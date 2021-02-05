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17-летний парень насмерть сбил 16-летнего велосипедиста на Ривненщине, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

17-летний парень на Ривненщине сбил 16-летнего велосипедиста и скрылся с места преступления. Потерпевший умер, не приходя в сознание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейские предварительно на месте происшествия выяснили, что водитель легкового автомобиля совершил наезд на 16-летнего местного жителя. Несовершеннолетнего доставили в местную больницу. Однако, несмотря на принятые реанимационные мероприятия жизнь ребенку спасти не удалось: ориентировочно через 2 часа от полученных травм парень скончался, не приходя в сознание.

Водитель транспортного средства с места происшествия скрылся. По словам свидетелей и очевидцев - это был минивэн светлого цвета, у которого в результате ДТП повреждено правое лобовое стекло и фара.

Позже в Нацполиции сообщили, что личность водителя установлена. Им оказался на год старше погибшего - 17-летний житель села Поляны.

В рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, несовершеннолетний, который покинул место ДТП, в присутствии адвоката дает показания следователю.

Транспортное средство "Volkswagen Vento" изъято.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос о сообщении несовершеннолетнему о подозрении в совершении преступления.

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17-летний парень насмерть сбил 16-летнего велосипедиста на Ривненщине, - Нацполиция 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Сегодня малолетки за рулем совсем рехнулись ? 17-летний парень насмерть сбил 16-летнего велосипедиста на Ривненщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3020
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05.02.2021 15:59
+7
Мой драндулет в твой гараж не влезет, чучело. Не твоего сына сбили и норм?
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05.02.2021 16:23
+6
Да... пора разрешать полиции останавливать ТС без факта нарушения. Сам из себя выхожу, когда без причины останавливают, но, похоже, без этого не обойтись. 17-летний парень насмерть сбил 16-летнего велосипедиста на Ривненщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8848
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05.02.2021 16:03
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Сегодня малолетки за рулем совсем рехнулись ? 17-летний парень насмерть сбил 16-летнего велосипедиста на Ривненщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3020
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05.02.2021 15:59 Ответить
Дебилизация молодежи, сэр! "Какаяразницахотьпоржем"(с) к тому же...
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05.02.2021 16:22 Ответить
Да... пора разрешать полиции останавливать ТС без факта нарушения. Сам из себя выхожу, когда без причины останавливают, но, похоже, без этого не обойтись. 17-летний парень насмерть сбил 16-летнего велосипедиста на Ривненщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8848
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05.02.2021 16:03 Ответить
Так напиши на своем драндулете чтобы тебя останавливали все без причины и брали мазок на анализ раз тебе так хочется. Не приплетай к своим извращениям остальных 40миллионов человек.
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05.02.2021 16:19 Ответить
Мой драндулет в твой гараж не влезет, чучело. Не твоего сына сбили и норм?
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05.02.2021 16:23 Ответить
Не 40, а только 73 процента шлемазлов от общего количества граждан Украины
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05.02.2021 16:23 Ответить
и на бутылку пусть сажают тоже - вдруг менту показалось шо пациент - гей, ну а если нет, так мент скажет вот так: 17-річний хлопець насмерть збив 16-річного велосипедиста на Рівненщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8140 17-річний хлопець насмерть збив 16-річного велосипедиста на Рівненщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9318 17-річний хлопець насмерть збив 16-річного велосипедиста на Рівненщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9311
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05.02.2021 16:25 Ответить
Спокійно зупиняюсь, показую документи і... поїхав. Якщо порушив, вибачаюсь, більш такого не буде, оформляй протокол і... поїхав. І в мене нерви спокійні і даїшники дивуються.
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05.02.2021 16:55 Ответить
И за одно сразу тест на алкоголь и наркотики....
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26.07.2021 16:01 Ответить
Звиздец ☹️
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05.02.2021 16:15 Ответить
Щас появятся коментаторы которые будут предлогать запретить автомобили, как в статье ниже запрет на оружие, потому что один недочеловек нарушил закон
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05.02.2021 16:20 Ответить
Падло малолітнє. Хоча яке воно вже малолітнє, через рік повнолітній буде...
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05.02.2021 16:25 Ответить
один ехал пьяный в черной одежде, второй превысил скорость едя в направлении на котором по документам - асфальт проложен... - кто-то бы удивился если было бы именно так? а может и реально оно так.
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05.02.2021 16:28 Ответить
и опять расстрел (наезд) велосипедиста в спину (сзади)..
хорошо хоть пешеходов правила ещё не обязали идти по правой (по ходу движения) стороне дороги, и, идя навстречу "шумахерам", они видят ТС у них есть шанс избежать столкновения, в отличие от велосипедистов, правила для которых пишут "мажоры"-автомобилисты..
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05.02.2021 16:29 Ответить
Volkswagen Vento это ни как ни минивэн.
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05.02.2021 16:59 Ответить
судя по фото он его в поле сбил..
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05.02.2021 16:59 Ответить
дакакаяразница виноваты 73%!
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26.07.2021 15:58 Ответить
 
 