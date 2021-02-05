Глава сельсовета на Черниговщине вымогал у фермера 100 тыс. грн за неповышение платы за аренду земли, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Глава сельсовета на Черниговщине задержан во время получения 100 тыс. грн неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, чиновник требовал и получил от директора фермерского хозяйства 100 тыс. грн взятки за непрепятствование осуществлению хозяйственной деятельности, в частности не повышение арендной платы за земельные участки, которые арендует предприятие.

Непосредственно после получения средств глава сельсовета был задержан.Также правоохранителями изъято предмет полученной неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Также читайте: Ответственный за пожарную безопасность в запорожской больнице задержан, - Офис генпрокурора