Международная группировка фальшивомонетчиков, подделывающая доллары, задержана на Киевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Служба безопасности Украины задержала на Киевщине организаторов и активных участников международной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом крупных сумм поддельных долларов. Фальшивые деньги не идентифицировались как подделка устройством для проверки денег.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительным данным следствия, в состав группы входило 5 жителей из разных регионов Украины, а также несколько иностранных граждан. Готовые фальшивые банкноты злоумышленники сбывали 50% от номинальной стоимости доллара США. Клиентов участники группировки подыскивали через личные связи.
Во время 17 обысков у фигурантов правоохранители обнаружили 25 тыс. поддельных долларов, клише и оборудование для их изготовления, огнестрельное оружие и деньги, полученные преступным путем.
Сейчас решается вопрос о сообщении пяти задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей.
Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Пусть для всех украинцев печатают.
Этой истерией людей подталкивают к электронным деньгам.
квантовый комп
всем электронным деньгам прийдет медный тазик))
а бумага останется))
17 декабря китаези стартанули
и очень продуктивно
в сша другой подход, но тоже продуктивно оттестили
даже есть инфа про самоделки
но это уже просто техника....
ознакомтесть с производительностью)))
атомное оружие будет похоже на копье в современном бою
блокчейн и шифрование для кванта
это как капля кислоты лимонной для всей пресной воды на Земле
https://news.finance.ua/ru/news/-/486881/v-kitae-sozdali-nastolnyj-kvantovyj-kompyuter-stoimostyu-5000
там 9mm написано))
стартовые пукалки