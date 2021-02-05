У Сенцова родилась дочь. ФОТО

Бывший пленник Кремля украинский режиссер Олег Сенцов в третий раз стал отцом.

О пополнении в семье Сенцов сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Дочь Эмма", - написал он и опубликовал фото с новорожденной.

Пользователи соцсети активно поздравляют режисера с рождением дочери.

Отметим, что у Сенцова также есть 19-летняя дочь Алина и 17-летний сын Владислав.

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