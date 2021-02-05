В Киеве у водителя, который пытался откупиться от полицейских, обнаружили наркотики на 20 млн гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве при полицейские остановили автомобиль в котором перевозилось 40 кг наркотических средств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Во время патрулирования Голосеевского района полицейские получили ориентировку на автомобиль марки "Хонда", который находится в розыске. На проспекте Академика Глушкова они заметили и остановили для проверки автомобиль, который подходил по описанию. В ходе общения поведение водителя показалась правоохранителям подозрительным, поэтому они решили осмотреть транспортное средство. Водитель начал заметно нервничать и предложил полицейским 8 тыс. гривен, чтобы они не осматривали автомобиль.

"Патрульные отклонили незаконную предложение и тщательно провели осмотр транспортного средства. В результате в салоне легковушки обнаружили 40 полиэтиленовых пакетов с кристаллообразным веществом общим весом около 40 килограммов и предмет, похожий на пистолет с патронами. По ценам "черного рынка", стоимость изъятого наркотического вещества составляет около 20 млн гривен. Водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Изъяты вещественные доказательства направили на экспертизу", - сообщили в полиции.

Задержанный пояснил, что якобы не знал о содержании пакетов, а лишь осуществлял их доставку из другого города, за которую должен был получить 1000 гривен. 36-летний мужчина проживает в Киеве и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части второй статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и частью третьей статьи 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.