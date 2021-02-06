Грузовой поезд сошел с путей под Днепром и заблокировал движение: задержки уже более чем на два часа. ФОТОрепортаж

"Укрзализныця" сообщила о схождении 8 грузовых вагонов на станции Воскобойня. Из-за этого в Украине задерживаются поезда южного направления.

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги, передает Цензор.НЕТ.

Некоторые пассажирские поезда южного направления следуют с опозданием:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" тратит миллиарды на земельный налог и на перевозку льготников, так быть не может, - экс-министр инфраструктуры Омелян

поезд №116 Бердянск - Киев отправился с задержкой 2 ч 5 мин.;

поезд №38 Запорожье - Киев отправился со станции Пятихатки Ст. с задержкой 1 ч 55 мин.;

поезд №12 Киев - Новоалексеевка отправился со станции Верхнеднепровск с задержкой на 3 часа;

поезд №92 Одесса - Константиновка отправился со станции Верховцево с задержкой на 2 ч 30 мин.

Сейчас пытаются установить причины схождения грузовых поездов и решить этот вопрос.

На железной дороге недалеко от станции Воскобойня в Днепропетровской области в ночь на 6 февраля произошла авария – 8 из 57 вагонов грузового поезда сошли с путей, сообщает пресс-служба областной ГСЧС в Facebook.

В результате инцидента повреждены железнодорожные пути и электроопору. Электропитание на аварийном участке отсутствует. Четыре вагона с клинкером перевернулись.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Разоблачен фиктивный ремонт подвижного состава "Укрзализныци", который мог привести к внештатным ситуациям, - СБУ. ФОТОрепортаж

Авария фактически заблокировала движение поездов в двух направлениях. Пострадавших и погибших нет.











