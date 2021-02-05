Пресечена деятельность управляемой из РФ сепаратистской организации в Запорожской области. Участники агитировали за возрождение Украинской ССР и готовили фейковые "выборы", - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

В Запорожской области СБУ пресекла деятельность организации пророссийских сепаратистов. По заказу российских кураторов участники пропагандировали идею возрождения СССР и планировали создать фейковые органы советской власти.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, участники группы входили в одно из пророссийских радикальных движений, выступающее за "возрождение обновленных республик СССР". По замыслу заказчиков, фигуранты должны были агитировать население за возвращение в "правовое поле СССР". Затем они планировали сформировать органы советской госвласти, используя процедуру так называемого "народовластия".

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники хотят провести фейковые "всесоюзные выборы" для создания альтернативных органов управления всех уровней. Конечной целью участников движения является восстановление СССР путем проведения "открытого волеизъявления народа". Официальные органы власти Украины, как планировали злоумышленники, якобы должны будут сложить полномочия в пользу новоизбранной советской власти", - подчеркивают в СБУ.

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Выполняя инструкции кураторов из РФ, фигуранты должны были обратиться в органы власти с официальными заявлениями о якобы желании граждан восстановить Украинскую ССР. Сотрудники СБУ задокументировали, что организатор украинского центра движения обратилась с официальным заявлением в государственные органы власти об открытии в одном из н.п. Запорожской области избирательного участка для проведения фейкового волеизъявления. Она также требовала финансирования за счет местного бюджета, чиновники которого еще и должны были, по ее мнению, содействовать проведению "выборов".









В ходе обыска по месту жительства фигурантки правоохранители изъяли компьютерную технику, агитационные материалы и документацию с подтверждением преступной деятельности.

В рамках ранее начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.

Мероприятия по блокированию сепаратистской деятельности проводились под процессуальным руководством прокуратуры.

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