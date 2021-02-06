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Во время пожара в жилом доме на Днепропетровщине погиб его владелец, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Около 7 часов утра 6 января во время пожара в жилом доме в Днепропетровской области погиб его владелец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар произошел в одноэтажном жилом доме на улице Садовая поселка Новоподгороднее Межевского района Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник внутри жилой комнаты и огонь перекинулся на перекрытия дома.

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Огнем повреждены вещи, мебель, пол и перекрытия дома.

Пожар локализован в 7:38 и ликвидирован в 8:18.

Во время тушения пожара пожарные выявили тело владельца дома 1958 года рождения без признаков жизни.

Во время пожара в жилом доме на Днепропетровщине погиб его владелец, - ГСЧС 01
Во время пожара в жилом доме на Днепропетровщине погиб его владелец, - ГСЧС 02
Во время пожара в жилом доме на Днепропетровщине погиб его владелец, - ГСЧС 03

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Автор: Анна Судак
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Что то мне подсказывает, что владелец был не совсем трезв и скорее всего , как и многие подобные, устроил перекур в постели. Если так - он сам выбрал свою судьбу.
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06.02.2021 19:03 Ответить
 
 