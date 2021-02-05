25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Молодые люди в форме бойцов ОМОНа большими буквами написали на снегу слово "Свобода", а после встали вокруг, чтобы "охранять" его. Их всех забрали в полицию. Задержанные говорят, что это был не протест, а художественная акция.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".
Фотограф и участница проекта Ольга Лисовская рассказала, что полицейские задержали 25 человек, они не объяснили причин задержания.
"Мы пока сидим в автобусе. Всех парней поочередно забрали. Задержаны с 13:30, все еще ожидаем. Остались одни девушки. Куда уводят – не говорят", – рассказала она.
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По ее словам, действие не является акцией, это был художественный проект. "Арендовали костюмы ОМОНа из реквизиторской. И постояли возле слова "Свобода". Это не акция", – добавила она.
Другая участница проекта Арсения Филатова также сказала журналистам, что это был художественный проект фотографа, а костюмы были без нашивок – "в таких костюмах мужики ходят на рыбалку".
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"Мы не предполагали что нас задержат, потому что, во-первых, мы ничего незаконного не делали, не нарушали ничей покой, никому не мешали. И чтобы лишний раз никого не смущать, мы даже заказали автобус специальный, чтобы он нас довез до точки съемки, чтобы не светиться в форме, не ходить по городу", – заявила Филатова.
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тех кого убивали на дуэлях тех кого- сгоняли в ссылку и каторги.... тех кого по оговору судили как врагов России...... тех кого даже убивали за переделами России а потом наступил и добавился через журналистов...убивали за СЛОВО.. ЗА ЯЗЫК... МОВУ... так что вначале любого дела и начинания было всегда-- СЛОВО.. в царской России судили лояльно террористов бомбистов но судили посмертно или ссылали на вечную каторгу тех кто печатал листовки брошюры в годы оккупации даже немцы жестокого расстреливали за листовки хотя сами не брезговали этим же способом пропаганды... пропаганды слово играет важное значение посмотрите как воют на болотах мокшанских ОПЗЖ вей вей у них закрыли способность нести свое Слово слово лжи ненависти значит вывод что СЛОВО остается важным оружием даже в условиях космических сражений которые когда то будут в Эпохе Цивилизации...
Лучше сконцентрируйся на Украине. У нас своего поносу по самые уши, сепары ходят колонами, то ТВ порожняки гонят, за каждым углом взяточники, пилят бюджет все кому не лень, контрабас через границу возят аж гай шумит. Нам есть о чем поговорить и без проблем российского арт-хауза.