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В Энергодаре живодер собирал бездомных животных и издевался над ними. Возбуждено уголовное производство, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Энергодаре живодер собирал бездомных животных и издевался над ними. Возбуждено уголовное производство, - Нацполиция. ФОТО

Житель Энергодара Запорожской области стал фигурантом уголовного производства по факту жестокого обращения с животными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Запорожской области.

Как подчеркивают правоохранители, в конце января 2021 года волонтеры, которые через социальные сети пристраивают бездомных животных, обратили внимание на жителя Энергодара. Он активно откликался на объявление и забирал животных домой. Когда таких случаев набралось более пяти, зоозащитники решили проверить, в каком состоянии содержатся животные. Однако новый хозяин отказался их показать, заявив, что они отсутствуют по разным причинам.

"Волонтеры пришли по адресу проживания мужчины. Последний вел себя агрессивно и в квартиру никого не пустил. Позже он вернул одного котенка, но состояние животного свидетельствовало, что с ним обращались жестоко. По словам зоозащитников, животное было очень истощено, с вырванными когтями, ранениями и порезами. Ему понадобилась неотложная помощь ветеринаров", - отмечается в сообщении полиции.

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В Энергодаре живодер собирал бездомных животных и издевался над ними. Возбуждено уголовное производство, - Нацполиция 01
В Энергодаре живодер собирал бездомных животных и издевался над ними. Возбуждено уголовное производство, - Нацполиция 02

Также отмечено, что активисты написали заявления в полицию. В ходе рассмотрения материалов было установлено, что житель Энергодара 1974 года рождения, находясь по месту своего проживания, жестоко обращается с животными.

В отношении него открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+36
В Энергодаре живодер собирал бездомных животных и издевался над ними. Возбуждено уголовное дело, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7654
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06.02.2021 17:11
+32
Там консультация палача нужна.
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06.02.2021 17:16
+26
мабуть немає лютішої тварини ніж людина... В Энергодаре живодер собирал бездомных животных и издевался над ними. Возбуждено уголовное дело, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6549
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06.02.2021 17:17
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москаль в экзыли...
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06.02.2021 17:11 Ответить
В Энергодаре живодер собирал бездомных животных и издевался над ними. Возбуждено уголовное дело, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7654
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06.02.2021 17:11 Ответить
Так то оно так! Но поступай с другими так, как хочешь чтобы поступали с тобою. Чья та неблагодарность, чьё то свинство не есть оправданием нашему поведению....
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06.02.2021 18:47 Ответить
Там консультація психіатра потрібна.
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06.02.2021 17:13 Ответить
Там консультация палача нужна.
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06.02.2021 17:16 Ответить
Живодерів треба убивати.Швидко і без зволікань. В Енергодарі шкуродер збирав бездомних тварин і знущався над ними. Порушено кримінальну справу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2789
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06.02.2021 18:25 Ответить
Убивать за животного не стоит... Но на рудники можно....
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06.02.2021 18:48 Ответить
все маньяки начинали с животных .. на это просто внимания никто не обращал .. усыплять их нужно сразу без суда и следствия !
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06.02.2021 19:23 Ответить
ну разве что пожизненно. потому как не лечится садизм ничем, даже рудниками...
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06.02.2021 20:37 Ответить
Закон есть закон . Дайте его адрес . Вырвем ему когти .
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06.02.2021 17:13 Ответить
Радиация там.
А ещё, сейчас не знаю, но с 2014 по 2019 ежедневный автобусный рейс Энергодар-масква был.
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06.02.2021 17:14 Ответить
Это твоя сталица, где тебя чечены на бутылку присаживают, а ты орёшь "чичнякруто."
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06.02.2021 17:21 Ответить
Моськва розташована в мокшансьих болотах !!!)))
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06.02.2021 17:21 Ответить
мабуть немає лютішої тварини ніж людина... В Энергодаре живодер собирал бездомных животных и издевался над ними. Возбуждено уголовное дело, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6549
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06.02.2021 17:17 Ответить
Без "мабуть"
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06.02.2021 17:48 Ответить
Ни одно животное не убивает или калечит других тупо ради удовольствия, только - человек.
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06.02.2021 17:55 Ответить
вовки в азарті можуть вбити набагато більше ніж здатні з'їсти...коти граються мишами...косатки тюленями...але ви абсолютно праві...у них це не розвага, а частина полювання...частина навчання молодняку...
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06.02.2021 18:01 Ответить
А когда цыплята клюют более слабого, зачастую до смерти, то чему они учатся, на кого собираются охотиться?
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06.02.2021 20:07 Ответить
менше ртів - більше шансів на виживання. у гніздах багатьох птахів те саме.
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06.02.2021 20:11 Ответить
Ну с домашними курами это не работает, им еды хватает.
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06.02.2021 20:16 Ответить
декілька тисяч років одомашнювання не зробили ні з однієї тварини повністю адекватних ситуації...навіть собак.
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06.02.2021 20:33 Ответить
декілька тисяч років нібито цивілізації не зробили людину повністю гуманною, навіть по відношенню до собі подібних
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06.02.2021 20:40 Ответить
можливо навіть навпаки.
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06.02.2021 20:44 Ответить
Ты редкий идиот, если не отличаешь животных инстинктов от разумной деятельности человека.
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06.02.2021 20:23 Ответить
А у человека нет инстинктов? Вся доброта, эмпатия и тому подобное есть ни что иное, как условный рефлекс. И как любой условный рефлекс он легко утрачивается при определенных обстоятельствах.
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06.02.2021 20:31 Ответить
особенно, когда вырываешь когти у котенка. а как же - они ж людоеды, эти коты!
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06.02.2021 20:42 Ответить
Вас в Гугле забанили? Поинтересуйтесь,чтобы не нести такой бред. Кстати, а вы никогда не видели как домашняя кошка "играет" с мышью, и не всегда ее съедает?
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06.02.2021 20:05 Ответить
бачив. але такого у тварин точно не бачив...черепи бізонів.

В Енергодарі шкуродер збирав бездомних тварин і знущався над ними. Порушено кримінальну справу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8749
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06.02.2021 20:15 Ответить
Индустриализация. Бизонов истребляли в промышленных масштабах ради их шкур, мясо не брали, хранить было не как. Хотя к фото есть претензии. Какой смысл был сносить черепа в одно место? Бизонов бросали прямо на месте убийства, сняв шкуры.
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06.02.2021 20:21 Ответить
язики брали. був ще один момент - знищення харчової бази автохтонів. розселення сапієнсів по світу дивним чином співпало зі зникненням мегафауни. але не у Африці. бо місцеві тварини добре знали цю істоту.
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06.02.2021 20:25 Ответить
то есть, вы приравниваете кошку к человеку? или человека к кошке? тогда нет разницы между вами и козлом.
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06.02.2021 20:44 Ответить
Конечно нет ни между мной и козлом, ни между вами и козлом. Просто на данном этапе наш вид оказался несколько удачливие других видов. И совсем не факт, что в будущем ситуация кардинальным образом не изменится.
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06.02.2021 21:15 Ответить
удачливей? скорее более жестокий и тупой. поэтому к вам лично сочувствия не испытываю. надеюсь наивно, что ситуация изменится. но я до этого точно не доживу. может быть это и к лучшему: не хочется быть свидетелем ни конца света ни полной душевной и духовной деградации животных вида homo sapiens
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07.02.2021 17:28 Ответить
Отбейте ему внутренности в ровд
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06.02.2021 17:18 Ответить
Его надо в поликлинику сдать! Для опытов...(с)... В Энергодаре живодер собирал бездомных животных и издевался над ними. Возбуждено уголовное дело, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2185
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06.02.2021 17:18 Ответить
без наркоза В Енергодарі шкуродер збирав бездомних тварин і знущався над ними. Порушено кримінальну справу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4446
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06.02.2021 17:24 Ответить
100%...
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06.02.2021 17:26 Ответить
Його місце в дурке,на пожиттєве !!1 Це садюга кончений !!)))
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06.02.2021 17:22 Ответить
Є така тварина ведмідь...русскіє самі себе називають русскіє вєдмєді, гордяться ним, як своїм тотемом...але, у російських казках вєдмідь зображений дурнем! іван дурак помикає мєдвєдєм дураком!
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06.02.2021 17:32 Ответить
я бы спокойно 10 лет дал ему. сидеть будет .... трудно.вато
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06.02.2021 17:43 Ответить
Ска, убейте урода.
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06.02.2021 17:44 Ответить
Настоящее исчадье ада. Надо его туда и вернуть.
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06.02.2021 17:51 Ответить
Большие пальцы рук удалять надо таким уродам.
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06.02.2021 17:55 Ответить
По локоть...
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06.02.2021 18:01 Ответить
Як? Як, блть? Як можна знущатися над кошеням?.. В Енергодарі шкуродер збирав бездомних тварин і знущався над ними. Порушено кримінальну справу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4152
От просто без найменших вагань вконтрапупив би цього унтерменша.
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06.02.2021 17:57 Ответить
я только прочитал заглавие (фото не смотре - будут перед глазами навсегда!)
****** !!! ********!!!
нет-нет...на дурку - это мало...судить - мало... даже убить мало! тварь падло мерзопакостное!
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06.02.2021 18:20 Ответить
Ну вот нафига нужно издеваться? (хотя это еще нужно доказать). Ну убил бы, пожарил и съел - это нормально. А просто мучать - это неправильно.
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06.02.2021 18:24 Ответить
6 місяців.... з тварин воно на людей може перейти, таких уродів треба ізолювати.
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06.02.2021 18:25 Ответить
Одна семейка уже таким промышляла, то после резонанса им спалили хату, авто, и ********* битой. А потом приехали и забрали копы. И поделом.
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06.02.2021 18:27 Ответить
Таких,как этот урод нынешние суды оправдывают.Суд оправдал догхантера Святогора.Насчет автобуса на москву.Они сегодня ходят чуть ли не из каждого населенного пункта.Из того же Энергодара в Харьков не ходит ничего,а москву и курск - пожалуйста.В Днепре то же самое.Это политика государства - не замечать такие штуки.
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06.02.2021 18:35 Ответить
На бутылку ссуку!В Енергодарі шкуродер збирав бездомних тварин і знущався над ними. Порушено кримінальну справу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5717
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06.02.2021 18:46 Ответить
Оно моральный урод...
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06.02.2021 18:56 Ответить
****. Адрес слейте, не поленюсь с плоскогубцами и паяльником приехать в гости ....
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06.02.2021 19:15 Ответить
г. Энергодар Запорожской области и волонтеры скажут адрес.
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06.02.2021 20:16 Ответить
...глаз на жопу натянуть уроду... В Енергодарі шкуродер збирав бездомних тварин і знущався над ними. Порушено кримінальну справу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6318
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06.02.2021 19:20 Ответить
та це просто психічне відхилення, такі індивіди зустрічаються незалежно від країни походження. тому тут необхідні спеціальні знання з газузі фізіології людини - та призначте йому психіатричну еспертизу і лікуйте. словами так і вироком нічого не зміниш. Ось був в ДНР лідер, його обличчя містить ознаки патологічного виродження, і що ж, так він до "утворення ДНР" вже був визнаний інвалідом 2 групи(стадія передує ідіотії) і що ж. його всі рахували лідером. більшість лідерів - диктаторів з минулого теж страждали психічними відхиленнями. Так, Троцький і Ленін хворіли епілепсією і познайомились вони за Западе під час лікування.І що ж, все своє існування супроводжували кровожерством. Так що, непотрібно акцентувати увагу на існуванні психічно хворої людини.
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06.02.2021 19:22 Ответить
еще один, обиженый сдецтва
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06.02.2021 19:57 Ответить
Яйца ему отрезать падонку, как минимум.
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06.02.2021 20:05 Ответить
лучше руки. тогда и яйца как-то ни к чему будут))
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06.02.2021 20:51 Ответить
Как можно котёнку вырвать когти. Это просто ужас.
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06.02.2021 20:06 Ответить
Да постоянно так делают, чтобы дома дорогую мебель не портили. Под наркозом, конечно, но тем не менее.
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06.02.2021 20:13 Ответить
Так делают садисты. Хорошие хозяева просто подстригают специальными ножничками.
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06.02.2021 20:14 Ответить
возможно вы именно так и делаете. нормальные люди могут это делать в спец. клиниках под наркозом, чтоб животное не мучилось.
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06.02.2021 20:53 Ответить
Я ни как не делаю. Кошке не место в доме, если в нем нет мышей. У меня мышей нет.
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06.02.2021 21:12 Ответить
Было бы кране мило, если бы все подобные супостаты, все таки получали реинкарнацию в виде кота. И ощутило те самые издевательства. Ах мечты.
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06.02.2021 23:56 Ответить
Вера в реинкарнацию - одна из глупейших, поскольку предполагает не только наличие "души", "духа" и прочего недоказанного бреда, но и их свободное переселение. А в чем это я супостат, в том что не завожу у себя дома животных? Может большие супостаты как раз те, кто их безответственно заводит?
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07.02.2021 07:35 Ответить
будут
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07.02.2021 17:29 Ответить
Мразь! Шоб оно падаль здохло самой страшной смертью! нелюдь!
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06.02.2021 20:54 Ответить
Добре, що волонтери приїхали перевірити.
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07.02.2021 00:12 Ответить
Самое интересное, что волонтёры сами ему животных и приносили. Проверяйте сразу, кому животных отдаёте, дегенераты.
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07.02.2021 00:55 Ответить
Нет у них в службе безопасности Петровича, бездельника- дегенерата.
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07.02.2021 01:35 Ответить
 
 