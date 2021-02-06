Во время пожара в жилом доме на Днепропетровщине погиб его владелец, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Около 7 часов утра 6 января во время пожара в жилом доме в Днепропетровской области погиб его владелец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар произошел в одноэтажном жилом доме на улице Садовая поселка Новоподгороднее Межевского района Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник внутри жилой комнаты и огонь перекинулся на перекрытия дома.

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Огнем повреждены вещи, мебель, пол и перекрытия дома.

Пожар локализован в 7:38 и ликвидирован в 8:18.

Во время тушения пожара пожарные выявили тело владельца дома 1958 года рождения без признаков жизни.







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