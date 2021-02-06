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В рамках гуманитарной инициативы "Допомога Схід" военно-медицинским учреждениям Одессы передали оборудование на почти 800 тыс. грн, - Наев. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

В рамках Международной стратегической инициативы "Допомога Схід" в Военно-медицинский клинический центр Южного региона в Одессе передали 55 многофункциональных специализированных коек с ортопедическими матрасами на сумму почти 550 тыс. гривен. Также медицинская мебель, многофункциональные койки с ортопедическими матрасами и другое имущество медицинского назначения на сумму около 250 тыс. гривен было передано в Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения "Одесский".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины.

"Добравшись юга Украины, стратегическая гуманитарная инициатива "Допомога Схід" расширяет географию добрых дел и в очередной раз реальными делами доказывает международному сообществу об эффективности совместных действий военных, патриотически настроенных граждан и международных благотворителей.

Ярким примером этого является пополнение фонда медицинского оборудования Военно-медицинского клинического центра Южного региона и Центра медицинской реабилитации и санаторного лечения "Одесский" на общую сумму почти 800 тыс. гривен.

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- В рамках Международной стратегической инициативы "Допомога Схід" в Военно-медицинский клинический центр Южного региона в Одессе переданы 55 многофункциональных специализированных коек с ортопедическими матрасами на сумму почти 550 тыс. гривен. И мы очень гордимся тем, что имеем возможность передать необходимое оборудования, которое поможет спасать жизни и восстанавливать здоровье украинским воинам, - сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, наличие этих многофункциональных коек значительно облегчит как пребывание больных в лечебном учреждении, тaк и работу медицинского персонала.

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Следует отметить, что данная медицинская гуманитарная помощь автопоездои доставлена ​​в конце прошлого года из Франции. Это стало возможным благодаря сотрудничеству украинских военных с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Украины во главе с Леонидом Костюченко и Ассоциации "Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина" во главе с Дианой Дольс, которая собирает помощь для Украины.

В этот же день медицинская мебель, многофункциональные койки с ортопедическими матрасами, а также многое другое имущество медицинского назначения на сумму около 250 000 гривен было передано в Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения "Одесский".

- Мы тщательно изучили требования медиков, поэтому модели коек подобраны так, чтобы как можно больше соответствовали интерьеру и размеру палат. Новое медицинское оборудование поможет максимально облегчить и ускорить лечение и реабилитацию пациентов. Особенно тех, кто восстанавливается после тяжелых травм или сложных операций, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев", - говорится в сообщении.

В рамках гуманитарной инициативы Допомога Схід военно-медицинским учреждениям Одессы передали оборудование на почти 800 тыс. грн, - Наев 01
В рамках гуманитарной инициативы Допомога Схід военно-медицинским учреждениям Одессы передали оборудование на почти 800 тыс. грн, - Наев 02
В рамках гуманитарной инициативы Допомога Схід военно-медицинским учреждениям Одессы передали оборудование на почти 800 тыс. грн, - Наев 03
В рамках гуманитарной инициативы Допомога Схід военно-медицинским учреждениям Одессы передали оборудование на почти 800 тыс. грн, - Наев 04
В рамках гуманитарной инициативы Допомога Схід военно-медицинским учреждениям Одессы передали оборудование на почти 800 тыс. грн, - Наев 05
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Топ комментарии
+8
Новое медицинское оборудование поможет максимально облегчить и ускорить лечение и реабилитацию пациентов.
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06.02.2021 11:16
+3
А яку допомогу отримали військові від Бубачки та його кварталу?
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06.02.2021 10:06
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А яку допомогу отримали військові від Бубачки та його кварталу?
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06.02.2021 10:06 Ответить
Когда посещаешь с волонтерами палаты травматологии и нейрохирургии Одесского военного госпиталя на улице Пироговской, становится страшно. Военное медицинское учреждение заполнено ранеными, которых доставили санитарной авиацией с Донецкой и Луганской областей. Медики рассказали, что в августе 2014 года среди их пациентов были и офицеры украинских таможен, которых на пунктах перехода границы Украины и России накрыли огнем с территории России из ракетных комплексов «ГРАД» артиллеристы Сергея Шойгу.
По аллеям госпитального парка учатся ходить на костылях молодые лейтенанты с ампутированной ногой, держа в зубах папку с «Историей болезни» и рентгеновскими снимками.
В палатах лежат обгоревшие в танках и БТР механики-водители. В холле госпиталя с гипсом на руках и ногах читают Евангелие водители грузовиков, доставлявшие воду и продукты украинским бойцам, находившимся в окружении и попавшие под минометный обстрел спецназовцев ЧВК «Вагнера».
У некоторых военных, побывавших на допросах в пыточных подвалах бывших КГБ Луганска и Донецка и обменянных на российских пленных, отрезаны уши и отрезана рука до плеча за надпись: «Слава Украине!».
В ожоговом центре проходят курс лечения больные с ожогами кожи в очень тяжелом состоянии, так как российские Вооруженные православные силы используют против защитников Украины новый вид термобарического оружия - реактивный огнемет «Шмель».
В Афганистане, моджахеды, погребавшие своих мертвых собратьев, назвали его «Шайтан-труба».
«Сатанинская труба» уничтожает личный состав в замкнутом пространстве, то есть в укрытии площадью до 80 м²., а те, кому удалось выжить, получают страшные ожоги.
Украина не ожидала вторжения танковых дивизий Сергея Кунжутовича Шойгу на восток Украины и совершенно не была готова к войне с «братской» Россией.
Это сейчас Канада прислала обмундирование, бронежилеты и обувь украинским воинам, а в начале российской агрессии украинские добровольцы противостояли российским танкам, «Градам» и «Ураганам» одетыми в футболки и в китайских шлепанцах на босу ногу, с автоматом Калашникова выпуска 1982 года.
Испытываешь ужас, когда смотришь в новостях, что Россия сделала на Донбассе за последние шесть лет. Православные россияне хуже фашистов. Гитлеровцы не обстреливали ракетными снарядами автобусы с немецкоговорящими пассажирами, как это сделали 13 января 2015 года российские военные (офицер Синельников) под украинской Волновахой, уничтожив ракетой из «Града» рейсовый автобус и убив 11 русскоговорящих жителей Донбасса и ранив 18 человек. Европа была тогда очень «озабочена» этой трагедией.
Общаясь с покалеченными и контуженными молодыми ребятами в глубине души нарастают недобрые чувства к жителям Мордора, его Правительству и его Вооруженным Силам.
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06.02.2021 10:08 Ответить
Це я знаю і без тебе.
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06.02.2021 10:13 Ответить
Кто в немецкой больнице лежал, вас не смутило что верхний ящик и нижняя дверца на одной стороне? Очень удобно.
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06.02.2021 10:45 Ответить
Новое медицинское оборудование поможет максимально облегчить и ускорить лечение и реабилитацию пациентов.
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06.02.2021 11:16 Ответить
Оце я розумію допомога! Молодці так тримати, видно є в ЗСУ генерали з совістю!!!
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06.02.2021 12:15 Ответить
Піклування за пораненими та хворими воїнами, підвищення якості їх лікування, закупка, та доставка нового медичного обладнання, все це справа стратегічної гуманітарної ініціативи "Допомога Схід". Добре, що ця допомога продовжує здійснюватись на постійній основі, вона дуже потрібна.
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06.02.2021 12:32 Ответить
Не словом, а ділом! Гуманітарну ініціативу "Допомога Схід" потрібно розширювати. Тільки взаємодопомога допоможе нам спільно побороти ворога. Дякую!
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06.02.2021 16:08 Ответить
 
 