РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
56008 посетителей онлайн
Фото Киевские новости
13067 19
Киев (9932) пожар (2399) рынок (227) ГСЧС (2232)

Ночью в Киеве горел продуктовый рынок, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости

В столице ночью на территории рынка в Святошинском районе возник пожар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"6 февраля, в 01:40 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на территории рынка по ул. Чернобыльской, 16/80, в Святошинском районе, возник пожар", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Грузовой поезд сошел с путей под Днепром и заблокировал движение: задержки уже более чем на два часа. ФОТОрепортаж

Спасатели установили, что произошло возгорание 1-этажного торгового павильона, размером 3х4 кв.м, с распространением на 6 рядом расположенных продуктовых павильонов общей площадью 300 кв.м. Пожарные сразу приступили к тушению пожара.

Отмечается, что в 02:17 спасатели локализовали пожар, предотвратив дальнейшее распространение пламени, а в 2:35 пожар был ликвидирован.

В результате пожара уничтожены 5 продуктовых павильонов и 2 повреждены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада увеличила штрафы за нарушение пожарной безопасности в 30-50 раз

На месте пожара работали 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

Погибших и травмированных нет. Причина пожара и ущерб устанавливается.

Ночью в Киеве горел продуктовый рынок, - ГСЧС 01
Ночью в Киеве горел продуктовый рынок, - ГСЧС 02
Ночью в Киеве горел продуктовый рынок, - ГСЧС 03
Ночью в Киеве горел продуктовый рынок, - ГСЧС 04

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+4
Вже чую голос Лисого і хора Мотузки:
Горіла палатка, палала...
показать весь комментарий
06.02.2021 10:49
+2
Ніколи такого не було і ось знов. Ночью в Киеве горел продуктовый рынок, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7982
показать весь комментарий
06.02.2021 10:47
+2
Хе-хе. Без штабу ніяк не затушити.
показать весь комментарий
06.02.2021 10:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уходя из киоска не забывайте выключатель электрообогреватели. Хозяину теперь соседям за ущерб башлять не считая своего.
показать весь комментарий
06.02.2021 10:45 Ответить
Можливий підпал !
показать весь комментарий
06.02.2021 10:49 Ответить
Ніколи такого не було і ось знов. Ночью в Киеве горел продуктовый рынок, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7982
показать весь комментарий
06.02.2021 10:47 Ответить
Хе-хе. Без штабу ніяк не затушити.
показать весь комментарий
06.02.2021 10:48 Ответить
Вже чую голос Лисого і хора Мотузки:
Горіла палатка, палала...
показать весь комментарий
06.02.2021 10:49 Ответить
и не тока в Киеве иногда горят продуктовые рынки - ищите "ашотов"....
показать весь комментарий
06.02.2021 10:53 Ответить
Мої труси згоріли. Тільки сьогодні хотів там купить.
показать весь комментарий
06.02.2021 10:54 Ответить
Заказать на алибабе получается дешевле и качественнее.
показать весь комментарий
06.02.2021 11:21 Ответить
Й скільки зараз часу доставка займає? Не тільки труселей, звичайно.
показать весь комментарий
06.02.2021 12:43 Ответить
Ночью в Киеве горел продуктовый рынок, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 14

.
Ночью в Киеве горел продуктовый рынок, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9608

.Ночью в Киеве горел продуктовый рынок, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9329
.
показать весь комментарий
06.02.2021 10:54 Ответить
Вася Шевченко как всегда первый на месте поджога.
показать весь комментарий
06.02.2021 11:57 Ответить
не...у Васи Шевченко лента новостей Украины на экране монитора ))) с фото))))
показать весь комментарий
06.02.2021 12:01 Ответить
Просто горел? Без перестрелок отрядов до зубов вооруженой титушни, без конницы, в конце концов? Это... какой-то... позор..
Ведь по делу о перестрелке общество так и не получило отчет с приговорами.
показать весь комментарий
06.02.2021 10:56 Ответить
ето гребаное Чикаго в Украине когда нибудь закончится?
и може уже пора учиться жить не по понятиям, а по закону?
показать весь комментарий
06.02.2021 10:57 Ответить
жена сегодня... - смеетеся:
- звонили из полиции...
- шо хотели?
- как всегда - денег.
- дам.
показать весь комментарий
06.02.2021 11:01 Ответить
Рабиновича и его титуханов надо арестовать... Ночью в Киеве горел продуктовый рынок, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4459
показать весь комментарий
06.02.2021 11:13 Ответить
та зачем он нада, ведь рядом стока дешевых супермаркетов с одинаковой ценой....
показать весь комментарий
06.02.2021 11:54 Ответить
там пожар начался с аптеки, где склад у них. А рядом недавно ещё одна открылась , в доме.
показать весь комментарий
06.02.2021 17:15 Ответить
 
 