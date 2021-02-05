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Тарифные протесты в Украине: на выезде из Мукачево люди перекрыли трассу Киев-Чоп. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Экономика Общество

Сегодня, на выезде из Мукачево, группа людей перекрыла трассу международного значения Киев-Чоп.

Как ифнормирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Мукачево.net.

Акцию анонсировали еще вчера в социальной сети Фейсбук. Протестующие ходят по пешеходному переходу не пропуская транспорт. Некоторые машины едут в объезд через город Мукачево.

Движение по трассе затруднено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 90% опрошенных жителей Украины поддерживают протесты против повышения тарифов, – опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Напомним, 25 января под стенами Закарпатской ОГА снова собирались закарпатцы, которые требовали снизить тарифы на коммунальные услуги. Также, Закарпатский облсовет поддержал обращение к власти относительно высоких тарифов.

Как известно, 15 января в городах Украины началась всеукраинская акция Стоп тарифный геноцид.

Тарифные протесты в Украине: на выезде из Мукачево люди перекрыли трассу Киев-Чоп 01
Тарифные протесты в Украине: на выезде из Мукачево люди перекрыли трассу Киев-Чоп 02
Тарифные протесты в Украине: на выезде из Мукачево люди перекрыли трассу Киев-Чоп 03
Тарифные протесты в Украине: на выезде из Мукачево люди перекрыли трассу Киев-Чоп 04
Фото: сайт Мукачево.net
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Топ комментарии
+17
ви ще лошарики квитанцій за лютий не отримали, там буде веселіше Тарифные протесты в Украине: на выезде из Мукачево люди перекрыли трассу Киев-Чоп - Цензор.НЕТ 9635
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05.02.2021 14:34
+17
Вот смотрю я на этих дебилов и у меня сразу возникает вопрос. А сколько голосов на выборах Президента отдали жители Закарпатской области за шута малороса? Я скажу - 80,67%. И сразу у меня второй вопрос возникает: так какого хера вы там бродите, ЗЕстадо безрогое?
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05.02.2021 14:40
+16
А ещё он тебе сегодня ночью в штаны насрал.
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05.02.2021 14:49
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ви ще лошарики квитанцій за лютий не отримали, там буде веселіше Тарифные протесты в Украине: на выезде из Мукачево люди перекрыли трассу Киев-Чоп - Цензор.НЕТ 9635
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05.02.2021 14:34 Ответить
так за лютий знижено. зараз повинні прийти за січень по максімуму.
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05.02.2021 14:56 Ответить
Тарифні протести в Україні: на виїзді з Мукачева люди перекрили трасу Київ-Чоп - Цензор.НЕТ 2218
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05.02.2021 14:58 Ответить
Тарифні протести в Україні: на виїзді з Мукачева люди перекрили трасу Київ-Чоп - Цензор.НЕТ 8306
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05.02.2021 14:59 Ответить
Тарифні протести в Україні: на виїзді з Мукачева люди перекрили трасу Київ-Чоп - Цензор.НЕТ 6162
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05.02.2021 14:59 Ответить
Тарифні протести в Україні: на виїзді з Мукачева люди перекрили трасу Київ-Чоп - Цензор.НЕТ 6943
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05.02.2021 15:44 Ответить
...Тарифні протести в Україні: на виїзді з Мукачева люди перекрили трасу Київ-Чоп - Цензор.НЕТ 1578...
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05.02.2021 15:08 Ответить
Не смішіть людей. В січні 10.25 грн. в лютому 9.86 грн., це що за знижки такі ?!
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05.02.2021 18:55 Ответить
але вона є. на скільки велика, питання до ***********.
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05.02.2021 19:00 Ответить
Погнал за пивом и креветками! Я страсть как люблю такие душещипательные драмы!
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05.02.2021 14:34 Ответить
Тарифные протесты в Украине: на выезде из Мукачево люди перекрыли трассу Киев-Чоп - Цензор.НЕТ 2731
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05.02.2021 14:41 Ответить
шуфрич буянит, не может оплатить счет по отоплению. Но для этого есть мусорные баки.
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05.02.2021 14:36 Ответить
Шуфрич или всё таки Балога?
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05.02.2021 14:56 Ответить
если балога в опзж, может и он. Только я не уверен, что балога там. В любом случае, это представление связано с телеканалами.
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05.02.2021 14:59 Ответить
Нет,Балога ближе к команде Ющенко-Порошенко.
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05.02.2021 15:09 Ответить
Тю! А ви ще раз за сцикуна проголосуйте!
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05.02.2021 14:36 Ответить
шуфрич свой лохторат вывел??? там такие дворцы, шо жителям спальных районов восточной Украины и не снились....
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05.02.2021 14:38 Ответить
прикинь скільки "унітазів в Польщі треба було намити" , шоб такі "дварци понавистраівать".. ..та?
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05.02.2021 15:55 Ответить
Вот смотрю я на этих дебилов и у меня сразу возникает вопрос. А сколько голосов на выборах Президента отдали жители Закарпатской области за шута малороса? Я скажу - 80,67%. И сразу у меня второй вопрос возникает: так какого хера вы там бродите, ЗЕстадо безрогое?
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05.02.2021 14:40 Ответить
А причем зелёное ?????Это порося натворил делов с идиотским рынком газа.
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05.02.2021 14:45 Ответить
А ещё он тебе сегодня ночью в штаны насрал.
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05.02.2021 14:49 Ответить
Уровень интеллекта поросячих защитников налицо. Выше , ни естественные надобности они не поднимаються
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05.02.2021 14:51 Ответить
Що таке ринок газу- в курсі? Це можливість обирати різних операторів постачання газу. Хоча кому я пояснюю. "По-рах віна-ват!!!111 Бубачка умняшка!!!111"
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05.02.2021 15:00 Ответить
Зелені тарифи діють з 2011 року,але для обмежених розумом Порох винен.
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05.02.2021 15:22 Ответить
Це довбані люмпени, трутні, яким не має чим зайнятись.
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05.02.2021 15:25 Ответить
Вот результат т.н.реформ , Порошенко от которых в Европе захватывало дух. Это он со своим премьером живчиком натворили с идиотским рынком газа и электроэнергии
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05.02.2021 14:47 Ответить
😆 можешь попросить надбавку к зарплате. Очень уж душещипательно.
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05.02.2021 14:59 Ответить
І так вже доїдаємо підлога вареника... Скоро відрубають і електро харчування...
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05.02.2021 15:01 Ответить
"Електрохарчування"-😁 а в етом штото єсть едакоє... загадочноє.
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05.02.2021 15:09 Ответить
А хто багатший - ялини картоплю та зітхання по корейськи))
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05.02.2021 15:17 Ответить
Палишься руссосвинья!
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05.02.2021 15:18 Ответить
Если они не в состоянии оплатить услуги, то откуда протестующие возьмут деньги на проезд и проживание?
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05.02.2021 15:09 Ответить
І тому їм можна знущатися над абсолютно непричетними до їхніх проблем людьми?
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05.02.2021 15:25 Ответить
Это конечно не правильно, но это законный метод решать проблему обнищания людей для правительства, ВР и Президента!
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05.02.2021 16:12 Ответить
А якщо водії і пасажири зберуться,візьмуть дрюки і влаштують свій протест проти блокування дороги по спинах попередніх протестувальників,це теж буде законно?
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05.02.2021 16:45 Ответить
Если президент не выполняет свои предвыборные обещания - так будет всегда!
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05.02.2021 18:28 Ответить
Поверніть камеру у бік міста. Проїдьте по приватному сектору, а тут його більшість і подивіться як і де живуть ці "жебраки". Для багатьох це буде відкриттям.
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05.02.2021 15:27 Ответить
Перед понижением тарифа, акции проводились по всей Украине! Похоже, что все начинается заново и пикетировать скоро начнут везде!
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05.02.2021 16:01 Ответить
Не можливо заборонити людині бути бидлом і жебраком. Якщо у неї це в крові, то вона і життя заради цього не пошкодує.
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05.02.2021 16:03 Ответить
Когда семь лет все твердят, что мы идем в Европу, а идут туда одни тарифы - народ здесь ни причем!

П.С. Задолженность населения за комуналку перевалило уже 60 млрд!
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05.02.2021 16:22 Ответить
Проводити обстеження і конфіскувати житло, якщо не є жебраками.
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05.02.2021 17:43 Ответить
Если перепись населения длится несколько месяцев, то обследование и конфискация будет длится годами...
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05.02.2021 18:34 Ответить
Неблагодарный нарид не ценит усилия найвеличнішого молодого лидера мира по повышению его благосостояния... Ганьба!
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05.02.2021 14:53 Ответить
холопы бунтуют ?
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05.02.2021 15:06 Ответить
Да как ти смєєш високопочтєнних господ так уніжать пред слугамі іхнімі!?
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05.02.2021 15:13 Ответить
шо там они хотят, чтобы контрабанду разрешили возить?
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05.02.2021 15:09 Ответить
Когда Шмыгаль говорил о снижении тарифа на 30%, а в действительности снизил на 30 коп, то рулить ему осталось тогда не долго!
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05.02.2021 15:14 Ответить
Смєтать будуть?
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05.02.2021 15:18 Ответить
Если его не поменяют...
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05.02.2021 16:28 Ответить
я не понимаю , зачем СВОИ пробл. перекладывать на ДРУГИХ ???? например : еду я с командировки голодный, вонючий и усталый ........ и тут БАЦ --- кто то вышел из своего ДОМА сытый и по приколу ходит и мешает мне попасть в РАЙ !!!!??? это не порядок !!! хочется побузить , купи билет приедь к ООО и там бузи !!! я то тут причем ????
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05.02.2021 15:19 Ответить
тому, що їм плювати на інших.
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05.02.2021 15:29 Ответить
Целая сотня протестующих!
Остальным всё нравится.
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05.02.2021 15:33 Ответить
Это всё мелочи ещё. Вот когда получат цыгане коммунальные платежи за солнечный свет, тень, дождь и воздух, вот тогда может что-то и случится )))
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05.02.2021 15:33 Ответить
Доки судді, прокурори, депутати будуть отримувати пенсії по 10000 тис в місяць, доти українці житимуть бідно.
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05.02.2021 15:47 Ответить
Цікава думка... така, пролітарська.
А ви не думали, як так сталось, що у них пенсія 10к? Це ж скільки вони щомісячно сплачували податків із своєї зарплати? А можно поцікавитись (виключно з науково-дослідницькою метою), а коли ви/ми (держава) брали у них ці податки, ми не відчували себе гидко? І навіщо ми це робили? Можно ж було їх звільнити від усіх нарахувань, або нараховувати на мінімалку і зараз би вони мали таку саму пенсію як і ви?
Хіба не потрібно бути послідовним?
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05.02.2021 15:51 Ответить
А ну дай відповідь що вони виробили щоб мати таку зряплатню з якої сплачували такі шалені, податки щоб мати такі пенсії??? Що окрім того, що діловарили в шоблі адвокат, прокурор суддя? І чому людина яка працювала "на землі" не має можливості отримання такої різниці в доходах??? Чому Лещенко *** отримує 500 к і нічого крім нічого не робить, а роботяги отримують до 8 к? Яка ж тоді пенсія буде в них? І хто цінніший для суспільства?
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05.02.2021 20:00 Ответить
Що заважає людині замість працювати на землі стати суддею, прокурором, або адвокатом? Або хірургом, для прикладу?
Ви нах.ра брали їх податки? Це ж факт. Якщо ви з когось щось берете то думайте про наслідки.
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08.02.2021 13:58 Ответить
Сам то зрозумів що написав?? Хто заважає, для чого брали?? Ще забув добавити чому приймали такі закони трактористи, пекарі та інші,
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08.02.2021 14:51 Ответить
Стань депутатом і приймай, що вважаєш за потрібне. У чому проблема? Я добре розумію що написав. З їх зарплати по 10-20 тис, щомісячно на пенсії твоїм батькам відраховували, а ти у конверті діставав, або взагалі нелегально працював, а тепер - вони підара.си (я не внікаю зараз в усе, а говорю виключно за розмір пенсії) а ти жертва?
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08.02.2021 17:46 Ответить
Ти хоть закарпатський но дятел! Стань, чому, відраховували. Твій мозок походу не може всосати шо для того бо нарахувати якомусь фівникови зряплату в 10 тисяч з якої він сплатить аж 950 то комусь треба зробити продукції, того самого молока, на 15 тисяч. Но такі як ти фівники чогось математику крутять у свій бік. А тот фівник який продасть літер молока по 8 грн, чомусь видить в магазині на нього 20 грн.
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08.02.2021 18:37 Ответить
До чого тут сфера виробництва? У США, сфера послуг становить 70%. Послуга це теж товар. Добре, не подобається платити зарплату судді чи прокурору (слідчому і т.п.) роби це сам. Не можеш (звісно що не можеш) наймай. Можеш мене, адвоката найняти. Якщо мене влаштує запропонована заплата, я можу надати послугу і в якості державного обвинувача (прокурора). От тільки коштуватиме тобі це у рази дорожче, ніж зараз.
Я заважав тобі стати фівником? В школі не давав вчитись? Гнав тебе корів доїти? А коли і яку книгу ти прочитав в останнє?
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09.02.2021 09:11 Ответить
І чомусь мля кіть ти юрист то мав учити на другому курсі основи економічних теорій, а на четвертому менеджмент і маркетинг. Походу заочное з 100 в заліковий дає свої результати
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08.02.2021 18:48 Ответить
Я багато чого вчив, от тільки не розумію, як із твоїм рівнем, можно взагалі робити якісь висновки? Ми ж не про те, як корову доїти розмовляємо?
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09.02.2021 09:12 Ответить
Що *** ни єден суддя, ни єден прокурор ни обробив ті гроші що йому платять роботяги. Еквівалент місяць місяць
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08.02.2021 18:52 Ответить
Можливо, а можливо і ні. Для подібних висновків потрібно:
а.) знати досконало чим вони займаються
б.) бути, як мінімум не гіршим спеціалістом ніж вони,у цій сфері
Що із цього у тебе є? Хто ще у цій країні ніхєра (окрім тебе) не робить? Хірурги? Енергетики?
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09.02.2021 09:14 Ответить
Розмова взагалі то не про мене і енергетика, а розмова про грошову винагороду за виконану роботу! Тобто ти вважаєш що суддя, прокурор які сидять собі під кондиціонером приносить більше користі суспільству чим фермер який щодня в дощ і спеку повинен зранку нагодувати худобу, щоб її з'їв той самий суддя??
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09.02.2021 17:22 Ответить
Ні, я вважаю що такий фермер взагалі має бути мільйонером. Або мати можливість ним стати, якщо буде мати не одну корову а сотні...
Проблема в тому, що з любого судді можно зробити некваліфікованого робітника, а навпаки - ні. Освіта та досвід коштують гроші. Решта - демагогія.
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09.02.2021 21:28 Ответить
Знаю досконало де в Ужгороді приймаються рішення!
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09.02.2021 17:24 Ответить
...а як же поліцейські , чіновнікі, генерали ..про них забулі ... **** , а шахтарі ?? оце так повеселила ..! Тарифні протести в Україні: на виїзді з Мукачева люди перекрили трасу Київ-Чоп - Цензор.НЕТ 6600
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05.02.2021 16:17 Ответить
Читайте "Атлант розправив плечі" Айн Ренд ... там дуже наглядно показано цю проблему і чим закінчується популізм.
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05.02.2021 15:47 Ответить
Трохи не так, по 100000 тис грн, а не по 10 тис.
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05.02.2021 15:48 Ответить
по 100 к у нас мають "пенсію" виключно судді Верховного суду, а от озвучені вами 10к, це дуже близько до реальних пенсій працівників прокуратури. От тільки перших десятки, а других десятки тисяч.
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05.02.2021 15:52 Ответить
може зарплати , а не пенсії ??
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05.02.2021 16:47 Ответить
Ещё неделька-другая и пора проотвечавшегося петушиллу ЗЕлёносопельного БлаЗЕня нахлобучить на кострубатый хрен, чтобы знал падлюка, что такое праведный гнев обманутого народа.
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05.02.2021 15:51 Ответить
Вважаю недоцільним перекриття тра. На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,за неї треба наказувати .Необхідно змінити форму протесту.
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05.02.2021 16:06 Ответить
Практика подобных акций исходит из того, что есть уголовная ответственность за блокировку транспортных коммуникаций, поэтому ходят по пешеходному переходу, ибо водитель обязан остановиться и пропустить (ходят массово и потому беспрерывно). И менты типа не в состоянии это прекратить, так как нет нарушения якобы . . .

Но наша полиция не НЕ МОЖЕТ, а НЕ ХОЧЕТ действовать. Ведь решение есть и оно лёгкое и элегантное : когда начинается такая акция, на место прибывает патрульный полицейский - регулировщик. Когда есть регулировщик, то его сигналы ПРИОРИТЕТНЫ перед знаками и дорожной разметкой, в том числе пешеходными переходами. Он подъехал - увидел беспредел участников акции - в громкоговоритель объявил, что движение начинает регулировать регулировщик и всё - поднял руку, едет машина, а люди ждут. Если люди не ждут, тогда его коллеги-патрульные начинают массово составлять протоколы. Если идёт неповиновение, тогда уже реакция другая . . .
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05.02.2021 16:13 Ответить
Да, по таким ценам трудно отапливать трёхэтажные особняки
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05.02.2021 16:14 Ответить
... в Конче-Заспу дорогу перекрыли....лимузинами... Тарифні протести в Україні: на виїзді з Мукачева люди перекрили трасу Київ-Чоп - Цензор.НЕТ 6043 Тарифні протести в Україні: на виїзді з Мукачева люди перекрили трасу Київ-Чоп - Цензор.НЕТ 6043
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05.02.2021 16:44 Ответить
тарифы уже не вернёшь...но и свой рейтинг зельц тоже не восстановит
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05.02.2021 16:29 Ответить
Так держать! Все поддержуют такие действие против тарифного безпредела!
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05.02.2021 23:10 Ответить
 
 