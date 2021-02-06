Под офисом телеканала "НАШ" вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть "московский гадюшник". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 6 февраля, под офисом телеканала "НАШ" по ул.Жилянской в Киеве вновь проходит акция протеста. Активисты призывают остановить агрессию России в информационном пространстве и заблокировать пропагандистский телеканал.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, под телеканалом собрались представители "Правого сектора", "Основы будущего" и "Сокола".

В настоящий момент собравшиеся активисты доводят свою позицию, выступая перед остальными. Конфликтов и столкновений не наблюдается.

Здание телеканала усиленно охраняют правоохранители.

"Наш"! Главный фронт российско-украинской войны в это время как раз под офисом московского гадюшника! Становитесь в ряды защитников Украины - приходите и сделайте свой вклад в победу!", - призывают организаторы акции протеста.





























Напомним, что 4 февраля активисты также проводили акцию протеста под телеканалом "НАШ". Тогда были зафиксированы потасовки с полицией. 4 участников правоохранители доставили в управление полиции.