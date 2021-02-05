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Киевская область (3539) убийство (6292)

Мужчина из Киевской области убил свою сожительницу, расчленил и утопил ее тело, голову и конечности сжег. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Во время ссоры мужчина ударил сожительницу, в результате чего женщина упала на острый металлический выступ и потеряла сознание.

Как информирует т Цензор.НЕТ, со ссылкой на департамент коммуникации облполиции, жуткое убийство раскрыто в Белоцерковском районе Киевской области.

Об исчезновении 35-летней жительницы села Роскошная в полицию сообщила местная жительница. Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили, что пропавшая женщина - мертва. Также установили, что к ее смерти причастен сожитель.

Мужчина из Киевской области убил свою сожительницу, расчленил и утопил ее тело, голову и конечности сжег 01
Мужчина из Киевской области убил свою сожительницу, расчленил и утопил ее тело, голову и конечности сжег 02
Мужчина из Киевской области убил свою сожительницу, расчленил и утопил ее тело, голову и конечности сжег 03
Мужчина из Киевской области убил свою сожительницу, расчленил и утопил ее тело, голову и конечности сжег 04

Как выяснилось, после смерти женщины, злоумышленник несколько раз возвращался к умершей для того, чтобы расчленить тело: голову и конечности сжег, а тело - утопил в водоеме.

Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли ряд вещественных доказательств, направили их для проведения соответствующих экспертиз.

48-летнего злоумышленника задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Задержанный в содеянном сознался, и дал правдивые показания.

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"Как выяснилось, женщину он убил из-за того, что она требовала от него постоянно деньги. У погибшей остались сиротами четверо детей", - рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от семи до пятнадцати лет. Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнику. Меру пресечения изберет суд.
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Топ комментарии
+33
Мужчина из Киевской области убил свою сожительницу, расчленил и утопил ее тело, голову и конечности сжег - Цензор.НЕТ 2294
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05.02.2021 17:30
+8
Короче, они нашли друг друга!
Детей жалко......
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05.02.2021 17:14
+8
Чоловік із Київської області убив свою співмешканку, розчленував і втопив її тіло, голову і кінцівки спалив - Цензор.НЕТ 992
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05.02.2021 20:09
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Короче, они нашли друг друга!
Детей жалко......
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05.02.2021 17:14 Ответить
Яке цікаве і "захоплююче" життя у деяких українців. А що не поділили? Пульт від телевізору?
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05.02.2021 17:20 Ответить
отказалась заплатить собакой за коммуналку
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05.02.2021 17:25 Ответить
Люди наївно думають, що їхні справи можна приховати. Нічого не можна приховати!!!
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05.02.2021 17:30 Ответить
Мужчина из Киевской области убил свою сожительницу, расчленил и утопил ее тело, голову и конечности сжег - Цензор.НЕТ 2294
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05.02.2021 17:30 Ответить
Чоловік із Київської області убив свою співмешканку, розчленував і втопив її тіло, голову і кінцівки спалив - Цензор.НЕТ 992
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05.02.2021 20:09 Ответить
А мог бы вызвать полицию, сказать что не понимает как такое могло случиться, что был в состоянии аффекта, что это она сломала ему психику постоянными требованиями денег в количествах, которых он просто физически не в состоянии был обеспечить. Возможно получил бы по минимуму с правом на УДО.
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05.02.2021 17:38 Ответить
как в песне по радио--така романтика варта усього життя...только вот если на тебе моднявые боты не значит что джентельмен вменяемый Чоловік із Київської області убив свою співмешканку, розчленував і втопив її тіло, голову і кінцівки спалив - Цензор.НЕТ 6024
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05.02.2021 18:26 Ответить
Типовий сюжет для пісні Death Metal групи (а-ля Cannibal Corpse, наприклад...)
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05.02.2021 18:39 Ответить
Точно! Brutal Death Metal в чистому вигляді.
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05.02.2021 19:40 Ответить
..моща в тягу..!!- но не такая тупая, а нормал= ас\дс, дп, вс, бк, рэйнб, дефлепп, синдер, крок..и т.д и т.п...)))
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06.02.2021 00:16 Ответить
З яких це раптом зуїв Death Metal тупий? Візьмемо хоча б Technical Brutal DM а-ля Deeds Of Flesh - там дуже складна з технічного боку музика...
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06.02.2021 01:00 Ответить
Мабуть, чоловік просто не чув дійсно якісного та гідного Death Metal.
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06.02.2021 01:09 Ответить
Ха вбивство має бути мінімум 25 років!
Закони лайно.
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05.02.2021 18:52 Ответить
Так не можна! Демократія постраждає. Та й Леся Подерев'янського пригадайте: "Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожен з них - народ, всі - баганосці."
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05.02.2021 19:42 Ответить
Моторошно навіть уявити, що цей виродок міг зробити з нещасними дітьми
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05.02.2021 20:01 Ответить
Ну действительно, что это такое,- убил расчленил, сжёг, а тело утопил в водоёме, да за это минимум 15-ть лет, а вы от 7 до 15-ти. С такими законами преступность не уменьшите, за наркоту больше даёте, а жизнь человека для вас пустяк выходит.
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05.02.2021 21:39 Ответить
 
 