Мужчина из Киевской области убил свою сожительницу, расчленил и утопил ее тело, голову и конечности сжег. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Во время ссоры мужчина ударил сожительницу, в результате чего женщина упала на острый металлический выступ и потеряла сознание.
Как информирует т Цензор.НЕТ, со ссылкой на департамент коммуникации облполиции, жуткое убийство раскрыто в Белоцерковском районе Киевской области.
Об исчезновении 35-летней жительницы села Роскошная в полицию сообщила местная жительница. Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили, что пропавшая женщина - мертва. Также установили, что к ее смерти причастен сожитель.
Как выяснилось, после смерти женщины, злоумышленник несколько раз возвращался к умершей для того, чтобы расчленить тело: голову и конечности сжег, а тело - утопил в водоеме.
Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли ряд вещественных доказательств, направили их для проведения соответствующих экспертиз.
48-летнего злоумышленника задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Задержанный в содеянном сознался, и дал правдивые показания.
"Как выяснилось, женщину он убил из-за того, что она требовала от него постоянно деньги. У погибшей остались сиротами четверо детей", - рассказали в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от семи до пятнадцати лет. Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнику. Меру пресечения изберет суд.
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