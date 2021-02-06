"Это награды для тех, кто поддерживает, когда опускаются руки", - в районе проведения ООС волонтерам вручили отличия "За содействие ВСУ". ФОТОрепортаж

В районе проведения операции Объединенных сил волонтеры Донецкой и Луганской областей получили заслуженные награды от министра обороны Андрея Тарана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Как подчеркивается, в районе проведения ООС заместитель командующего операцией Объединенных сил полковник Григорий Токарь наградил волонтеров и общественных деятелей, которые уже не первый год помогают Вооруженным силам Украины. Среди награжденных - заместитель председателя Донецкой ОГА Юлия Костюнина и волонтер Жанна Скорик.

"Эта награда не для меня, а для всей нашей волонтерской команды. Это награда для тех, кто с 14-го года стоит рядом. Это награды для тех, кто присоединился недавно. Это награды для тех, кто поддерживает, когда опускаются руки. Это награды для тех, кто не дает закрыться в себе, - сказала Жанна Скорик.















Решение о награждении волонтеров Донецкой и Луганской областей отличиями министра Обороны Украины "За содействие Вооруженным Силам Украины" было принято по ходатайству командующего операцией Объединенных сил и по согласованию с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.