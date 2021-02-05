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Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак совершил рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС 01

В ходе поездки, совместно с командующим операцией Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко, Хомчак проверил реальное положение дел в частях и подразделениях и их готовность к выполнению боевых задач непосредственно на позициях, расположенных на переднем крае обороны.

Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС 02
Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС 03
Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил провести инспекцию подразделений ВСУ, выполняющих задачи в зоне ООС, - ОП

Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС 05

Кроме того, Главнокомандующий проверил обеспеченность подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами.

Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС 06
Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС 07
Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС 08
Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС 09

"Общаясь с военнослужащими Хомчак отметил высокую патриотическую настроенность воинов и готовность к безотлагательному реагированию на любые угрозы со стороны противника", - говорится в сообщении.

Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС 10

Также читайте: Новая структура ВСУ доказала свою эффективность, - главнокомандующий Хомчак

Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС 11
Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС 12

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС - Цензор.НЕТ 1581
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05.02.2021 18:44
+9
а его оппонент таран посетил очередной храм в Индии...)
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05.02.2021 18:25
+7
как то странно выглядит передний край обороны , на котором он побывал ... больше на глубокий тыл похоже
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05.02.2021 18:27
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Рабиновича с песней ждет?))
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05.02.2021 18:24 Ответить
а его оппонент таран посетил очередной храм в Индии...)
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05.02.2021 18:25 Ответить
Стоп. А кто же в Индии греется, писали?
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05.02.2021 18:26 Ответить
А, ясно... то Таран.
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05.02.2021 18:27 Ответить
ты сам с собою разговариваешь? Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС - Цензор.НЕТ 1184
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05.02.2021 19:01 Ответить
Да, когда выпью, когда в карты проиграю... Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС - Цензор.НЕТ 8773
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05.02.2021 19:03 Ответить
как то странно выглядит передний край обороны , на котором он побывал ... больше на глубокий тыл похоже
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05.02.2021 18:27 Ответить
Нигде не написано, что он был на передовой, не передергивайте. "Посетил район проведения операции Объединенных сил". Штабы бригад так и выглядят. А вто то, что все "проверяющие" с погонами там ходят - непорядок! Нарушают свои же распоряжения.
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05.02.2021 19:08 Ответить
Ти ж сам написав - штаби бригад, а це десять - тридцять кілометрів від передка. Там можна і з погонами.
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05.02.2021 19:31 Ответить
" ... непосредственно на позициях расположенных на переднем крае .."
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05.02.2021 19:49 Ответить
а броник-каска? не берегут хомяка хомчака на передовой
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05.02.2021 18:28 Ответить
Хомчак на Донбасі, Таран в Індії...
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05.02.2021 18:37 Ответить
...с тем же успехом в Индии могут оба сидеть Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС - Цензор.НЕТ 1458
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05.02.2021 20:37 Ответить
Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС - Цензор.НЕТ 1581
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05.02.2021 18:44 Ответить
Абсолютно верно
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05.02.2021 19:14 Ответить
Скоро на всех каналах мира.....
Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС - Цензор.НЕТ 8413
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05.02.2021 19:06 Ответить
Щас зеля увидит какое у него "перемирие"!
Больше его фрики и арестович не смогут пиз-ть о еденичных эксцессах луганды.
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05.02.2021 19:08 Ответить
И это не спроста, лед тронулся паны.
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05.02.2021 19:09 Ответить
Косой, ты записался добровольцем?
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05.02.2021 19:15 Ответить
Так, він перший в черзі на "сховаться під ліжком".
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05.02.2021 19:33 Ответить
**** ! Так це ж фотосесія дармоїда ! Типу,поки дехто в індіях загорає,охрєнітєльний воін щось там робить.
На похорони ,гад,приїдь.
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05.02.2021 19:20 Ответить
Кроме того, Главнокомандующий проверил обеспеченность подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами.Источник: https://censor.net/ru/p3246317
Весе виявлене було вилучене, як і аеророзвідка?
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05.02.2021 19:29 Ответить
Паркєт тепер сссяє...🤮
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05.02.2021 19:33 Ответить
Та ні! Асфальт не нагуталінений, калюжі не вичерпані, непорядок...хоча Хамер відпідорений носовичком!
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05.02.2021 19:36 Ответить
Все лазиет, вынюхивает чего-то....
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05.02.2021 19:41 Ответить
Я не учасник АТО і не виконував завдання ООС, але я дуже сумніваюсь, що "Хомчак проверил реальное положение дел в частях и подразделениях и их готовность к выполнению боевых задач непосредственно на позициях, расположенных на переднем крае обороны." Що це за фоторепортаж? Передок це бліндажі, окопи? Навіщо викладати ці фото за п'ять чи десять кілометрів від лінії зіткнення. За останні два тижні ворожі снайпери вбили двох наших воїнів, а за цими фотографіями і текстом Хомчак чи не в сірій зоні. В останні три роки українці перестали отримувати достовірну інформацію з передової. Що там насправді відбувається? Те що перемир'я не має, це зрозуміло. Що там з тим цирком, що боєць залишив особисте озброєння, і дає інтерв'ю каналам маріонеток. Він дезертир, полонений, перебіжчик, аватар, чи хто він? Де поділась державна пропаганда, чи війна скінчилась? Шановні, політика замовчування війни з боку Офіса Президента питання не вирішить. Стратегія, що Зеленський каже лише про добрі новини, а про погані мовчить не спрацює.
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05.02.2021 20:36 Ответить
На наші позиції Турчинов приїжджав в 2014-му. До опорника терористів було 2,4 км.
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05.02.2021 21:09 Ответить
Главное, не фотографируйте его на фоне карт или пусть фотографирует, но карты должны быть неверными.
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05.02.2021 20:56 Ответить
Почти в каждом кадре у "генерала" руки в кармане!
Ну, кто в армии служил - тот поймёт! Типичное чучело в мундире!
П.С. Я после увольнения с офицерской службы года два руки в карман не засовывал....
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05.02.2021 21:42 Ответить
савок
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06.02.2021 00:39 Ответить
Собственно, это демонстрация что власть в Украине теперь принадлежит военной хунте, подписавшей соглашение с некоторыми олигархами. Трудно сказать насколько умны эти люди. Как бы дров не наломали. Уже стали наезжать на Пороха; это крайне неразумно.
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05.02.2021 22:23 Ответить
Турыст-посетитель! Он на фронте пояляется только после приказа от зелоха?
Да, хреновый был Муженко---с передовой не вылазил...
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06.02.2021 00:11 Ответить
не внушает..без какард на шапке или фуражек..так выезд на пикник какойто
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06.02.2021 00:38 Ответить
На то и полевая форма..В папахах и фуражках с кокардами ездить только на доклад к главковерху Зе..
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06.02.2021 11:59 Ответить
..руки з карманов!!!- зашить нахххх!!)))
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06.02.2021 00:40 Ответить
 
 