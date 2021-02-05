Тарифные протесты в Украине: на выезде из Мукачево люди перекрыли трассу Киев-Чоп. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Экономика Общество
Сегодня, на выезде из Мукачево, группа людей перекрыла трассу международного значения Киев-Чоп.
Как ифнормирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Мукачево.net.
Акцию анонсировали еще вчера в социальной сети Фейсбук. Протестующие ходят по пешеходному переходу не пропуская транспорт. Некоторые машины едут в объезд через город Мукачево.
Движение по трассе затруднено.
Напомним, 25 января под стенами Закарпатской ОГА снова собирались закарпатцы, которые требовали снизить тарифы на коммунальные услуги. Также, Закарпатский облсовет поддержал обращение к власти относительно высоких тарифов.
Как известно, 15 января в городах Украины началась всеукраинская акция Стоп тарифный геноцид.
Топ комментарии
+17 Olexandr Chornogorodskij
показать весь комментарий05.02.2021 14:34
+17 Владислав Обужеванний
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+16 Eugen Mk
показать весь комментарий05.02.2021 14:49
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П.С. Задолженность населения за комуналку перевалило уже 60 млрд!
Остальным всё нравится.
А ви не думали, як так сталось, що у них пенсія 10к? Це ж скільки вони щомісячно сплачували податків із своєї зарплати? А можно поцікавитись (виключно з науково-дослідницькою метою), а коли ви/ми (держава) брали у них ці податки, ми не відчували себе гидко? І навіщо ми це робили? Можно ж було їх звільнити від усіх нарахувань, або нараховувати на мінімалку і зараз би вони мали таку саму пенсію як і ви?
Хіба не потрібно бути послідовним?
Ви нах.ра брали їх податки? Це ж факт. Якщо ви з когось щось берете то думайте про наслідки.
Я заважав тобі стати фівником? В школі не давав вчитись? Гнав тебе корів доїти? А коли і яку книгу ти прочитав в останнє?
а.) знати досконало чим вони займаються
б.) бути, як мінімум не гіршим спеціалістом ніж вони,у цій сфері
Що із цього у тебе є? Хто ще у цій країні ніхєра (окрім тебе) не робить? Хірурги? Енергетики?
Проблема в тому, що з любого судді можно зробити некваліфікованого робітника, а навпаки - ні. Освіта та досвід коштують гроші. Решта - демагогія.
Но наша полиция не НЕ МОЖЕТ, а НЕ ХОЧЕТ действовать. Ведь решение есть и оно лёгкое и элегантное : когда начинается такая акция, на место прибывает патрульный полицейский - регулировщик. Когда есть регулировщик, то его сигналы ПРИОРИТЕТНЫ перед знаками и дорожной разметкой, в том числе пешеходными переходами. Он подъехал - увидел беспредел участников акции - в громкоговоритель объявил, что движение начинает регулировать регулировщик и всё - поднял руку, едет машина, а люди ждут. Если люди не ждут, тогда его коллеги-патрульные начинают массово составлять протоколы. Если идёт неповиновение, тогда уже реакция другая . . .