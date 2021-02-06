Нацгвардия получит десять новых вертолетов, - МВД. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Национальная гвардия Украины в 2021-2022 годах получит десять вертолетов типа H225 в рамках реализации контракта с Airbus Helicopters, сообщает МВД страны.
В соответствии с соглашением между украинским и французским правительствами, компания Airbus Helicopters и ГП "Украинский авиационно-транспортное предприятие" Хорив-АВИА" подписали контракт о поставках в течение 2018-2022 годов 12 вертолетов типа H225 для нужд Нацгвардии, отмечается в сообщении на Телеграм-канале МВД, передает Цензор.НЕТ.
На официальной встрече представители Нацгвардии и Airbus Helicopters рассмотрели вопрос поставки шести воздушных судов в 2021 году и отправки двух имеющихся в НГУ вертолетов на предприятия компании Airbus Helicopters. Такое решение было принято, чтобы провести модернизацию с целью доукомплектования вертолетов, переданных предварительно.
В 2018-2019 гг компания Airbus Helicopters поставила два вертолета. Кроме того, представители компании переучивали два экипажа Нацгвардии и часть инженерно-технического состава (на территории Франции, Шотландии и Германии для обеспечения обслуживания и эксплуатации указанных вертолетов), сообщает также МВД.
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-для того , щоб рюкзаков вкрав державні гроші на відкатах.
А оно то и понятно, через несколько лет вертолеты по "серьезным" причинам можно будет списать и к себе или большим друзьям на фазенду. А что толку от беспилотника?
Пугать воробьев вокруг дома?
Зачем? Что бы они сидели по аэродромам соблюдая "режим тишины" в тот момент когда их снайперы убивают наших солдат?
Пусть Аваков еще купит танки Абрамс и расставит их вокруг загородного дома Зеленского.
А так не зрозуміла мета
Нет. не укрепляет. Тогда зачем покупать то, что не нужно для обороны страны?
Откат за покупку даже боюсь себе представить...
А в это время денег медикам нет. Повышение зарплат педагогам отложили и т. д.
а эти- так точно свиту с авкяном таскать((((((((((((((((
tZE inform
"Нацгвардія отримає десять нових гелікоптерів" Простой вопрос - а зачем? Это не боевые вертолеты. Или каждому генералу по вертушке? Страна сидит без денег, а Аваков подкармливает своих французских друзей.