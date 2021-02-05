Память Героев Небесной Сотни почтили во Львове. ФОТОрепортаж

У мемориала Героев Небесной Сотни львовяне почтили память Владимира Бойкива и Николая-Олега Панькова, которые в эти дни могли бы отмечать дни рождения.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.

В эти дни Владимиру Бойкиву могло бы исполниться 66 лет, а Николай-Олег Панькив праздновал бы свой 46-й день рождения.

Родные Героев совместно с властями и общественностью возложили цветы и лампадки к Мемориалу.

Мероприятие - часть проекта "Небесная Сотня. Живая память". В его рамках Героев Небесной Сотни чествуют по случаю дня рождения каждого из них.

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"Мне приятно, что сегодня мы такой большой общиной чтим моего брата и его соратника, Героев Небесной Сотни. Он был очень жизнерадостным человеком, всегда поддерживал и часто говорил: "Не надо грустить, все будет хорошо". И я рад, что он оставил после себя след на этой земле. Спасибо всем за честь, за то, что не забываете. До тех пор, пока мы помним, они с нами", - сказала Ирина Илькив, сестра Владимира Бойкива.

Владимир Бойкив родился 5 февраля 1955 года, погиб 19 февраля 2014 года. Вечером 18 февраля 2014 года Владимир пошел на Майдан. Последний раз позвонил жене, сказал, что стоит у водометов на Институтской, и связь оборвалась. В ночь на 19 февраля получил три смертельных огнестрельных ранения. Похоронен на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища. В 2014 году семья Бойкивых удостоена звания "Благородная львовская семья".

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Николай-Олег Панькив родился 6 февраля 1975 года, погиб 20 февраля 2014 года. На Майдан ездил пять раз. 20 февраля 2014 года на ул. Институтской выносил раненых и убитых. Снайпер попал ему в грудь. Умер по дороге в больницу. Ему было 39 лет. Его дочери Юле в то время исполнилось 12 лет, а сыну Тарасу - 8.



















