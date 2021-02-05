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Глава сельсовета на Черниговщине вымогал у фермера 100 тыс. грн за неповышение платы за аренду земли, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Глава сельсовета на Черниговщине задержан во время получения 100 тыс. грн неправомерной выгоды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, чиновник требовал и получил от директора фермерского хозяйства 100 тыс. грн взятки за непрепятствование осуществлению хозяйственной деятельности, в частности не повышение арендной платы за земельные участки, которые арендует предприятие.
Непосредственно после получения средств глава сельсовета был задержан.Также правоохранителями изъято предмет полученной неправомерной выгоды.
Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
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"Розділ XVII
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ
Примітка. 1. Службовими особами у статтях 364, 368, 368-5, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Телепню, вас Подоляк погано вчить працювать - для того, щоб завоювать авторитет у людей, щоб тобі повірили, треба, в першу чергу, знать предмет, який ти критикувать зібрався...
Ще торік, коли заключав пролонгацію договору, був з братом на прийомі у тодішнього начальника Черкаського ДЗК (а він був уже 3-м по рахунку у зєльоного) - вони категорично менше 12% від НГО не погоджувались продовжувати, аргументуючи, що ніхто вже ніде менше не платить. Впринципі вони були праві, бо людські паї з податками нам обходяться ще дорожче, тому ми погодились, хоча багато інших, особливо магнати, подавали в суд і вигравали справи, залишаючи навіть по 4,5 %.