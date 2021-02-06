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Минобороны (3062) награда (682) волонтеры (1098) Таран Андрей (259)

"Это награды для тех, кто поддерживает, когда опускаются руки", - в районе проведения ООС волонтерам вручили отличия "За содействие ВСУ". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

"Это награды для тех, кто поддерживает, когда опускаются руки", - в районе проведения ООС волонтерам вручили отличия "За содействие ВСУ". ФОТОрепортаж

В районе проведения операции Объединенных сил волонтеры Донецкой и Луганской областей получили заслуженные награды от министра обороны Андрея Тарана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Как подчеркивается, в районе проведения ООС заместитель командующего операцией Объединенных сил полковник Григорий Токарь наградил волонтеров и общественных деятелей, которые уже не первый год помогают Вооруженным силам Украины. Среди награжденных - заместитель председателя Донецкой ОГА Юлия Костюнина и волонтер Жанна Скорик.

"Эта награда не для меня, а для всей нашей волонтерской команды. Это награда для тех, кто с 14-го года стоит рядом. Это награды для тех, кто присоединился недавно. Это награды для тех, кто поддерживает, когда опускаются руки. Это награды для тех, кто не дает закрыться в себе, - сказала Жанна Скорик.


Это награды для тех, кто поддерживает, когда опускаются руки, - в районе проведения ООС волонтерам вручили отличия За содействие ВСУ 01
Это награды для тех, кто поддерживает, когда опускаются руки, - в районе проведения ООС волонтерам вручили отличия За содействие ВСУ 02
Это награды для тех, кто поддерживает, когда опускаются руки, - в районе проведения ООС волонтерам вручили отличия За содействие ВСУ 03
Это награды для тех, кто поддерживает, когда опускаются руки, - в районе проведения ООС волонтерам вручили отличия За содействие ВСУ 04
Это награды для тех, кто поддерживает, когда опускаются руки, - в районе проведения ООС волонтерам вручили отличия За содействие ВСУ 05
Это награды для тех, кто поддерживает, когда опускаются руки, - в районе проведения ООС волонтерам вручили отличия За содействие ВСУ 06

Решение о награждении волонтеров Донецкой и Луганской областей отличиями министра Обороны Украины "За содействие Вооруженным Силам Украины" было принято по ходатайству командующего операцией Объединенных сил и по согласованию с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.

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Гпрокурорша негайно порушить проти них кримінальні справи.
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06.02.2021 11:33 Ответить
Слава і найщиріша подяка всім добровільним помічникам нашої Армії! Вони такі ж Герої, як і наші Воїни! Нехай усі будуть живі та здорові!!!
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06.02.2021 11:50 Ответить
от имени тарана....но без личного участия...
***

По Киеву гуляет молодежь,
Майдан опять шумит... А двух шагах
Чиновничья зажравшаяся вошь
Сбивает пешехода, "на рогах"
Гоня в своем "Поршѐ", как на пожар.
Сто миллионов гривен - как с куста,
Гуляй, чувак, украденное - дар.
Гуляй, как будто с чистого листа.
Здесь славный Днепр и ранняя весна,
Монтируют тарзанки на мостах,
И офисы в строительных лесах…
Скрывают недоверие и страх.
Отсюда вечно сонный волонтёр,
Надев камок, на Марик гонит бус.
Забыв на время сложный разговор
С женой. Ему важней доставить груз.
Здесь платят все за тысячи свечей,
Которые у избранных горят,
И важное за кучей мелочей
Привычно не улавливает взгляд.
Здесь винегрет из судеб, слов и снов,
Просеянный сквозь решето постов…
Открой глаза… и посмотри в свое окно.
В стране идет война!!!
В стране гибридное АТО.

 Автор: Позывной КЕП (2014)
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06.02.2021 11:50 Ответить
Volonteram-podyka.
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06.02.2021 12:30 Ответить
Велика подяка українським патріотам за підтримку нашої армії !
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06.02.2021 13:25 Ответить
Ми гріємо долоні до вогню,
Горять хати, земля горить і небо,
Стоїть дідух, я пробую кутю,
І вже не знаю, чи кому ще треба
Отих світанків, і сумних пісень,
І рушників, які ще баба шила?
У нашу хату попелом несе,
А я сьогодні вікна не закрила…
Хтось кинув хрест - тяжкий він для плеча,
Куди нести? ми ходимо по колу.
Вертеп співає і тремтить свіча,
Сама на підвіконні, боса й гола.
Ану, Оленко, вийди подивись,
Зійшла зоря, чи так і буде темно?
Мовчить вона і дідух похиливсь,
Я чищу автомат. Дай Боже, не даремно.

Тамара З Горіха Зерня
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06.02.2021 14:01 Ответить
Як хочеться після Перемоги зібратися усім в Києві ,з нагородами,де всі свої......
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06.02.2021 16:41 Ответить
 
 