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Фото Происшествия
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Киев (9932) патрульная полиция (902)

В центре Киева выявили подозрительный предмет, вызвали специалистов, - патрульная полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В центре Киева выявили подозрительный предмет, вызвали специалистов, - патрульная полиция. ФОТО

Сегодня, 6 февраля, в центре Киева, на улице Сечевых Стрельцов обнаружили подозрительный предмет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Патрульной полиции Киева.

"Поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. Сейчас перекрыто движение по улице Сечевых Стрельцов, 17", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что патрульные вызвали на место специалистов, правоохранители в настоящее время охраняют место происшествия для безопасности граждан.

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В центре Киева выявили подозрительный предмет, вызвали специалистов, - патрульная полиция 01

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Тупой тяжелый предмет? Неужели вернулся?
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06.02.2021 13:07 Ответить
Після закриття каналів пропаганди,кацапська гидота буде тероризувати Україну як тільки зможе...
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06.02.2021 13:28 Ответить
то була штатна перевірка реакції
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06.02.2021 14:03 Ответить
 
 