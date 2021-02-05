РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13158 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж Силовики
18 039 48
Киев (24551) наркотики (2107) Нацполиция (15746) правоохранительные органы (2944)

В Киеве у водителя, который пытался откупиться от полицейских, обнаружили наркотики на 20 млн гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Киеве при полицейские остановили автомобиль в котором перевозилось 40 кг наркотических средств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Во время патрулирования Голосеевского района полицейские получили ориентировку на автомобиль марки "Хонда", который находится в розыске. На проспекте Академика Глушкова они заметили и остановили для проверки автомобиль, который подходил по описанию. В ходе общения поведение водителя показалась правоохранителям подозрительным, поэтому они решили осмотреть транспортное средство. Водитель начал заметно нервничать и предложил полицейским 8 тыс. гривен, чтобы они не осматривали автомобиль.

"Патрульные отклонили незаконную предложение и тщательно провели осмотр транспортного средства. В результате в салоне легковушки обнаружили 40 полиэтиленовых пакетов с кристаллообразным веществом общим весом около 40 килограммов и предмет, похожий на пистолет с патронами. По ценам "черного рынка", стоимость изъятого наркотического вещества составляет около 20 млн  гривен. Водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Изъяты вещественные доказательства направили на экспертизу", - сообщили в полиции.

В Киеве у водителя, который пытался откупиться от полицейских, обнаружили наркотики на 20 млн гривен 01

Задержанный пояснил, что якобы не знал о содержании пакетов, а лишь осуществлял их доставку из другого города, за которую должен был получить 1000 гривен. 36-летний мужчина проживает в Киеве и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В Киеве у водителя, который пытался откупиться от полицейских, обнаружили наркотики на 20 млн гривен 02

По данному факту следователи начали уголовное производство по части второй статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и частью третьей статьи 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+11
за работу давали 1000грн но взятку давал 8000,хорошая утка.
показать весь комментарий
05.02.2021 19:24
+9
Вся движуха с наркотой под контролем ....Эта постановка с принесением жертвенного барана...
показать весь комментарий
05.02.2021 20:20
+8
та вели його
показать весь комментарий
05.02.2021 19:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
за работу давали 1000грн но взятку давал 8000,хорошая утка.
показать весь комментарий
05.02.2021 19:24 Ответить
та вели його
показать весь комментарий
05.02.2021 19:29 Ответить
З тиждень тому під Васильковом також затримали оптовика. Забирав закладку біля Тростинки у кількості кілька кілограм психотропів.
показать весь комментарий
05.02.2021 19:37 Ответить
Как название у этого наркотика?
показать весь комментарий
05.02.2021 19:30 Ответить
Метадон наверно)
показать весь комментарий
05.02.2021 19:34 Ответить
на макаронные изделия похожи В Киеве у водителя, который пытался откупиться от полицейских, обнаружили наркотики на 20 млн гривен - Цензор.НЕТ 5133
показать весь комментарий
05.02.2021 19:40 Ответить
какая разница ?
показать весь комментарий
05.02.2021 19:34 Ответить
A-PVP
показать весь комментарий
05.02.2021 19:39 Ответить
На этикетках только ценники были, судя по заголовку У Києві у водія, який намагався відкупитися від поліцейських, виявили наркотики на 20 млн гривень - Цензор.НЕТ 1584
показать весь комментарий
05.02.2021 20:49 Ответить
Дуже дивна історія- для фантастичного романа.)))
показать весь комментарий
05.02.2021 19:39 Ответить
Чому дивна?
показать весь комментарий
05.02.2021 19:43 Ответить
Так а автомобиль в розыске был или просто совпадение? Представляю, на какую капусту попал чувак. Сомневаюсь, что с него не спросят.
показать весь комментарий
05.02.2021 19:50 Ответить
Шо правила нарушил или шо?
показать весь комментарий
05.02.2021 20:05 Ответить
просто зарабатывали менты а тут вдруг так поперло
показать весь комментарий
05.02.2021 20:38 Ответить
Тот случай, когда прикинул, за сколько столетий заработаешь 20 млн грн...
показать весь комментарий
05.02.2021 20:06 Ответить
І що - готов іти і торгувати?
показать весь комментарий
05.02.2021 21:22 Ответить
Вся движуха с наркотой под контролем ....Эта постановка с принесением жертвенного барана...
показать весь комментарий
05.02.2021 20:20 Ответить
не хилый такой баран
показать весь комментарий
05.02.2021 23:52 Ответить
Чёрт возьми, надо идти работать в полицию.
показать весь комментарий
05.02.2021 20:26 Ответить
Навіщо? 8000 грн хабаря б взяв?
Сподіваюсь ти туди не підеш. А твої діти здохнуть від героїну.
Не дякуй - що посіяв те й пожинай.
показать весь комментарий
05.02.2021 21:21 Ответить
ключевые слова "получили ориентировку", иначе и быть не могло.
А хотелось, ох, как мусором хотелось...
показать весь комментарий
05.02.2021 20:42 Ответить
Скільки всякої наркоти останнім часом знаходять . . . . невже в Україні знову полоса наркоманії почалася?
показать весь комментарий
05.02.2021 21:20 Ответить
А она заканчивалась? Или эти торчки в центрах городов это все миражи?
показать весь комментарий
05.02.2021 21:55 Ответить
Я конечно против наркотиков и все такое... Но на каком основании копы полезли шуршать в авто? Постанова суда уже не нужна? Без нее - тока поверхностный осмотр и ни-ни... Может отменим те законы, они же мешают копам жить. Как же вкусно им было бы: остановил, залез в авто, кинул пакет за сидуху водиле...
показать весь комментарий
05.02.2021 21:30 Ответить
а после предложения 8000грв?
показать весь комментарий
06.02.2021 12:07 Ответить
(и предмет, похожий на пистолет с патронами) не смущает да?) а вот кресталическое вещество сразу определилось) бесы! в форме
показать весь комментарий
05.02.2021 22:46 Ответить
оо, можно дырки колоть, это не чудовищно злостный стакан))
показать весь комментарий
05.02.2021 23:54 Ответить
а если это тема вышестоящего начхальства?
показать весь комментарий
06.02.2021 12:06 Ответить
не, ну эти ж хлопцы отличились на самом деле, вон, в тиливизер попали, им часы подарят, а херить уже следак будет, все довольны, если тема начальства....
показать весь комментарий
06.02.2021 13:05 Ответить
Скормити всю партію йому
показать весь комментарий
06.02.2021 00:23 Ответить
може кукурзни палочки с атб
показать весь комментарий
06.02.2021 00:36 Ответить
вот к чему приводит беспричинная остановка))
показать весь комментарий
06.02.2021 08:18 Ответить
И просмотр неправильных каналов))
показать весь комментарий
06.02.2021 11:24 Ответить
прослушивание неправильных каналов, я бы сказал. всеволновой радиосканер ему б помог
показать весь комментарий
10.02.2021 00:18 Ответить
Живут же люди!
показать весь комментарий
06.02.2021 15:49 Ответить
 
 