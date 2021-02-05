8 999 34
В Харьковськой области неизвестные сожгли два автомобиля и бросили гранату в окно жилого дома. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Инцидент произошел ночью 5 февраля в Ольховке. Во время атаки в доме находились муж, жена и 11-летний ребенок.
Как сообщает дает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграмм канал ВЕХА Харьков, на месте уже работает полиция.
Гранату РГД бросили ребенку в окно, но она отскочила, упала в желоб, где и разорвалась. Осколки полетели и на машины, которые стояли за воротами.
В сети также пишут, что пострадавшие – местные активисты, организовавшие протесты против хозяев песчаного карьера.
Топ комментарии
+8 ALEX SUROVV
показать весь комментарий05.02.2021 15:17
+5 Tat Prut
показать весь комментарий05.02.2021 15:27
+4 Елена Голубева a22be1d0
показать весь комментарий05.02.2021 15:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Читать не пробовал?
пулемёт? ракета? дрон? танк? или ваш вариант.
какое разрешение вам нужно?
беззащитной овцыбезоружного пострадавшего.
Впрочем это Харьковская обсласть - там много чего принадлежит Авакову, не исключено, что и этот карьер тоже. Тогда пазл сложится.
И кстати, господин Аваков, вы нашли тех, кто сжег дачу Гонтаревой, дом Шабунину, машину Ольге Матюшиной? Нет. Вам проще щемить водил на дорогах...