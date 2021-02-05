РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5754 посетителя онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж ДТП
11 359 43
ДТП (7443) Одесса (7384) Нацполиция (15742)

Пьяный 20-летний водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе в Одессе: девочка в реанимации. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Малиновском районе Одессы, в результате которого пострадали двое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

По данным полиции, ДТП произошло сегодня около восьми часов утра на углу улиц Разумовской и Мясоедовской. 

По предварительным данным, автомобиль "Toyota Prius" под управлением 20-летнего водителя столкнулся с микроавтобусом "Ford Transit", в результате чего автомобиль отбросило на пешеходный переход, где на зеленый свет светофора пересекали дорогу 8-летний мальчик и 9-летняя девочка.

Пьяный 20-летний водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе в Одессе: девочка в реанимации 01

Оба ребенка получили травмы и были доставлены в больницу. Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Одессе водитель Skoda подрезал трамвай, а потом избил вышедшую вагоновожатую: женщину госпитализировали. ФОТОрепортаж

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГУНП в Одесской области. Устанавливаются обстоятельства происшествия и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Пьяный 20-летний водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе в Одессе: девочка в реанимации 02

Как сообщает издание "Думская" экспертиза установила, что 20-летний водитель Toyota был пьян.

Пьяный 20-летний водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе в Одессе: девочка в реанимации 03
Пьяный 20-летний водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе в Одессе: девочка в реанимации 04
Пьяный 20-летний водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе в Одессе: девочка в реанимации 05
Фото: сайт полиции, издание "Думская"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
На бутылку его!!!
показать весь комментарий
05.02.2021 14:06
+8
Тот самый случай, когда суд будет скор и справедлив. Таких упоротых скотов, не тормозящих перед "зеброй", полный Киев. Зато быдло-элита из Рады никак не примет закона о пожизненном лишении прав и автомобиля за вождение в пьяном виде.
Наверное, сами бояться попасться?
Пьяный 20-летний водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе в Одессе: девочка в реанимации - Цензор.НЕТ 5031
показать весь комментарий
05.02.2021 14:11
+7
Якщо у 8 ранку ВЖЕ п"яний, то коли ж це він пить почав? Звечора? Нормальні люди, (якщо не працюють у нічну зміну), вночі сплять, взагалі-то... А врнці пить вже нема часу... "Мажорчик", навіть до ворожки ходить не треба....
показать весь комментарий
05.02.2021 14:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На бутылку его!!!
показать весь комментарий
05.02.2021 14:06 Ответить
У козаков была хорошая казнь, вешали на крюк за ребро. К бутылке может привыкнуть и даже пристраститься.
показать весь комментарий
05.02.2021 15:12 Ответить
П'яний 20-річний водій збив двох дітей на пішохідному переході в Одесі: дівчинка в реанімації - Цензор.НЕТ 1343
Согласен. В рашке уже почти все пристрастились
показать весь комментарий
05.02.2021 15:28 Ответить
Тот самый случай, когда суд будет скор и справедлив. Таких упоротых скотов, не тормозящих перед "зеброй", полный Киев. Зато быдло-элита из Рады никак не примет закона о пожизненном лишении прав и автомобиля за вождение в пьяном виде.
Наверное, сами бояться попасться?
Пьяный 20-летний водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе в Одессе: девочка в реанимации - Цензор.НЕТ 5031
показать весь комментарий
05.02.2021 14:11 Ответить
От нинада трындеть. Пропускают без вопросов. В Киеве.
показать весь комментарий
05.02.2021 14:13 Ответить
Дурилка, ты статистику посмотри и почитай в СМИ. А лучше постой на оживленном перекрестке. И включи мозги, тогда не будешь вякать.
показать весь комментарий
05.02.2021 14:22 Ответить
Само ты дурилка. Я по переходам каждый день хожу и меня пропускают, а где ты там ходишь я не в курсе.
показать весь комментарий
05.02.2021 14:24 Ответить
Убейся.
показать весь комментарий
05.02.2021 14:25 Ответить
Ап стену, хехехе.
показать весь комментарий
05.02.2021 14:26 Ответить
Неправда. Не всегда .
показать весь комментарий
05.02.2021 14:23 Ответить
Не всегда. Я даже вчера одного на красный едущего видел. И что? Можно говорить о том, что их полный Киев?
показать весь комментарий
05.02.2021 14:34 Ответить
На моей практике переходов, достаточно. Но в основном с некиевскими номерами)
показать весь комментарий
05.02.2021 14:38 Ответить
главное неотвратимость наказания..., а не пожизненное или трипожизненное....
показать весь комментарий
05.02.2021 14:16 Ответить
Якщо у 8 ранку ВЖЕ п"яний, то коли ж це він пить почав? Звечора? Нормальні люди, (якщо не працюють у нічну зміну), вночі сплять, взагалі-то... А врнці пить вже нема часу... "Мажорчик", навіть до ворожки ходить не треба....
показать весь комментарий
05.02.2021 14:13 Ответить
Може ЩЕ пьяний?
показать весь комментарий
05.02.2021 14:16 Ответить
Так я ж про це й кажу - або пив з вечора, або зранку, перед виїздом додому, "кріпко похмелився...".
показать весь комментарий
05.02.2021 14:35 Ответить
Евробляха? А нет. наоборот лектромобить. Чтож ты будешь делать. Порохоботам даже поговорить неочем. Срочно новость о *евробляхе*. Хоть одной. Ну чтобы был повод срача и гневных коментариев с призывом жечь евромобили на пять страниц
показать весь комментарий
05.02.2021 14:15 Ответить
Мне кажецца на последней картинке молдавский номер. Но не наш точно - красная точка на месте флага.
показать весь комментарий
05.02.2021 14:17 Ответить
Можливо Грузія.
показать весь комментарий
05.02.2021 14:27 Ответить
Чувак, тебе и тут Порох в штанцы насрал?
показать весь комментарий
05.02.2021 14:26 Ответить
оно по жизни с бутылки не слазит.. а теперь еще и в компании с жопо-блоком, слугами урода и его любимой бабклй-юлькой
показать весь комментарий
05.02.2021 15:17 Ответить
Цікавлять номера тойоти.
показать весь комментарий
05.02.2021 14:16 Ответить
..как колесо сдуть могло там же толщина..разве камера есть...
показать весь комментарий
05.02.2021 14:25 Ответить
При ударе об бордюр. По фото не видно, но может быть и дыра и диск испорчен. Толщина сбоку небольшая.
показать весь комментарий
05.02.2021 14:29 Ответить
Пока у пьяных за рулем ( даже без ДТП) не будут пожизненно отбирать права и конфисковывать вид транспорта, а за ДТП тем более с нанесением травм или смертельным исходом будут давать не менее 12-15 лет без права на амнистию с крупными материальными выплатами пострадавшей стороне ( при этом не зависимо кто нарушитель и какой у него кошелек, связи и должности) Ничего с этим поделать нельзя.
показать весь комментарий
05.02.2021 14:17 Ответить
Вот беда жеж - ничего с этим поделать нельзя.
показать весь комментарий
05.02.2021 14:18 Ответить
К сожалению это было есть и будет какие бы законы не принимали... это быдло, которому законы не писаны...
показать весь комментарий
05.02.2021 14:22 Ответить
Чуть выше это быдло Eugen Mk доказывает, что все путем, нормалёк у нас.
показать весь комментарий
05.02.2021 14:24 Ответить
если принять такой закон то наши менты миллионерами станут.и все равно ничего не изменится
показать весь комментарий
05.02.2021 16:25 Ответить
Пьяный 20-летний
показать весь комментарий
05.02.2021 14:25 Ответить
Украіну врятує від цих оленей тільки підземні переходи
показать весь комментарий
05.02.2021 14:31 Ответить
Залетают и туда иногда. А надземные валят идиоты на самосвалах.
показать весь комментарий
05.02.2021 14:35 Ответить
Только не в Киеве...П'яний 20-річний водій збив двох дітей на пішохідному переході в Одесі: дівчинка в реанімації - Цензор.НЕТ 2536
показать весь комментарий
05.02.2021 14:36 Ответить
Жах.. )
показать весь комментарий
05.02.2021 14:41 Ответить
Так это какраз Киев 2018 год врзли минобороны.
А в 2010 на проспекте Победы матиза затолкали.
показать весь комментарий
05.02.2021 14:41 Ответить
Таке ж буде ще й дозволом на вогнепальну зброю. Мало придурків п'яних за кермом та ще й до них добавляться і озброєні гниди п'яні.
показать весь комментарий
05.02.2021 14:40 Ответить
І якщо навіть ухвалять закон заборони винесення зброї з будинку, тобто чисто для захисту будинку, то хто ж курва той закон дотримуватиме коли нап'ється як свиня і його потягне на подвиги ??!! Та в житті не повірю що воно пам'ятатиме і дотримуватиме той закон!
показать весь комментарий
05.02.2021 14:47 Ответить
Ото ж то й біда. Не дозріло наше суспільство до дозволу на вогнепальну зброю. Н е д о з р і л о
показать весь комментарий
05.02.2021 15:00 Ответить
если кто помнит то месяц назад 6 января тут на этом перекрестке сгорели люди в машине на светофоре когда в них сзади врезалась машина
показать весь комментарий
05.02.2021 14:49 Ответить
Лишать гражданства и за поребрик.
показать весь комментарий
05.02.2021 14:53 Ответить
в развитых странах вождение в нетрезвом виде трактуется законом как "покушение на убийство", в недоразвитых - штраф
показать весь комментарий
05.02.2021 15:11 Ответить
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- ЩОДНЯ 10 СМЕРТЕЙ !!!!!!!! 100 ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ . ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ. РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
показать весь комментарий
05.02.2021 16:14 Ответить
никому из чиновников это не нужно, бабла здесь не заработаешь
показать весь комментарий
05.02.2021 17:26 Ответить
 
 