Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак совершил рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В ходе поездки, совместно с командующим операцией Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко, Хомчак проверил реальное положение дел в частях и подразделениях и их готовность к выполнению боевых задач непосредственно на позициях, расположенных на переднем крае обороны.
Кроме того, Главнокомандующий проверил обеспеченность подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами.
"Общаясь с военнослужащими Хомчак отметил высокую патриотическую настроенность воинов и готовность к безотлагательному реагированию на любые угрозы со стороны противника", - говорится в сообщении.
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хомякахомчака на передовой
Больше его фрики и арестович не смогут пиз-ть о еденичных эксцессах луганды.
На похорони ,гад,приїдь.
Весе виявлене було вилучене, як і аеророзвідка?
Ну, кто в армии служил - тот поймёт! Типичное чучело в мундире!
П.С. Я после увольнения с офицерской службы года два руки в карман не засовывал....
Да, хреновый был Муженко---с передовой не вылазил...