно?
показать весь комментарий
05.02.2021 09:25 Ответить
Бандера аплодировал бы стоя, зная как у кацапов разрывает пердаки, что такое памятник, это просто камень, камнень отмоют...
показать весь комментарий
05.02.2021 09:44 Ответить
Пока что только Ленин апплодирует, как у посполитых поразрывало.
показать весь комментарий
05.02.2021 12:35 Ответить
> Хрю-гав! <
...
Що? Ні ******* не зрозуміти вашим 🐷🐶 єзиком.
показать весь комментарий
05.02.2021 14:45 Ответить
На пляшку, гидото. І сиди ціхо. Бо ходити не зможеш.
показать весь комментарий
05.02.2021 17:00 Ответить
Невідомі у Львові осквернили пам'ятник Бандері, - поліція - Цензор.НЕТ 6296

Хлоп-хлоп)))))
показать весь комментарий
05.02.2021 17:29 Ответить
Де ж ваші камери, де ваше всевидяче око? Де спецслужби, які повинні пачками загрібати ворогів держави та агентів ворога? Де?
показать весь комментарий
05.02.2021 09:56 Ответить
Что можете про ******** Гундяева поведать ?
Кого он вместо Чаплинда теперь прёт ?
показать весь комментарий
05.02.2021 10:10 Ответить
Тех кто это сделал посадить на цепь на месяц в яме недалеко от памятника, пусть мертветчук и рабинович их кормят и говна убирают
показать весь комментарий
05.02.2021 10:09 Ответить
Аваков традиционно много говняет в охране памятников и мемориальных табличек героям УПА, Майдана и АТО. Совпадение?
показать весь комментарий
05.02.2021 10:21 Ответить
Невідомі у Львові осквернили пам'ятник Бандері, - поліція - Цензор.НЕТ 5183
показать весь комментарий
05.02.2021 10:24 Ответить
а поставить пару камер не побовали? а апеллировать к мусорАм - бесполезное занятие. мусорской носорог - та еще вата
показать весь комментарий
05.02.2021 10:52 Ответить
Шо значить нєізвєсниє?! Знамо хто. Кацасячі вилупки профінанували, а мєсні ублюдки за ширку та шмурдяк це зробили
показать весь комментарий
05.02.2021 10:54 Ответить
Честно говоря, всегда удивлялся, как во время войны ещё там провокаций не было. Памятник Бандере ведь раздражитель для любителей "русского мира", тем более залётных.
Там бы вэб-камеры какие-то поставить, что-ли.
Ну пост полиции - это уже перебор, наверное, но какой-то контроль (может скрытыми камерами с быстрым реагированием полиции) стоит организовать. Могут же и взорвать памятник орки, а это уже может быть опасно для людей, которые окажутся рядом "не в то время".

У нас в Закарпатье так поляки, которых наняли немцы, которых наняли русские, общество венгерской культуры поджигали, чтобы внутриполитическую дестабилизацию устроить. Хорошо, что СБУ быстро расследовало, Польша помогла и тех уродов судили, а Украина публичные демарши устроила внешнеполитические.

Но так эффективно всегда надо реагировать - враг не дремлет, как говорится. Так что какие-то знаковые места (типа мемориал Небесной Сотне в Киеве и т.п.) надо бы мониторить как-то мягенько, не знаю. Полиция и спецслужбы должны бы такие вопросы отрабатывать, это же не просто хулиганство. Просто хулиганство, когда мир. А когда война - это диверсия. Завтра те же "хулиганы", офигев от безнаказанности, будут поезда под откос пускать или линии электропередач повреждать.
Силовики должны действовать на упреждение.
показать весь комментарий
05.02.2021 11:10 Ответить
В крови своих врагов и прапором "ПС" Бандера реально круто смотрится.! Может и хотели осквернить да не вышло, как всегда у кацапов все через одно место. Добавили эксперссии и актуальности образу Бандеры, ненрароком оживили)) и это символично!
показать весь комментарий
05.02.2021 12:13 Ответить
У нас во Львове много швали мокшанско-донбасянской сидит. Особенно в связи со стихийной застройкой новостроями. Распоясались ппц, в магазины заходят и говорят себе по росиянски. Сил уже нет рожи им разрисовывать, а они все не кончаются... о правах суки заявляют! Фридману спасибо скажите, это он тут "реальный мер" Львова.
показать весь комментарий
05.02.2021 12:53 Ответить
Поймать и обезглавить
показать весь комментарий
05.02.2021 13:32 Ответить
 
 