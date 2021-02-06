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авария (1266) поезд (1010) Укрзализныця (2639) ГСЧС (4487)

Грузовой поезд сошел с путей под Днепром и заблокировал движение: задержки уже более чем на два часа. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

"Укрзализныця" сообщила о схождении 8 грузовых вагонов на станции Воскобойня. Из-за этого в Украине задерживаются поезда южного направления.

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги, передает Цензор.НЕТ.

Некоторые пассажирские поезда южного направления следуют с опозданием:

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  • поезд №116 Бердянск - Киев отправился с задержкой 2 ч 5 мин.;
  • поезд №38 Запорожье - Киев отправился со станции Пятихатки Ст. с задержкой 1 ч 55 мин.;
  • поезд №12 Киев - Новоалексеевка отправился со станции Верхнеднепровск с задержкой на 3 часа;
  • поезд №92 Одесса - Константиновка отправился со станции Верховцево с задержкой на 2 ч 30 мин.

Сейчас пытаются установить причины схождения грузовых поездов и решить этот вопрос.

На железной дороге недалеко от станции Воскобойня в Днепропетровской области в ночь на 6 февраля произошла авария – 8 из 57 вагонов грузового поезда сошли с путей, сообщает пресс-служба областной ГСЧС в Facebook.

В результате инцидента повреждены железнодорожные пути и электроопору. Электропитание на аварийном участке отсутствует. Четыре вагона с клинкером перевернулись.

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Авария фактически заблокировала движение поездов в двух направлениях. Пострадавших и погибших нет.

Грузовой поезд сошел с путей под Днепром и заблокировал движение: задержки уже более чем на два часа 01
Грузовой поезд сошел с путей под Днепром и заблокировал движение: задержки уже более чем на два часа 02
Грузовой поезд сошел с путей под Днепром и заблокировал движение: задержки уже более чем на два часа 03
Грузовой поезд сошел с путей под Днепром и заблокировал движение: задержки уже более чем на два часа 04
Грузовой поезд сошел с путей под Днепром и заблокировал движение: задержки уже более чем на два часа 05
Грузовой поезд сошел с путей под Днепром и заблокировал движение: задержки уже более чем на два часа 06
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Топ комментарии
+15
///
Вероятна причина аварии - слом боковой рамы тележки одного из вагонов, элементы которой нашли в нескольких километрах от места схода с путей. «Мы еще раз вынуждены констатировать ужасное состояние частных грузовых вагонов, которые уничтожают инфраструктуру УЗ, и больше похожи не на вагоны, а на металлолом
Грузовой поезд сошел с путей под Днепром и заблокировал движение: задержки уже более чем на два часа - Цензор.НЕТ 7719

.
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06.02.2021 10:28
+10
А Габинович предупреждал, шо будут теракты!
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06.02.2021 10:27
+8
Кацапне очень не понравилась блокировка каналов мертвечука.
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06.02.2021 10:26
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От **** ля!
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06.02.2021 10:22 Ответить
опзж и рабинович, что-то знали...но, что и сколько?
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06.02.2021 11:19 Ответить
Теракт?
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06.02.2021 10:24 Ответить
Не,рельсу спестели...
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06.02.2021 10:26 Ответить
Ти бачив як несли?
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06.02.2021 10:28 Ответить
Ні,але можливо...
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06.02.2021 10:31 Ответить
Якщо є аварія то можливо все,не виключно що це погрози недобитків прихвостнів *****.
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06.02.2021 10:37 Ответить
Проте повісити опзж у повному складі дуже гарна ідея, навіть якщо вони не причетні.
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06.02.2021 10:41 Ответить
Їх є за що вішати і без цього випадку.
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06.02.2021 10:42 Ответить
Но они ж намекали, что будет хуже.. наверное ж знали, сколько тут в Украине агентов пуйла!
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06.02.2021 12:06 Ответить
классика жанра как всегда стрелочный переход.. частая причина когда тележки соскакивают с рельса.. не четкая доводка стрелок наша родимая беда... вот парадокс у нас самая лучшая сцепка вагонов... а вот стрелки наша беда... а в Европе... самые лучшие стрелки у Европе ...там поезда на скорости 160-350 км час проскакивают.... как по маслу....
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06.02.2021 10:42 Ответить
Яка причина? А хтось профілактичний ремонт залізничного полотна пробував робити? А вагони перевіряли?
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06.02.2021 10:25 Ответить
Ні, в них друга стратегія. Заплатити як можна більшу зарплату керівнику укрзалізниці і цього достатньо.
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06.02.2021 12:40 Ответить
І я про те. За 25 тис баксів нін робити не хоче, тільки красти може. Уся ця ****** на запраті в олігархів розвалює Україну.
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06.02.2021 14:17 Ответить
Кацапне очень не понравилась блокировка каналов мертвечука.
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06.02.2021 10:26 Ответить
А Габинович предупреждал, шо будут теракты!
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06.02.2021 10:27 Ответить
Колії роздовбані, а рухомий склад зношений. Маємо що маємо.
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06.02.2021 10:28 Ответить
///
Вероятна причина аварии - слом боковой рамы тележки одного из вагонов, элементы которой нашли в нескольких километрах от места схода с путей. «Мы еще раз вынуждены констатировать ужасное состояние частных грузовых вагонов, которые уничтожают инфраструктуру УЗ, и больше похожи не на вагоны, а на металлолом
Грузовой поезд сошел с путей под Днепром и заблокировал движение: задержки уже более чем на два часа - Цензор.НЕТ 7719

.
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06.02.2021 10:28 Ответить
Проблема в глобальном воровстве. Объем работ украденного и выполненного на бумаге 70% к 30%.Рассказывал однажды знакомый мастер. На электровозах стоят n-количество коднесаторов на сумму 1000гр. Кому то пришла в голову идя провести модернезацию. Взяли эти конденсаторы залили эбокситкой и плотно заварили в железный ящик. Такое нано решение начало стоить 25 000 грн. и т.д
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06.02.2021 10:54 Ответить
Рабиновича арестуют...вопрос времени...
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06.02.2021 10:33 Ответить
В придачу зе убьют...вопрос месяцев...
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06.02.2021 10:36 Ответить
Ти впевнений в тому що кажеш?
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06.02.2021 10:41 Ответить
Хотілось вірити,а що тебе бентежить?
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06.02.2021 10:51 Ответить
А ені в це вірити не хочеться,а хочеться вірить що не стане *****.
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06.02.2021 10:55 Ответить
Згоден,як скоріше...
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06.02.2021 10:59 Ответить
В Рашці )(уйлів міліони !!! Здохне ця потвора ,з"явиться інша потвора !!!)))
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06.02.2021 11:53 Ответить
Не заперечую,але навіть якщо вони будуть частіше мінятись внаслідок відходу до пекла,це буде на користь України. Вантажний потяг зійшов із колій під Дніпром і заблокував рух: затримка вже більш ніж на дві години - Цензор.НЕТ 1759
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06.02.2021 12:00 Ответить
Зачем такие крайности, мы не Африка. Пусть досиживает свой срок и проигрывает след выборы с 2% рейтинга.
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06.02.2021 11:16 Ответить
Ждать долго,какбє)))
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06.02.2021 11:27 Ответить
а раптом відмінить наступні вибори чи спробує об'єднати нас з лаптєстаном?
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07.02.2021 19:07 Ответить
Не следует верить зельцу. Он уже очень много нагадил стране. Скорее каналы мертвячука включат и ИСТВ ему же передадут в качестве компенсации за 2 копейки.
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06.02.2021 10:52 Ответить
в этих вагонах еще ленин в смольный ехал...
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06.02.2021 10:37 Ответить
Срочно высылайте Сережу Лещенко на место события, пусть хоть посмотрит как рельсы и вагоны выглядят.
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06.02.2021 11:05 Ответить
МАЗик приде, порядок наведе.
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06.02.2021 11:20 Ответить
Забыли поезд Одесса Днепр . Стоим в Запорожье. А должны были в 8.50 прибыть в Днепр.
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06.02.2021 11:44 Ответить
То в Днепр,чи таки в Днипро(рос.) ???)))
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06.02.2021 11:50 Ответить
Написано Одесса с двумя "с" и мягкой буквой е. На. Каком языке написано ?
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06.02.2021 12:25 Ответить
Я питаю чому Дніпро,назва міста ,ім"я власне ,перекладається , а не згідно правилам пишиться транскрипцією !!!!)))
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06.02.2021 12:48 Ответить
Меня зову Владимир а в паспорт перевели Володимир. А вы говорите имя собственное не переводится . Живу как то с этим.
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06.02.2021 13:50 Ответить
Саме цікаве,те що це стасується лише україно-російського перекладу !!1 Ніхто не перекладає Джона,Жана,Іштвана,Яна ,як Івана , а Джоржа -Георгієм !!! І Солт-Лейк-Сіті , це не Солоноозерськ !!!)))
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06.02.2021 14:17 Ответить
Нічого дивного ,металобрухт рухається по роздовбаним рейкам ,дивно, що не щодня такі халепи трапляються !!!)))
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06.02.2021 11:51 Ответить
Семь из восьми сошедших вагонов - частные вагоны...
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06.02.2021 12:14 Ответить
Нічого, хай ті, хто шастає з Криму та в Крим почекають трохи )
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06.02.2021 12:42 Ответить
люди гибнут за металл..
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06.02.2021 13:10 Ответить
банды рабиновича начали по рельсам скакать
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06.02.2021 13:51 Ответить
ЗаЖОПцы перешли от слов к делу.
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06.02.2021 16:01 Ответить
 
 