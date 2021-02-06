В рамках гуманитарной инициативы "Допомога Схід" военно-медицинским учреждениям Одессы передали оборудование на почти 800 тыс. грн, - Наев. ФОТОрепортаж
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В рамках Международной стратегической инициативы "Допомога Схід" в Военно-медицинский клинический центр Южного региона в Одессе передали 55 многофункциональных специализированных коек с ортопедическими матрасами на сумму почти 550 тыс. гривен. Также медицинская мебель, многофункциональные койки с ортопедическими матрасами и другое имущество медицинского назначения на сумму около 250 тыс. гривен было передано в Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения "Одесский".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины.
"Добравшись юга Украины, стратегическая гуманитарная инициатива "Допомога Схід" расширяет географию добрых дел и в очередной раз реальными делами доказывает международному сообществу об эффективности совместных действий военных, патриотически настроенных граждан и международных благотворителей.
Ярким примером этого является пополнение фонда медицинского оборудования Военно-медицинского клинического центра Южного региона и Центра медицинской реабилитации и санаторного лечения "Одесский" на общую сумму почти 800 тыс. гривен.
- В рамках Международной стратегической инициативы "Допомога Схід" в Военно-медицинский клинический центр Южного региона в Одессе переданы 55 многофункциональных специализированных коек с ортопедическими матрасами на сумму почти 550 тыс. гривен. И мы очень гордимся тем, что имеем возможность передать необходимое оборудования, которое поможет спасать жизни и восстанавливать здоровье украинским воинам, - сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
По словам командующего, наличие этих многофункциональных коек значительно облегчит как пребывание больных в лечебном учреждении, тaк и работу медицинского персонала.
Следует отметить, что данная медицинская гуманитарная помощь автопоездои доставлена в конце прошлого года из Франции. Это стало возможным благодаря сотрудничеству украинских военных с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Украины во главе с Леонидом Костюченко и Ассоциации "Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина" во главе с Дианой Дольс, которая собирает помощь для Украины.
В этот же день медицинская мебель, многофункциональные койки с ортопедическими матрасами, а также многое другое имущество медицинского назначения на сумму около 250 000 гривен было передано в Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения "Одесский".
- Мы тщательно изучили требования медиков, поэтому модели коек подобраны так, чтобы как можно больше соответствовали интерьеру и размеру палат. Новое медицинское оборудование поможет максимально облегчить и ускорить лечение и реабилитацию пациентов. Особенно тех, кто восстанавливается после тяжелых травм или сложных операций, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев", - говорится в сообщении.
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