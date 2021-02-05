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У Сенцова родилась дочь. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Бывший пленник Кремля украинский режиссер Олег Сенцов в третий раз стал отцом.

О пополнении в семье Сенцов сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Дочь Эмма", - написал он и опубликовал фото с новорожденной.

У Сенцова родилась дочь 01

Пользователи соцсети активно поздравляют режисера с рождением дочери.

Отметим, что у Сенцова также есть 19-летняя дочь Алина и 17-летний сын Владислав.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+40
Добра та щастя родині! З народженням донечки!
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05.02.2021 10:17
+21
Мои поздравления.Здоровья малышке и родителям.
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05.02.2021 10:24
+19
Сімейного щастя!
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05.02.2021 10:27
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Добра та щастя родині! З народженням донечки!
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05.02.2021 10:17 Ответить
Мои поздравления.Здоровья малышке и родителям.
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05.02.2021 10:24 Ответить
Сімейного щастя!
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05.02.2021 10:27 Ответить
Життя продовжується....
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05.02.2021 10:35 Ответить
Поздравляю.
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05.02.2021 10:38 Ответить
Serde4ne vitannya !
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05.02.2021 10:38 Ответить
Вітання! На тата схожа... У Сенцова народилася дочка - Цензор.НЕТ 1524
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05.02.2021 10:39 Ответить
Копія)
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06.02.2021 03:13 Ответить
він написав не "дочь Емма", а донька Емма, мокшанською Эмма, Еммануе́ль
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05.02.2021 10:39 Ответить
Поздравление и успехов в дальнейшим на поприще борьбы с барыгой
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05.02.2021 10:41 Ответить
Родителей от всей души с радостным событием, а кнопочке- крепкого здоровья и мирного детства!
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05.02.2021 10:44 Ответить
Поздоровляю з поповненням в рядах патріотів України! )
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05.02.2021 10:56 Ответить
Второй раз он стал отцом за 2 дня до освобождения.
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05.02.2021 10:57 Ответить
💐💐💐💐💐щасти тобі,ангеляточко!!!
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05.02.2021 11:20 Ответить
Донька не сама народилась, її народила жінка. Навіщо приховувати її?
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05.02.2021 11:23 Ответить
Здоровья малышке и маме!
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05.02.2021 12:46 Ответить
Щастя родині Сенцових !
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05.02.2021 15:49 Ответить
Найкращі побажання!
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05.02.2021 16:19 Ответить
украииночка+)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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05.02.2021 22:46 Ответить
 
 