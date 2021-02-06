Ночью в Киеве горел продуктовый рынок, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В столице ночью на территории рынка в Святошинском районе возник пожар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"6 февраля, в 01:40 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на территории рынка по ул. Чернобыльской, 16/80, в Святошинском районе, возник пожар", - говорится в сообщении.

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Спасатели установили, что произошло возгорание 1-этажного торгового павильона, размером 3х4 кв.м, с распространением на 6 рядом расположенных продуктовых павильонов общей площадью 300 кв.м. Пожарные сразу приступили к тушению пожара.

Отмечается, что в 02:17 спасатели локализовали пожар, предотвратив дальнейшее распространение пламени, а в 2:35 пожар был ликвидирован.

В результате пожара уничтожены 5 продуктовых павильонов и 2 повреждены.

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На месте пожара работали 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

Погибших и травмированных нет. Причина пожара и ущерб устанавливается.







