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Несмотря на локдаун, ряд ресторанов в Конча-Заспе принимал гостей, полиция не вмешивалась, - "Схемы". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Во время январского локдауна элитные рестораны в Конча-Заспе, несмотря на запрет, продолжали принимать посетителей, а полиция, приезжая на вызов журналистов - не находила нарушений.

Об этом сообщает программа "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Полицейские или не приезжали на вызов, или приезжали и не выполняли свои функции, получали от ресторана пакеты или открыто принимали сторону нарушителей усиленного карантина. В заведениях объясняли, что только выдают гостям заказ одновременно съемочная группа неоднократно фиксировала заполненые автомобилями парковки и гостей, которые, прячась от камеры, через лес выходили к своим авто. А в одном из ресторанов журналисты сняли банкет.

Несмотря на локдаун, ряд ресторанов в Конча-Заспе принимал гостей, полиция не вмешивалась, - Схемы 01

12 января, в разгар усиленного карантина, журналисты заметили на парковке ресторана Fabius много автомобилей. Сотрудники полиции, прибывшие на вызов, показали на закрытые двери, объяснили, что ничего сделать не могут - и уехали. А гости, как зафиксировали "Схемы", тем временем покинули заведение.

Несмотря на локдаун, ряд ресторанов в Конча-Заспе принимал гостей, полиция не вмешивалась, - Схемы 02

15 января съемочная группа заметила скопление машин премиум-класса на парковке другого ресторана Giardino, а позже - и самих гостей заведения. Журналистам удалось заснять около 20 посетителей с едой на столах - среди которых и народный депутат предыдущего созыва от "Оппозиционного блока" Андрей Киселев. 

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Несмотря на локдаун, ряд ресторанов в Конча-Заспе принимал гостей, полиция не вмешивалась, - Схемы 03

Полицейские, приехавшие по вызову журналистов, сначала поговорили с представительницей заведения и по ее словам пояснили "схемы", что "там работают члены семьи владелицы, это ресторан при отеле, который почти полностью заполнен. Банкетов там нет". После этого экипаж уехал.

В то же время журналисты заметили, как посетители пытались покинуть заведение, скрываясь от камер. В частности, под выход из кухни для гостей подгоняли транспорт. Другие машины ждали через дорогу от заведения, у леса. Ближе к 23:00 в заведение вернулись полицейские, сделали фотографии уже полупустой парковки и предложили журналистам дать объяснения или приехать в отделение утром.

Несмотря на локдаун, ряд ресторанов в Конча-Заспе принимал гостей, полиция не вмешивалась, - Схемы 04

19 января, когда действовал усиленный карантин, "Схемы" также увидели ряд автомобилей и гостей на территории заведения Tandyr.

Сначала на вызов приехал экипаж. Один из полицейских осмотрел двор и начал кому-то звонить. Позже - в заведение приехал еще один полицейский, но в частном автомобиле. Через некоторое время и он, и экипаж покинули парковку ресторана. Почти одновременно с ними с территории уехали машины посетителей. Впоследствии, как зафиксировали "Схемы", в Tandyr вернулся полицейский, который приезжал на частном авто. Женщина из ресторана передала ему пакеты.

Несмотря на локдаун, ряд ресторанов в Конча-Заспе принимал гостей, полиция не вмешивалась, - Схемы 05

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После этого к элитного заведения одна за другой вернулись машины гостей, во дворе снова появились посетители, а официантка выносила посуду и возвращалась с напитками.

Несмотря на локдаун, ряд ресторанов в Конча-Заспе принимал гостей, полиция не вмешивалась, - Схемы 06

21 января "Схемы" заметили скопление автомобилей на территории ресторана "Купеческий двор". Среди гостей, которые заходили в заведение, съемочная группа зафиксировала, в том числе, народного депутата от "ЕС", члена комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Алексеева.

Экипаж, который прибыл на вызов журналистов, попытался попасть в помещение, но сначала им в этом отказали. В заведении объяснили, что работают на "заказ с собой", хотя в это же время "Схемы" заметили официантку с посудой и гостей, которые разными путями покидали заведение, в том числе, через лес. Впоследствии полицейским разрешили попасть внутрь, после чего они вышли к журналистам и объяснили: "В основном зале людей нет, в домиках есть люди, которые ждут заказ с собой. Но приедет следственно-оперативная группа и будет подробно этим заниматься ". К заведению группа так и не приехала, говорится в расследовании.

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В комментарии журналистам позже нардеп Алексеев объяснил ситуацию так: "Я захожу внутрь ресторана, забираю заказ - все время так делаю. А как его, через забор забирать? Или я на трассу должен выходить? Я забираю заказ и ухожу". В то же время, как заметила съемочная группа, с момента прибытия депутата в заведение до момента, когда его автомобиль поехал в лес и выехал оттуда, прошло около полутора часов.

В МВД пообещали дать оценку указанным эпизодам после публикации. И добавили, что всего с начала карантина в 2020 году работники полиции зафиксировали около 130 тыс. нарушений, почти в половине случаев - составлены админпротоколы.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
Новость...может для кого-то, что наша Ылита живет по своим законам, точнее понятиям, а только перед выборами начинают рассуждать о равенстве и народовластии.
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05.02.2021 18:07
+6
а что вы хотите Конча-Заспа другая страна!
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05.02.2021 18:09
+5
...мусора остаются мусорами, даже если их называют полицейскими... "Мусора - не люди"(с), верно, Рюкзаков? Несмотря на локдаун, ряд ресторанов в Конча-Заспе принимал гостей, полиция не вмешивалась, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8191
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05.02.2021 18:13
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Правила форума Совет форумчан
Новость...может для кого-то, что наша Ылита живет по своим законам, точнее понятиям, а только перед выборами начинают рассуждать о равенстве и народовластии.
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05.02.2021 18:07 Ответить
В след. раз звоните фопам. Они уже достаточно злые и быстро наведут порядок и восстановят законность
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05.02.2021 18:07 Ответить
Це тупенька провокація- ну, якщо ви не викладете тут телефон "фопів".
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05.02.2021 18:26 Ответить
Это был сарказм и ничего больше.
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05.02.2021 18:39 Ответить
а что вы хотите Конча-Заспа другая страна!
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05.02.2021 18:09 Ответить
...мусора остаются мусорами, даже если их называют полицейскими... "Мусора - не люди"(с), верно, Рюкзаков? Несмотря на локдаун, ряд ресторанов в Конча-Заспе принимал гостей, полиция не вмешивалась, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8191
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05.02.2021 18:13 Ответить
Фигня,главное санкции к Никарагуа...
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05.02.2021 18:15 Ответить
Несмотря на локдаун, ряд ресторанов в Конча-Заспе принимал гостей, полиция не вмешивалась, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3097
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05.02.2021 18:16 Ответить
Вроде бы у Вовы рождение было 25, локдаун уже закончился. Есть за что, пусть гуляют. Счастливую страну делают, начинают с себя.
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05.02.2021 18:24 Ответить
Там вопрос в другом: маски, социальная дистанция - нет не слышали.
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05.02.2021 20:11 Ответить
Несмотря на локдаун, ряд ресторанов в Конча-Заспе принимал гостей, полиция не вмешивалась, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2615
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05.02.2021 18:17 Ответить
А що ж робити їм, с голоду померти, дома жінки не можуть самі ні борщу приготувати, ні галушок зварити, звикли до розкішного життя по ресторанам, це ж вам не якісь мільйони пенсіонерів, які кістки купляють по супермаркетам.
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05.02.2021 18:18 Ответить
Попри локдаун, багато ресторанів у Конча-Заспі приймали гостей, поліція не втручалася, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 3910
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05.02.2021 22:21 Ответить
да пусть все перезаражают друг друга и членов своих семей. может на пару казнакрадов станет меньше... мы с ними не пересекаемся по жизни.
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05.02.2021 18:19 Ответить
Перетинаєшся, не сумнівайся.
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05.02.2021 18:24 Ответить
Повторюся.
Бо вони- ето нєчто одно, а ми - ето нєчто другоє. Отака фігня малята. В цивілізованих країнах після такого чиновники йдуть у відставку, а ми не є такою країною.
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05.02.2021 18:23 Ответить
Грустная сказка о том, как под руководством рюкзакова новая полиция превратилась в старых ментов
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05.02.2021 18:34 Ответить
***
недавно австралийские врачи установили высокую эффективность марихуаны в терапии ковида.... а до этого врачи из Великобритании установили способность крепкого алкоголя блокировать проникновение вируса вглубь организма... а между прочим, некоторые это всегда знали.... Несмотря на локдаун, ряд ресторанов в Конча-Заспе принимал гостей, полиция не вмешивалась, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 50
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05.02.2021 18:50 Ответить
Не Велюром єдиним...
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05.02.2021 19:03 Ответить
Схемы превратились в унылый желтый листок. Они уже почти 2 года в упор не видят коррупции и всего остального, чем 5 лет кормили доверчивый лохторат. Несмотря на локдаун, ряд ресторанов в Конча-Заспе принимал гостей, полиция не вмешивалась, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9873 Весь их уровень - это забегаловка.
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05.02.2021 19:16 Ответить
Рыбка гниёт с головы
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05.02.2021 19:17 Ответить
Не тільки там так робили. По дзвінку відкривається чорний хід і ти потрапляв у світ без локдауну. Хоча офіціанти у масках та рукавичках, а після 22-00 посуд лише одноразовий...
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05.02.2021 20:00 Ответить
та и гости были не простые,
на них ливреи золотые,
ели огурцы соленые
и были зелено-зеленые Несмотря на локдаун, ряд ресторанов в Конча-Заспе принимал гостей, полиция не вмешивалась, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5457
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05.02.2021 20:02 Ответить
У каждого бизнеса в Украине должна быть крыша защищающая от безумных законов и произвола диких чинушек.
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05.02.2021 20:08 Ответить
А чего вы прицепились к ресторанам? Их владельцы не виноваты, что 73% избрало президентом инфальтивного дурачка.
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05.02.2021 20:13 Ответить
Лох-даун для лохів. Вовчик не лох, тому святкувати своє народження в компанії може.
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05.02.2021 20:57 Ответить
в Конче-Заспе полицейские прикормленные
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06.02.2021 08:21 Ответить
 
 