Зеленский наградил украинских полярников, а те пригласили его на антарктическую станцию "Академик Вернадский", - ОП. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды выдающимся украинским полярникам за их вклад в осуществление научной деятельности в Антарктике и по случаю 25-летия украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

В частности, орденом князя Ярослава Мудрого III степени награжден директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины Сергей Комисаренко, который был первым послом Украины в Великобритании и способствовал бесплатной передаче нашему государству британской антарктической станции "Фарадей". Также посмертно был награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени директор Центра антарктических исследований в 1993-1999 годах Петр Гожик.









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Кроме того, сообщается, что впервые в истории глава Украинского государства пообщался с полярниками, которые работают на станции "Академик Вернадский".

Общение происходило через видеосвязь. В мероприятии также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, его заместитель Игорь Жовква, министр образования и науки Сергей Шкарлет, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Президент поинтересовался, что государство может сделать, чтобы улучшить условия на станции, помочь полярникам развивать науку, делать качественные исследования.

Начальник 25-й Украинской антарктической экспедиции Юрий Отруба от имени всех полярников пригласил Зеленского стать первым президентом Украины, который посетит отечественную антарктическую станцию.

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Напомним, Украина получила свою антарктическую станцию ​​"Академик Вернадский" 6 февраля 1996 года на основании межправительственного меморандума. Она расположена на острове Галиндез архипелага Аргентинские острова. В данное время это единственная украинская антарктическая станция. На ней обеспечивается выполнение исследований по всем направлениям естественных наук: науки о Земле (геофизика, физика атмосферы, метеорология и климатология, космические исследования) и науки о жизни (биология, медицина, экология). Станция является системой с собственной инфраструктурой, которая обеспечивает ее функционирование в течение всего года. Круглый год на станции работают 11-13 полярников.