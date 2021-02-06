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МВД (9224) Франция (3080) Национальная гвардия (1849) вертолёт (1039)

Нацгвардия получит десять новых вертолетов, - МВД. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Национальная гвардия Украины в 2021-2022 годах получит десять вертолетов типа H225 в рамках реализации контракта с Airbus Helicopters, сообщает МВД страны.

В соответствии с соглашением между украинским и французским правительствами, компания Airbus Helicopters и ГП "Украинский авиационно-транспортное предприятие" Хорив-АВИА" подписали контракт о поставках в течение 2018-2022 годов 12 вертолетов типа H225 для нужд Нацгвардии, отмечается в сообщении на Телеграм-канале МВД, передает Цензор.НЕТ.

На официальной встрече представители Нацгвардии и Airbus Helicopters рассмотрели вопрос поставки шести воздушных судов в 2021 году и отправки двух имеющихся в НГУ вертолетов на предприятия компании Airbus Helicopters. Такое решение было принято, чтобы провести модернизацию с целью доукомплектования вертолетов, переданных предварительно.

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В 2018-2019 гг компания Airbus Helicopters поставила два вертолета. Кроме того, представители компании переучивали два экипажа Нацгвардии и часть инженерно-технического состава (на территории Франции, Шотландии и Германии для обеспечения обслуживания и эксплуатации указанных вертолетов), сообщает также МВД.

Нацгвардия получит десять новых вертолетов, - МВД 01
Нацгвардия получит десять новых вертолетов, - МВД 02
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Топ комментарии
+27
Так у нас вообще армии меньше, чем ментовских формирований.
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06.02.2021 14:15
+17
Я бы лучше вместо этих для ЗСУ купил пару хороших ударных вертолетов. А НГ и так неплохо упакована. Есть устойчивое ощущение, что гораздо лучше ЗСУ.
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06.02.2021 14:19
+13
интересно узнать отчет по целевому использованию вертолетов авакова за 2020 год...
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06.02.2021 14:19
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Аваков красавчег.
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06.02.2021 14:09 Ответить
Конечно, в отличие от налогоплательщиков.
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06.02.2021 14:16 Ответить
H225 заборонені в Європі як проблемні!
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06.02.2021 15:07 Ответить
Неисправимо не капай на мозги!
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06.02.2021 15:34 Ответить
??? У нас в ВВС их меньше.
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06.02.2021 14:12 Ответить
Так у нас вообще армии меньше, чем ментовских формирований.
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06.02.2021 14:15 Ответить
Цікаво ,проти кого так озброюється НГУ ????)))
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06.02.2021 14:30 Ответить
А для чего вообще существуют "внутренние войска"?
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06.02.2021 14:35 Ответить
!! Але цікаво навіщо НГУ танки та важка арта !!!)))Жандармські функціі
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06.02.2021 14:45 Ответить
Тухачевский против тамбовского бунта применял не только артиллерию и бронепоезда, но и химическое оружие. Это так... экскурс в историю для понимания...
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06.02.2021 14:47 Ответить
Артснаряди і балони з хлором, при відповідному напряму вітру...
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06.02.2021 15:51 Ответить
для зачистки Данбасса,как такой вариант?
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06.02.2021 20:31 Ответить
А кто-нибудь слышал какое-либо ВМЕНЯЕМОЕ обоснование, зачем нацгвардии вертолеты?
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06.02.2021 14:13 Ответить
Не поверишь - летать.
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06.02.2021 14:14 Ответить
Я про ВМЕНЯЕМОЕ.
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06.02.2021 14:15 Ответить
А летать - это не вменяемое? А шо еще с ними делать?
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06.02.2021 14:16 Ответить
Я понял ход твоих мыслей. Нет смысла в дальнейшей дискуссии.
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06.02.2021 14:21 Ответить
Как, собственно, и в первоначальном вопросе Нацгвардия получит десять новых вертолетов, - МВД - Цензор.НЕТ 8881
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06.02.2021 14:25 Ответить
Можно еще как приусы ломать рукожопыми пилотами НГУ)
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06.02.2021 16:54 Ответить
Это они отдали детям кацапских криминальных авторитетов. Там всё налажено.
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06.02.2021 17:03 Ответить
Наркоту возити.
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06.02.2021 14:20 Ответить
medevac
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06.02.2021 14:33 Ответить
Лично мне не верится, что для медэвакуации требуется столько вертолетов(нацгвардейцы, они что, болеют там все?), 10шт - это только часть заказанных.
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06.02.2021 14:55 Ответить
с МЧС делятся
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06.02.2021 20:32 Ответить
С рюкзаками?
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06.02.2021 14:14 Ответить
Ну, да, ментам они нужнее... А когда в армию боевые самолеты и вертолеты будут закупаться?
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06.02.2021 14:14 Ответить
А самим зробити що,зовсім клепки немає?
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06.02.2021 14:14 Ответить
Самый знаменитый конструктор вертолётов в мире - родом из Киева ваще-то...
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06.02.2021 14:16 Ответить
Вертолет чуток сложнее газонокосилки, если что.
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06.02.2021 14:16 Ответить
Видимо да... Не ну а чо... Стандарт нато? Переходим, кчему недовольства? Я за, пусть будет... Тем более сами летчики сказали, что на этих машинах летать гораздо легче, чем на советских
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06.02.2021 14:19 Ответить
А для Армии один танк заказали...чтоб ты сдох,земарзота.
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06.02.2021 14:17 Ответить
"шо сильнее - самолёт, или танк" - забавные споры из совка...
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06.02.2021 14:19 Ответить
А причем тут это?)зекретин только авакяна ублажает,вместо того чтоб армию укреплять,что бы хоть какая то польза от его не до перемирия была...
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06.02.2021 14:22 Ответить
Я бы лучше вместо этих для ЗСУ купил пару хороших ударных вертолетов. А НГ и так неплохо упакована. Есть устойчивое ощущение, что гораздо лучше ЗСУ.
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06.02.2021 14:19 Ответить
Гірше і набагато, для рибалки чи полювання може й краще, при зіткненні в нацгвардейців шансів нема.
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06.02.2021 14:24 Ответить
И все равно, боевые вертолеты нужнее. Как по мне.
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06.02.2021 14:26 Ответить
Ну тут треба дивитись на стратегію розвитку, якщо Байтакар робить те ж саме, то нащо підставляти екіпаж.
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06.02.2021 14:28 Ответить
Согласен. Тогда где эскадрильи Байрактаров? Чтобы экипажи не подставлять.
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06.02.2021 14:29 Ответить
Так у нас це, бубочкине перемир'я .
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06.02.2021 14:32 Ответить
Чи мінський безальтернативний договорняк?
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06.02.2021 16:02 Ответить
Приоритеты. НГ это то что будет разбираться с народом в случае чего.
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06.02.2021 14:26 Ответить
Не буде, там половина атошники, можливо декілька ручних підрозділів.
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06.02.2021 14:29 Ответить
Что делать с ручными, мы уже знаем. Мышечная память поможет.
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06.02.2021 14:30 Ответить
А навіщо "купляти", якщо вони є? В аренді приватним підприємством "Вертольоти України", власник якого послав в далеку еротичну подорож тих, хто в 2014-му та пізніше хотів повернути ударні Мі-24 та Мі-8 до ВСУ та Нацгвардії.
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06.02.2021 14:39 Ответить
Точніше назва підприємства "Українські вертольоти": їхній парк налічує 28 бортів, 12 з яких є орендовані у МВС і ще 16 - у Збройних Сил України.
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06.02.2021 14:44 Ответить
якщо вірити відкритим джерелам, то на орді зараз кілька сотень ударних гелікоптерів...о така фігня... Нацгвардия получит десять новых вертолетов, - МВД - Цензор.НЕТ 2534
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06.02.2021 14:56 Ответить
интересно узнать отчет по целевому использованию вертолетов авакова за 2020 год...
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06.02.2021 14:19 Ответить
Недавно в Украине сын кцапского криминального авторитета ментовский вертолет об землю расхерачил. Чем не целевое?
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06.02.2021 14:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pgixVYJxWQs&t=2864s
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07.02.2021 00:27 Ответить
Що отримає армія?
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06.02.2021 14:20 Ответить
Спроси у бубочки. Скорее всего новое отведение войск.
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06.02.2021 14:27 Ответить
Відео від гундосика.
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06.02.2021 14:53 Ответить
-нах нацгваврдії 10 вертольотів?
-для того , щоб рюкзаков вкрав державні гроші на відкатах.
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06.02.2021 14:22 Ответить
Эти вертолеты нужны чтобы руководство мусарки могло на охоту летать
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06.02.2021 14:27 Ответить
І в сауну з хлопчиками
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06.02.2021 16:03 Ответить
А коли Нацгвардія та ВПС ЗСУ отримають вертольоти від приватного підприємства "Вертольоти України"?
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06.02.2021 14:35 Ответить
Що,в Україні існує тільки Нацгвардія?Адже Нацгвардія це поліцейський підрозділ,тоб-то для них все найкраще для контролю над народом на ВСУ та ООС їм просто насрати.
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06.02.2021 14:38 Ответить
Лучше бы на эти деньги беспилотники купили для Донбасса
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06.02.2021 14:39 Ответить
Или хотя бы парочку "Апач"
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06.02.2021 17:55 Ответить
Контракт подписывался для передачи техники в "не военных целях"....(Жандармерия это не армия.) А кто помешает распорядится ею по своему усмотрению? Надо приветствовать хорошие соглашения!
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06.02.2021 14:42 Ответить
Надо бюджет МВД урезать, чтобы не покупали то, что не нужно, когда идет война.
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06.02.2021 15:00 Ответить
Действительно, а почему Аваков не покупает боевые беспилотники?
А оно то и понятно, через несколько лет вертолеты по "серьезным" причинам можно будет списать и к себе или большим друзьям на фазенду. А что толку от беспилотника?
Пугать воробьев вокруг дома?
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06.02.2021 15:03 Ответить
Что за детский лепет? Или это сознательная муть? Еще раз объясняю : 1) Не Аваков купил, а Украина! 2) Армии не могли продать !! - Продали жандармерии. 3) Надо будет -будут они в армии. И хватит трындеть!
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06.02.2021 15:19 Ответить
А медицине могли продать,если это Украина закупила? А ГСЧС ,где они действительно нужны,а морским спасателям-могли продать?! Могли! Но-все эти службы не станут розганять протестующих граждан или защищать "зажравшихся" ,скажем,министров,а вот "жандармы"-они на то и откармливаються! Так что ,и вправду-муть!
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06.02.2021 18:31 Ответить
Неугомонный , медицине совсем другая модель ,спасателям также . Эта имеет противопулевую защиту и возможность размещения разного летального....Эта как раз для армии.
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06.02.2021 19:00 Ответить
Совершенно так-125 и 145 модели и используються ,в основном,спасателями ,медиками и жандармами! Но ,в Украине,их получили только "жандармы"-непродуктивные,карательные структуры! Или это не так ?!
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06.02.2021 19:18 Ответить
Национальная гвардия Украины в 2021-2022 годах получит десять вертолетов типа H225 в рамк...
Зачем? Что бы они сидели по аэродромам соблюдая "режим тишины" в тот момент когда их снайперы убивают наших солдат?
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06.02.2021 14:50 Ответить
Это что,для того что-бы авакяна и его прислушников на шашлыки вывозить?
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06.02.2021 14:51 Ответить
Не понял, а где идут боевые действия, в тылу или на фронте?
Пусть Аваков еще купит танки Абрамс и расставит их вокруг загородного дома Зеленского.
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06.02.2021 14:58 Ответить
Неее танки это не то , вот стратегическую авиацию поставить на БД , что бы постоянно над его домом летали , вот это будет крутяк.
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06.02.2021 15:15 Ответить
для побега в ростов.
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06.02.2021 15:04 Ответить
А чомупоставка гвинтокрилів через якесь Тхорів АВІА, а не на пряму Нацгвардії? Може і весь сенс масової закупівлі в цій прокладці?
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06.02.2021 15:32 Ответить
Як чому? Корупційна прокладка. Як завжди. А як ще?
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06.02.2021 16:56 Ответить
А сколько вертолетов за последние годы купили для армии? Вопрос риторический.
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06.02.2021 16:17 Ответить
Якби це були бойові Апачі...
А так не зрозуміла мета
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06.02.2021 16:27 Ответить
дополнение к мед эвакам ми8 Нацгвардія отримає десять нових вертольотів, - МВС - Цензор.НЕТ 3662
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06.02.2021 16:38 Ответить
за сделкой торчат уши черножопых во Франции...рюкзаков помогает соплеменникам за вкусняшки...)
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06.02.2021 16:44 Ответить
То у нас нацгвардія на передку ?
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06.02.2021 17:03 Ответить
в епоху кінця бідності Зєлі-Авакова розбудовується поліційна держава, за рахунок ЗСУ
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06.02.2021 17:03 Ответить
А до этого не замечал 5 лет того же самого?
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06.02.2021 17:22 Ответить
Янык тоже вертолетами страдал за наш счет. Надеюсь, что Сабакову наконец то дадут под зад поскорее. У него вроде бы испытательный срок уже второй год! А с Шереметом он обосрался по полной! Там люди сидят безвинные, т.к. они по росту элементарно не подходят.
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06.02.2021 17:21 Ответить
Снабжать НГ вертолетами когда в ВСУ их острый дефицит? Это нонсенс!
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06.02.2021 18:04 Ответить
Немає гелікоптерів армії і флоту,немає гелікоптерів медицині але є гелікоптери "мусорам" та "вертухаям"! Це справді побажання тих на чиї гроші цей "лютий треш"-платників податків?! Це вони так вирішили ,чи той ,хто після "Харків -ментовский город", бажає зробити "Україна -ментовська держава"?!
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06.02.2021 18:20 Ответить
Давайте зададим простой вопрос: "Покупка этих вертолетов укрепляет обороноспособность Украины во время продолжающей войны с лаптестаном?"
Нет. не укрепляет. Тогда зачем покупать то, что не нужно для обороны страны?
Откат за покупку даже боюсь себе представить...
А в это время денег медикам нет. Повышение зарплат педагогам отложили и т. д.
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06.02.2021 18:54 Ответить
А они хотя бы летают? А то ни разу не видел. Небось стоят в ангарах, по совковой традиции, типа, трогать низззя, а то вдруг сломаете, зеленский заругает, да Аваков?
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06.02.2021 19:53 Ответить
..ну и нафиг нг такие х-шки..????????- воевать - так там простые и дешевые ирокезы нужны..)))
а эти- так точно свиту с авкяном таскать((((((((((((((((
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06.02.2021 22:32 Ответить
Щось ніхто не бачив в Україні ці гелікоптери, може вони виконані по Стелс технології .. Нацгвардія отримає десять нових вертольотів, - МВС - Цензор.НЕТ 9811
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07.02.2021 00:14 Ответить








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"Нацгвардія отримає десять нових гелікоптерів" Простой вопрос - а зачем? Это не боевые вертолеты. Или каждому генералу по вертушке? Страна сидит без денег, а Аваков подкармливает своих французских друзей.
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07.02.2021 01:43 Ответить
 
 