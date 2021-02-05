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Киевская область (3539) СБУ (18692) фальшивомонетчики (92)

Международная группировка фальшивомонетчиков, подделывающая доллары, задержана на Киевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины задержала на Киевщине организаторов и активных участников международной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом крупных сумм поддельных долларов. Фальшивые деньги не идентифицировались как подделка устройством для проверки денег.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, в состав группы входило 5 жителей из разных регионов Украины, а также несколько иностранных граждан. Готовые фальшивые банкноты злоумышленники сбывали 50% от номинальной стоимости доллара США. Клиентов участники группировки подыскивали через личные связи.

Во время 17 обысков у фигурантов правоохранители обнаружили 25 тыс. поддельных долларов, клише и оборудование для их изготовления, огнестрельное оружие и деньги, полученные преступным путем.

Сейчас решается вопрос о сообщении пяти задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Также читайте: Подготовка похищения экс-командующего ССО за $100 тыс. и диверсии: контрразведка СБУ "накрыла" агентурную сеть ФСБ, в которую входили бывшие украинские разведчики. ВИДЕО+Инфографика

Международная группировка фальшивомонетчиков, подделывающая доллары, задержана на Киевщине, - СБУ 01
Международная группировка фальшивомонетчиков, подделывающая доллары, задержана на Киевщине, - СБУ 02
Международная группировка фальшивомонетчиков, подделывающая доллары, задержана на Киевщине, - СБУ 03
Международная группировка фальшивомонетчиков, подделывающая доллары, задержана на Киевщине, - СБУ 04
Международная группировка фальшивомонетчиков, подделывающая доллары, задержана на Киевщине, - СБУ 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Может их в монетный двор?
Пусть для всех украинцев печатают.
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05.02.2021 13:31
+3
Их руками и глазами без всякой экспертизы сразу видно. Бедный банк, в котором работает такая недосотрудница
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05.02.2021 16:50
+2
Та справжні бакси хрен знайдеш в Украіні та й у Європі ,мені знайома що працює у валютному відділі одного банку казала що зараз настільки якісни підробки баксів що жоден банк не в змозі на 100 % сказати чи то справжні бакси чи ні бо для цього потрібна спец. єкспертіза
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05.02.2021 13:31
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Может их в монетный двор?
Пусть для всех украинцев печатают.
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05.02.2021 13:31 Ответить
для украинцев они на зоне 8-10 лет будут сетки плести.
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06.02.2021 11:57 Ответить
Та справжні бакси хрен знайдеш в Украіні та й у Європі ,мені знайома що працює у валютному відділі одного банку казала що зараз настільки якісни підробки баксів що жоден банк не в змозі на 100 % сказати чи то справжні бакси чи ні бо для цього потрібна спец. єкспертіза
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05.02.2021 13:31 Ответить
То такі банки...
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05.02.2021 14:24 Ответить
Их руками и глазами без всякой экспертизы сразу видно. Бедный банк, в котором работает такая недосотрудница
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05.02.2021 16:50 Ответить
Та да!Ті бакси що Левко з Сірком клепають в Жмеринці , в гаражі , і руками і ногами можна визначити на підробку, згоден,сам визначав свого часу фальшивку за дві секунди, але я про ті фальшивки що роблять на високотехнологічному обладнанні та на правильному папері . Якщо знайду то дам тобі сциль - почитав як Ізраєль наповнений фальшивими доларами які навіть апарати не можуть визначити за фальшивку. І це в краіні де всі зуби з,іли на аферах та лівих гешефтах) Забавно почитати)
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05.02.2021 20:16 Ответить
не клише, а матрица
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05.02.2021 13:33 Ответить
Сколько доллар существует, столько его и подделывают.
Этой истерией людей подталкивают к электронным деньгам.
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05.02.2021 13:51 Ответить
как только запустят нормально
квантовый комп
всем электронным деньгам прийдет медный тазик))
а бумага останется))
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05.02.2021 14:24 Ответить
Саме того і не запустять. Бо це підірве обороноздатність майже всіх країн. Малого того квантовий комп'ютер підходить не для всіх обчислювань. Думаю років 100 цього не варто побоюватись. Та і блокчейн системи не так легко заламати, але це звісно в теорії. Треба надпотужні обчислюючі потужності. Але по принципу якщо такий ПК зявиться на ринку. Вся мережа виросте пропорційно.
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05.02.2021 15:17 Ответить
уже)))
17 декабря китаези стартанули
и очень продуктивно
в сша другой подход, но тоже продуктивно оттестили
даже есть инфа про самоделки
но это уже просто техника....
ознакомтесть с производительностью)))
атомное оружие будет похоже на копье в современном бою
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05.02.2021 15:44 Ответить
p.s.
блокчейн и шифрование для кванта
это как капля кислоты лимонной для всей пресной воды на Земле
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05.02.2021 15:46 Ответить
попалось по ходу
https://news.finance.ua/ru/news/-/486881/v-kitae-sozdali-nastolnyj-kvantovyj-kompyuter-stoimostyu-5000
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06.02.2021 04:16 Ответить
Дякую за інформацію. Цікаво. Але ж кажу що не думаю що воно набуде такого поширення. Ближчими роками. Бо багато перепон. Живлення(потужне магнітне поле), провідники, та і проста передача такої кількості інф. буде вже великою проблемою, бо просто не має ще таких систем. Сама архітектура математичних розрахунків. І мабуть найгірше це бюрократія. І якщо все ж таки воно набуде поширення. То знайдуть інший спосіб шифрування... В принципі в нових системах воно і не потрібно. Квантова мережа). Але це все чисто моє диванне сприйняття)))
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08.02.2021 11:24 Ответить
и шоб не спалиться - замазали клеточками на огнестрельном оружии надпись "cal 4,5mm"
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05.02.2021 14:16 Ответить
не
там 9mm написано))
стартовые пукалки
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05.02.2021 14:27 Ответить
А шо робити , умови хароші в нашій державі .
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05.02.2021 16:05 Ответить
теперь работают на неньку Украину под патронатом СБУ
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05.02.2021 18:43 Ответить
 
 