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задержание (6590) Москва (3006) протест (5755) Россия (91304)

25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Молодые люди в форме бойцов ОМОНа большими буквами написали на снегу слово "Свобода", а после встали вокруг, чтобы "охранять" его. Их всех забрали в полицию. Задержанные говорят, что это был не протест, а художественная акция.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

Фотограф и участница проекта Ольга Лисовская рассказала, что полицейские задержали 25 человек, они не объяснили причин задержания.

"Мы пока сидим в автобусе. Всех парней поочередно забрали. Задержаны с 13:30, все еще ожидаем. Остались одни девушки. Куда уводят – не говорят", – рассказала она.

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По ее словам, действие не является акцией, это был художественный проект. "Арендовали костюмы ОМОНа из реквизиторской. И постояли возле слова "Свобода". Это не акция", – добавила она.

Другая участница проекта Арсения Филатова также сказала журналистам, что это был художественный проект фотографа, а костюмы были без нашивок – "в таких костюмах мужики ходят на рыбалку".

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"Мы не предполагали что нас задержат, потому что, во-первых, мы ничего незаконного не делали, не нарушали ничей покой, никому не мешали. И чтобы лишний раз никого не смущать, мы даже заказали автобус специальный, чтобы он нас довез до точки съемки, чтобы не светиться в форме, не ходить по городу", – заявила Филатова.

25 москвичей задержали за написанное на снегу слово Свобода 01
25 москвичей задержали за написанное на снегу слово Свобода 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+42
25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 9601
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05.02.2021 16:55
+37
25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 3438
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05.02.2021 16:56
+28
25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 4947
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05.02.2021 16:58
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Ишь чего удумали!? Всем по 15 лет строгача.
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05.02.2021 16:55 Ответить
растает - отпустят
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05.02.2021 16:55 Ответить
За Полярным кругом не растает. Это пожизненное. 25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 2609
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05.02.2021 16:58 Ответить
Чим менше стаэ жрачки, тим быльше мокшам хочеться свободи. Якби Пуйло організував в Орді голодомор, всі виживші стали б переконаними демократами.
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05.02.2021 17:20 Ответить
надо писать - что воля, что неволя всё равно
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05.02.2021 18:10 Ответить
Сталина на них нет!!!!
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05.02.2021 16:55 Ответить
25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 9601
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05.02.2021 16:55 Ответить
😂🤣
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05.02.2021 17:37 Ответить
Дааааа. Шото у бункерной крысы не там воспалилось. Напишите просто Хутин Пуй. Вокруг хороводы под балалайку. 25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 8309
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05.02.2021 16:56 Ответить
25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 3438
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05.02.2021 16:56 Ответить
Шедевр! 25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 8471
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05.02.2021 17:02 Ответить
До речі,сьогодні на телеграм каналі donetchanin з"явилось відео з нарабсії де ліварюціанєри штовхають заглохший автозак 25 москвичів затримали за написане на снігу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 634
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05.02.2021 17:31 Ответить
То у них тренування перед тим як ГУЛАГ колючим дротом обнесуть.
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05.02.2021 19:46 Ответить
ведут два автоматчика 300 зеков
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06.02.2021 08:38 Ответить
Пусть пишут "тюрьма наш дом" - это тянет на медаль с ****** на аверсе. 25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 4979
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05.02.2021 16:57 Ответить
А сколько москвичей задержали за протест против войны с Украиной?
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05.02.2021 16:57 Ответить
25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 4947
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05.02.2021 16:58 Ответить
а не было ли у них умысла написать "свобода" жёлтым снегом? ))
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05.02.2021 16:58 Ответить
Песков: Задержано больше, чем могут принять изоляторы, немножко потерпите, мы строим новые концлагеря.
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05.02.2021 16:59 Ответить
Тягнибок и туда добрался.
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05.02.2021 16:59 Ответить
чому напис не жовтим кольором?
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05.02.2021 16:59 Ответить
так вам і тре! раби, підніжки, грязь москви
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05.02.2021 17:00 Ответить
Этот подвиг, да что там - подвижище!!! во имя свободы впишут большими буквами в анналы истории! 25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 3184
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05.02.2021 17:00 Ответить
...да это они просто дворников так вызывали 25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 8076
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05.02.2021 17:05 Ответить
25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 9969 25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 2447
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05.02.2021 17:04 Ответить
25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 5900
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05.02.2021 17:08 Ответить
Идиоты... (власть, конечно)
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05.02.2021 17:10 Ответить
Написали бы " путен-не *****" им бы ещё и премию выделили..сталинскую.
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05.02.2021 17:10 Ответить
в России в Империи в СССР всегда боялись чего- СЛОВА ПИСАТЕЛЕЙ и ПОЭТОВ ФИЛОСОФОВ...и ЛЮДЕЙ- СПОСОБНЫХ НАПИСАТЬ такое- что вызывало бы реакцию любую на написанное- прочитанное и услышанное .. десятки если не сотни убитых, погибших, при странных обстоятельствах писателей, поэтов, публицистов в России за всю историю ее..
тех кого убивали на дуэлях тех кого- сгоняли в ссылку и каторги.... тех кого по оговору судили как врагов России...... тех кого даже убивали за переделами России а потом наступил и добавился через журналистов...убивали за СЛОВО.. ЗА ЯЗЫК... МОВУ... так что вначале любого дела и начинания было всегда-- СЛОВО.. в царской России судили лояльно террористов бомбистов но судили посмертно или ссылали на вечную каторгу тех кто печатал листовки брошюры в годы оккупации даже немцы жестокого расстреливали за листовки хотя сами не брезговали этим же способом пропаганды... пропаганды слово играет важное значение посмотрите как воют на болотах мокшанских ОПЗЖ вей вей у них закрыли способность нести свое Слово слово лжи ненависти значит вывод что СЛОВО остается важным оружием даже в условиях космических сражений которые когда то будут в Эпохе Цивилизации...
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05.02.2021 17:15 Ответить
Категорично підтримаю поліцію. Всіх в ГУЛАг. Раби навіть не мають права мріяти про свободу.
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05.02.2021 17:17 Ответить
Написалиб Чечня-круто, ніхтоб і не трогав.
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05.02.2021 17:18 Ответить
А выписяли бы на снегу "на Берлин", "можем повторить", "в америке все чмо" - никто бы их и не тронул....
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05.02.2021 17:22 Ответить
Выписяли - от слова писять!
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05.02.2021 17:23 Ответить
Странная акция: свобода в оцеплении омона. Или это они ее от кого то охраняют? Точно, что умом не понять.
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05.02.2021 17:28 Ответить
Стукнулі. Раша - країна стукачів.
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05.02.2021 17:34 Ответить
25 москвичів затримали за написане на снігу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 2022 25 москвичів затримали за написане на снігу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 5032
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05.02.2021 17:40 Ответить
25 москвичів затримали за написане на снігу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 6837 25 москвичів затримали за написане на снігу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 9025
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05.02.2021 17:42 Ответить
25 москвичів затримали за написане на снігу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 9048 25 москвичів затримали за написане на снігу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 3610
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05.02.2021 17:44 Ответить
Не...ну надо было вернутся и переписать на слово....РАБСТВО!....аааа... им все равно. Как ни напишешь их посядють.
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05.02.2021 18:07 Ответить
Цензор! Перестань писать что там и как в России, насрать на неё.
Лучше сконцентрируйся на Украине. У нас своего поносу по самые уши, сепары ходят колонами, то ТВ порожняки гонят, за каждым углом взяточники, пилят бюджет все кому не лень, контрабас через границу возят аж гай шумит. Нам есть о чем поговорить и без проблем российского арт-хауза.
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05.02.2021 18:24 Ответить
Расеян нужно с детства бить по рукам чтобы они не могли писать на царя провокации, выбить зубы чтобы они не могли оскорблять царя и бить по башке чтобы они не смогли думать и замышлять против царя
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05.02.2021 18:36 Ответить
краще б написали б на раSSії всім відоме слово: "ГУЛаг"...
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05.02.2021 18:38 Ответить
"это сладкое слово - свобода!" - отныне фильм, запрещённый к показу в парашной федерации ))
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05.02.2021 19:19 Ответить
Фильм 1972 г., Литовская киностудия с Мосфильмом ...Самое интересное, что натуральные съемки проходили в Чили, за год до прихода к власти А.Пиночета...По сюжету ,действие происходит в Венесуэле, кстати,на основе реальных событий снят фильм..! В 70-е годы его часто крутили по ТВ..
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05.02.2021 23:35 Ответить
ага. я помню.
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05.02.2021 23:48 Ответить
На колени забыли встать.
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05.02.2021 19:50 Ответить
 
 