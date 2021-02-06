"Это награды для тех, кто поддерживает, когда опускаются руки", - в районе проведения ООС волонтерам вручили отличия "За содействие ВСУ". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
В районе проведения операции Объединенных сил волонтеры Донецкой и Луганской областей получили заслуженные награды от министра обороны Андрея Тарана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Как подчеркивается, в районе проведения ООС заместитель командующего операцией Объединенных сил полковник Григорий Токарь наградил волонтеров и общественных деятелей, которые уже не первый год помогают Вооруженным силам Украины. Среди награжденных - заместитель председателя Донецкой ОГА Юлия Костюнина и волонтер Жанна Скорик.
"Эта награда не для меня, а для всей нашей волонтерской команды. Это награда для тех, кто с 14-го года стоит рядом. Это награды для тех, кто присоединился недавно. Это награды для тех, кто поддерживает, когда опускаются руки. Это награды для тех, кто не дает закрыться в себе, - сказала Жанна Скорик.
Решение о награждении волонтеров Донецкой и Луганской областей отличиями министра Обороны Украины "За содействие Вооруженным Силам Украины" было принято по ходатайству командующего операцией Объединенных сил и по согласованию с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.
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По Киеву гуляет молодежь,
Майдан опять шумит... А двух шагах
Чиновничья зажравшаяся вошь
Сбивает пешехода, "на рогах"
Гоня в своем "Поршѐ", как на пожар.
Сто миллионов гривен - как с куста,
Гуляй, чувак, украденное - дар.
Гуляй, как будто с чистого листа.
Здесь славный Днепр и ранняя весна,
Монтируют тарзанки на мостах,
И офисы в строительных лесах…
Скрывают недоверие и страх.
Отсюда вечно сонный волонтёр,
Надев камок, на Марик гонит бус.
Забыв на время сложный разговор
С женой. Ему важней доставить груз.
Здесь платят все за тысячи свечей,
Которые у избранных горят,
И важное за кучей мелочей
Привычно не улавливает взгляд.
Здесь винегрет из судеб, слов и снов,
Просеянный сквозь решето постов…
Открой глаза… и посмотри в свое окно.
В стране идет война!!!
В стране гибридное АТО.
Автор: Позывной КЕП (2014)
Горять хати, земля горить і небо,
Стоїть дідух, я пробую кутю,
І вже не знаю, чи кому ще треба
Отих світанків, і сумних пісень,
І рушників, які ще баба шила?
У нашу хату попелом несе,
А я сьогодні вікна не закрила…
Хтось кинув хрест - тяжкий він для плеча,
Куди нести? ми ходимо по колу.
Вертеп співає і тремтить свіча,
Сама на підвіконні, боса й гола.
Ану, Оленко, вийди подивись,
Зійшла зоря, чи так і буде темно?
Мовчить вона і дідух похиливсь,
Я чищу автомат. Дай Боже, не даремно.
Тамара З Горіха Зерня