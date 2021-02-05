Неизвестные во Львове осквернили памятник Бандере, - полиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Во Львове ночью неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о памятнике, который находится на площади Кропивницкого во Львове. Полиция открыла дело по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.
Также мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на это происшествие. По его словам, через несколько часов памятник очистят от краски.
"Не знаю кто и с какой целью это сделал, но надеюсь, что вандалов найдут и научат, как правильно использовать краску. Заявление в полицию уже направили", - написал он на своей странице в Facebook.
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"Йа аппладірую тваіму уму" - лєнін
Відмиють.
Собаки чують Дух Провідника!
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Що? Ні ******* не зрозуміти вашим 🐷🐶 єзиком.
Хлоп-хлоп)))))
Кого он вместо Чаплинда теперь прёт ?
Там бы вэб-камеры какие-то поставить, что-ли.
Ну пост полиции - это уже перебор, наверное, но какой-то контроль (может скрытыми камерами с быстрым реагированием полиции) стоит организовать. Могут же и взорвать памятник орки, а это уже может быть опасно для людей, которые окажутся рядом "не в то время".
У нас в Закарпатье так поляки, которых наняли немцы, которых наняли русские, общество венгерской культуры поджигали, чтобы внутриполитическую дестабилизацию устроить. Хорошо, что СБУ быстро расследовало, Польша помогла и тех уродов судили, а Украина публичные демарши устроила внешнеполитические.
Но так эффективно всегда надо реагировать - враг не дремлет, как говорится. Так что какие-то знаковые места (типа мемориал Небесной Сотне в Киеве и т.п.) надо бы мониторить как-то мягенько, не знаю. Полиция и спецслужбы должны бы такие вопросы отрабатывать, это же не просто хулиганство. Просто хулиганство, когда мир. А когда война - это диверсия. Завтра те же "хулиганы", офигев от безнаказанности, будут поезда под откос пускать или линии электропередач повреждать.
Силовики должны действовать на упреждение.