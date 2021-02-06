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Под офисом телеканала "НАШ" вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть "московский гадюшник". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Сегодня, 6 февраля, под офисом телеканала "НАШ" по ул.Жилянской в Киеве вновь проходит акция протеста. Активисты призывают остановить агрессию России в информационном пространстве и заблокировать пропагандистский телеканал.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, под телеканалом собрались представители "Правого сектора", "Основы будущего" и "Сокола".

В настоящий момент собравшиеся активисты доводят свою позицию, выступая перед остальными. Конфликтов и столкновений не наблюдается.

Здание телеканала усиленно охраняют правоохранители.

"Наш"! Главный фронт российско-украинской войны в это время как раз под офисом московского гадюшника! Становитесь в ряды защитников Украины - приходите и сделайте свой вклад в победу!", - призывают организаторы акции протеста.

Под офисом телеканала НАШ вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть московский гадюшник 01
Под офисом телеканала НАШ вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть московский гадюшник 02
Под офисом телеканала НАШ вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть московский гадюшник 03
Под офисом телеканала НАШ вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть московский гадюшник 04
Под офисом телеканала НАШ вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть московский гадюшник 05
Под офисом телеканала НАШ вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть московский гадюшник 06
Под офисом телеканала НАШ вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть московский гадюшник 07
Под офисом телеканала НАШ вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть московский гадюшник 08
Под офисом телеканала НАШ вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть московский гадюшник 09
Под офисом телеканала НАШ вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть московский гадюшник 10
Под офисом телеканала НАШ вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть московский гадюшник 11
Под офисом телеканала НАШ вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть московский гадюшник 12

Под офисом телеканала НАШ вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть московский гадюшник 13
Под офисом телеканала НАШ вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть московский гадюшник 14

Напомним, что 4 февраля активисты также проводили акцию протеста под телеканалом "НАШ". Тогда были зафиксированы потасовки с полицией. 4 участников правоохранители доставили в управление полиции.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+39
Закрывать надо не только инфопомойки, а в первую очередь их хозяев
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06.02.2021 18:05
+34
Побажання кАналу не наш

Под офисом телеканала "НАШ" вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть "московский гадюшник" - Цензор.НЕТ 1312
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06.02.2021 17:59
+33
Закроют 100 процентов этот ватный гадюшник
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06.02.2021 17:55
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Это же наши люди!!! Да никогда!!!
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06.02.2021 18:14 Ответить
багато киян питає, де є офіс телеканалу НАШ
пояснюю
є таке місце, де проспект Перемоги перетинається з ПОВІТРОФЛОТСЬКИМ проспектом з'їзд з повітрофлотського на жилянську гоу
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06.02.2021 18:14 Ответить
там ще сінагога рядом
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08.02.2021 00:17 Ответить
У бойцов на передовой хуже обмундирование, чем у мусоров в тылу.
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06.02.2021 18:16 Ответить


Александр Гром



Військовий аташе російської федерації в Лівані генерал-майор Равіль Курмашов був затриманий сьогодні на явочній квартирі з двома темношкірими коханцями. Як заявляють правоохоронці, оцінку події даватиме суд.
Відомо, що у Лівані за таке передбачена найвища міра покарання.
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06.02.2021 18:19 Ответить
Бутылки применяли?
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06.02.2021 18:21 Ответить
Так реально гадюшник. Даже чисто с виду. Мураев кроме того,что кацапская дрянь так ещё и обычный жлоб. На фонарь петуха.
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06.02.2021 18:20 Ответить
мурзаєв - дрянь жідовская, а не кацапская. Під офісом телеканалу "НАШ" знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити "московський гадючник" - Цензор.НЕТ 9871
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07.02.2021 07:06 Ответить
Зелебобік,сказавши А,кажи й Б!!!
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06.02.2021 18:21 Ответить
похоже на заказуху с мендельштрассе...чем это отличается от минских и мокшанских акций?
это не стихия и не майдан.
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06.02.2021 18:21 Ответить


Баба і кіт



Страна.уа чесно визнає, що вигадувала Ліпецьку фабрику, роздувала Мальдиви і свинарчуків.



Під офісом телеканалу "НАШ" знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити "московський гадючник" - Цензор.НЕТ 8973
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06.02.2021 18:22 Ответить
Її колишній шеф - давній агент КГБ-ФСБ.
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06.02.2021 18:27 Ответить
Под офисом телеканала "НАШ" вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть "московский гадюшник"
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Билецкий, надеюсь, присутствует на акции, скачет по капотам машин с требованием?
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06.02.2021 18:22 Ответить
Ну ти бач! І тут Порошенко вліз! Ну прямо як свекрухина невістка.
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06.02.2021 18:55 Ответить
Як вміло а головне вчасно клоунадою з санкціями проти цих каналів які безумовно треба було ліквідувати ще вчора відволікають увагу від подорожчання тарифів а головне від початку закупівлі Україною електроенергії у держави терориста і це при тому що в нас чи не найбільше атомних реакторів на душу населення. Пропаде ця країна на превеликий жаль - просто пропаде!!!
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06.02.2021 18:27 Ответить
очередная волна руссофобии (агалтелой!).......
-хорошая волна!.....
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06.02.2021 18:31 Ответить
Таке відчуття що має початись активна війна. Чому? Та тому що всі кремлівські консерви зрозуміли що вони натворили і тепер можуть стати жертвами яких у випадку війни ми порвем на шмаття. Відлік пішов...(с)
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06.02.2021 18:31 Ответить
Почему гадюшних "ИХ " не закрыли вместе с гамноканалами зик 112 ипрочее? Такой же контент промакшанский пропагандистский, те же "експерты" и прочая сволота типа Савченки и Рабиновича с Мураевым.
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06.02.2021 18:32 Ответить
Під офісом телеканалу "НАШ" знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити "московський гадючник" - Цензор.НЕТ 4342
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06.02.2021 18:35 Ответить
Английские ученые выяснили самое эффективное средство против вражеский пропаганды и дезинформации :
1.Осиновый кол в кацапсинову пасть
2.Куля промеж рог 5-й колонны !
На худой конец тюряга и конфискация !
"Шашлык по одесски"
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06.02.2021 18:37 Ответить
"Іхній" - це на якій мові? Де це готували?
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06.02.2021 18:39 Ответить
ПРИКЛАД ДЛЯ МАВПУВАННЯ:
«Наші» (офіційна назва: «Молодіжний демократичний антифашистський рух "Наші"», неофіційні назви: Путін-югенд, Нашисти[1]) - російськиймолодіжний рух, створений за ініціативи та підтримки уряду Російської Федерації і особисто тогочасного президента країни Володимира Путіна.
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06.02.2021 18:45 Ответить
Не вистачило місця для другої крапки.
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06.02.2021 18:58 Ответить
Тільки у мене таке враження, що Ахмєтов відмиває Бойка від Медведчука, Вовка допомагє за договрняками з Ахмєтовим, а Медведчук знову в затінок, доки на нього щось ЗАКОННО нариють... А там й вибори пройдуть й бойко з Разумковим зарулять у каоліцію з Юлєй.
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06.02.2021 18:42 Ответить
Чому у поліцаїв всі відра з одним номером?
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06.02.2021 18:55 Ответить
Бо вони всі на одну морду (не плутати з відрами).
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06.02.2021 18:58 Ответить
Щоб не змогли визначити за номером хто тебе лупцює?
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06.02.2021 19:03 Ответить
Ага, в цьому випадку і морду не встигнеш вгледіти, не то що і номер.
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06.02.2021 19:17 Ответить
Колективна відповідальність.
Як в Римі - одна центурія тікає з поля бою, страчуют кожного п'ятого з легіону центурії.
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06.02.2021 19:21 Ответить
И этот 10 живчиков я должен слушать?
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06.02.2021 18:56 Ответить
все чуже має виїхати на історічєскую родіну
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06.02.2021 18:58 Ответить
Ісконно-посконниє кричать шо то всьо було наше, тільки здавали татарам на пашу. Та полякам.
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06.02.2021 19:01 Ответить
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы - пионеры, дети рабочих!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров - кацапа в Ростов!
Під офісом телеканалу "НАШ" знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити "московський гадючник" - Цензор.НЕТ 6041
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06.02.2021 19:01 Ответить
Під офісом телеканалу "НАШ" знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити "московський гадючник" - Цензор.НЕТ 9240
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06.02.2021 19:11 Ответить
Наличные деньги РАБОТАЮТ! Порошенко рулит и заказывает банкет. Блуждающие отработают бабло.
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06.02.2021 19:02 Ответить
Почему на этом мураевском канале промакшанский контент?
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06.02.2021 19:03 Ответить
То вони з одного руснявого тіста виліплені ...
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06.02.2021 20:13 Ответить
Ось, що відбувається на справді: путінососовські канали були збиткові для катсапів, бо їх дивились тільки взагалі кончені,аморфні і безперспективні ватники (всі останні ватники без перешкод дивляться катсапські канали із супутника). Але, як раз з їх закриттям путінососи скидають з себе фінансування цього безперспективного барахла, та ще й отримують офігенний піарчик. Зеленському ж засвітив імпічмент за Журавля, вагнерівців, Татарова. А тут йому висувають імпічмент путінососи. І от, нам підтримати путінососовський імпічмент взападло. І, виходить, ми повинні писатись за клоуна. Коли ж настане час нам виганяти арлекіна (за Журавля, вагнерівців, Татарова), нам скажуть - ви ж нещодавно за нього мазу тягнули!От так )(уйня, малята.
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06.02.2021 19:04 Ответить
Який імпічмент? Ти шо, з Макшанії упав? Не може бути ніякого імпічменту.
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06.02.2021 19:07 Ответить
Бо що?
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06.02.2021 19:34 Ответить
Бо то шо? Ватадетект?
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06.02.2021 19:46 Ответить
Ти, млявий, щось конкретно відповісти можеш, чі гроші за так отримуєш?
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06.02.2021 20:38 Ответить
Та бачу шо ти макшанський ватник. Зразу видно. Бо імпічмент Ослу не можливо зробити. Про це знають всі українці. А вата не в курсі, да? Какошник поправ, спада.
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06.02.2021 20:42 Ответить
Справа в тому, що у нас, в Україні, імпічмент буває і таким, яким його отримав Янукович 2 рази.
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06.02.2021 21:20 Ответить
Прискакав Мураев захищати свою гімнопомийку.
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06.02.2021 19:09 Ответить
Червоненко Мурае Полуев гонять макшанське гамно по ватних трубах
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06.02.2021 19:11 Ответить
заскиглили как говорил Азиров, Мертвечуки и другая вата и жалуется своим хозяевам звонит Медведеву прагандонские сми пишут "Медведев обсудил с Медведчуком закрытие трех украинских телеканалов"-
Председатель парии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обсудил закрытие трех украинских оппозиционных каналов с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. Об этом сообщает «Интерфакс».
В пресс-службе «Единой России» сообщили, что российский политик поддержал ОПЗЖ, которая пытается противостоять введению цензуры в отношении телеканалов NewsOne, «112 Украина», и Zik.
«В ходе телефонного разговора было отмечено, что действия президента Украины [Владимира] Зеленского по блокировке оппозиционных СМИ не имеют ничего общего с декларируемыми украинскими властями европейскими ценностями, к которым, без сомнения, относится и свобода слова», - говорится в сообщении.https://lenta.ru/news/2021/02/06/kanaly/
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06.02.2021 19:29 Ответить
Нехай Навального звільнить спачатку. А Штати Зєлю підтримали.
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06.02.2021 20:13 Ответить
Там интересный был момент .Какая то девушка снимала на телефон ведущего в пямом эфире .Тот подошёл к ней и спросил откуда она ? Она сказала что из Стамбула прилетела а сама из Москвы туристка Під офісом телеканалу "НАШ" знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити "московський гадючник" - Цензор.НЕТ 6557
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06.02.2021 19:40 Ответить
Ой какая новость!!! абизяне из снигерии уделили внимание!
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06.02.2021 21:10 Ответить
Клоун, который по приказу Ахметова ударил по Медведчку, а потом пизс..ел про "патриотизм", ну где твоя последовательность, почему эта помойка "наш" все еще работает, или твой "патриотизм" закончился на том месте, где тебе приказали?!
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06.02.2021 19:58 Ответить
Звучит как КРЫМ НАШ - выкупаете в чём смысл этого названия телеканала?) Понятное дело закрыть. Медведчука и его ОП.... партию изгнать полностью с территории Украины.
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06.02.2021 20:32 Ответить
Клич"Наших бьют",по наглой промордовской роже.Телеканал"Наш"на правах рекламы.Тот кто так назвал канал,явно провидец Під офісом телеканалу "НАШ" знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити "московський гадючник" - Цензор.НЕТ 7624
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06.02.2021 20:57 Ответить
ЗАКРИТИ помойку "наш". Вся наволоч з закритих каналів перекочувала на цю помойку і поливає фекаліями Україну. Треба продовжувати ЗНЕШКОДЖУВАТИ пропаганду Кремля далі, не зупинятись на півдороги.
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07.02.2021 00:20 Ответить
ЗАКРИТИ помойку "наш". Вся наволоч з закритих каналів перекочувала на цю помойку і поливає фекаліями Україну. Треба продовжувати ЗНЕШКОДЖУВАТИ пропаганду Кремля далі, не зупинятись на півдороги.
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07.02.2021 00:21 Ответить
пусть вместе с этим аналом (это не описка) закроют и "Интер"... еще та выгребная яма...
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07.02.2021 07:45 Ответить
"Интер" - ней залишать Під офісом телеканалу "НАШ" знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити "московський гадючник" - Цензор.НЕТ 2657

Кожному - по каналу ... Але не більше !
Ато порозводили Під офісом телеканалу "НАШ" знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити "московський гадючник" - Цензор.НЕТ 2657
І щоб кожен знав - чий канал дивиться Під офісом телеканалу "НАШ" знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити "московський гадючник" - Цензор.НЕТ 6080
Дрібними буковками унизу "5-й - Порошенка" , "24-й - Садового" , "Г+Г -Коломойського" ...
І т . д.
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07.02.2021 16:52 Ответить
Зеля! Останні події показують що ти молодець! Жаль нас в склад США , скоріш за все, не візьмуть.
А от в НАТО вступити ми можемо.. Це кажу я- офіцер часів СРСР,
Треба вчити техніку США. Ми її отримаємо. Давайте напишемо листи до пана Байдена в Білий Дім. Я вже писав. Відправка листа наземним транспортом - біля 40 гривень. А лист Авіа з зворотним повідомленням біля 200 гривень.
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07.02.2021 17:18 Ответить
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