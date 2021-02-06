Зеленский наградил украинских полярников, а те пригласили его на антарктическую станцию "Академик Вернадский", - ОП. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды выдающимся украинским полярникам за их вклад в осуществление научной деятельности в Антарктике и по случаю 25-летия украинской антарктической станции "Академик Вернадский".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
В частности, орденом князя Ярослава Мудрого III степени награжден директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины Сергей Комисаренко, который был первым послом Украины в Великобритании и способствовал бесплатной передаче нашему государству британской антарктической станции "Фарадей". Также посмертно был награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени директор Центра антарктических исследований в 1993-1999 годах Петр Гожик.
Кроме того, сообщается, что впервые в истории глава Украинского государства пообщался с полярниками, которые работают на станции "Академик Вернадский".
Общение происходило через видеосвязь. В мероприятии также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, его заместитель Игорь Жовква, министр образования и науки Сергей Шкарлет, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.
Президент поинтересовался, что государство может сделать, чтобы улучшить условия на станции, помочь полярникам развивать науку, делать качественные исследования.
Начальник 25-й Украинской антарктической экспедиции Юрий Отруба от имени всех полярников пригласил Зеленского стать первым президентом Украины, который посетит отечественную антарктическую станцию.
Напомним, Украина получила свою антарктическую станцию "Академик Вернадский" 6 февраля 1996 года на основании межправительственного меморандума. Она расположена на острове Галиндез архипелага Аргентинские острова. В данное время это единственная украинская антарктическая станция. На ней обеспечивается выполнение исследований по всем направлениям естественных наук: науки о Земле (геофизика, физика атмосферы, метеорология и климатология, космические исследования) и науки о жизни (биология, медицина, экология). Станция является системой с собственной инфраструктурой, которая обеспечивает ее функционирование в течение всего года. Круглый год на станции работают 11-13 полярников.
Пожалуйста, подождите...
Отличная идея! Зеленский еще в Антарктиде не был, бедные пингвины.
А вообще, конечно... это не полярники, это б.ляди.
А потом "Антонов" скажет, что самолет сломался и починить не на что...
навіть не сумлівайся!
Бажано з усією його трупою.
вова - если на вайну то тока отбулавленым - твоя мама - целую, жму руку....
Есть у роисси антарктическая станция «Восток». Находится она в глубине материка. Станция эта старая, но очень для росиянцев престижная - там зафиксирована самая холодная температура на планете (на самом деле нет). Об этом климатическом факте пишется в любом учебнике с кириллицей внутри, потому обладание этой станцией, ввиду отсутствия у Кремля реальных рекордов, очень важно.
В рамках превозмогания "можем перепоказать и дать пасасат Западу" решили россияне эту станцию заменить целиком новой. Ибо престиж, не все ж пробирки с ссаниной в Сочах подменять.
В общем, российскому олигарху Михельсону повесили соцнагрузку, и за много миллиардов фублей он под Питером построил эту станцию (видео). Напоминает она размерами и статью шагающий экскаватор. А для сборки ее необходимо 100 человек. Проект дорогущий, как вы понимаете, но для престижа питуну ничего не жалко. Только перевозка и монтаж этой фигни должна была обойтись российскому бюджету в три с половиной миллиарда фублей. Сри в дырку, Ванька, зато в Антарктиде станция будет.
Однако станция находилась под Питером, а "Восток" где-то в глубине Антарктиды. И потому станцию разобрали, запихали в стандартные морские контейнеры, а контейнеры погрузили на лихтеровоз с реактором на ядерных дровах. Лихтеровоз этот называют «Севморпуть» и предназначен он для плавания среди льдов, для чего оснащен специальным корпусом, винтами, реактором ядерным и всей прочей лабудой. Кроме того для надежности лихтеровоз только-только прошел ремонт. Короче, это транспортный ледокол - самый крупный из ледоколов, построенных во время самого вкусного пломбира.
Здесь началось самое веселое.
Где-то в районе Анголы у только что выплывшего из ремонтного дока лихтеровоза (рассчитанного на самостоятельное плавание в льдах до 1 метра толщиной) отломалась одна из лопастей гребного винта. Просто отвалилась нахрен и утонула, печально сделав бульк. Лихтеровоз встал, потому как дисбаланс и вибрация грозили разрушением самого винта из-за нерасчетного режима работы.
Каким образом корабль, рассчитанный на плавание в сложной ледовой обстановке, находясь в открытом тропическом океане в сотнях километров от ближайшей суши, в двух тысячах метров от морского дна и десятках тысяч километров от ближайшей льдины, умудрился сломать лопасть гребного винта - тайна великая есть. Хваленое советское качество, наверное. Или высокий российский хайтек, я хз.
Так как лихтеровоз на ядерных дровах самый большой и самый лихтеровоз, то те сто строителей, которые нужны, чтобы собрать эту станцию, плыли НА ОТДЕЛЬНОМ ЛЕДОКОЛЕ (с веселым названием "Копетан Драницын"). В этот раз дизельном. Так как скорости у ледоколов не совпадают, то плыли они отдельно. Как результат станция в разобранном виде болтается рядом с Анголой, а строители стоят под Антарктидой и курят бамбук.
Вообще, обилие ледоколов показывает всю медийную суть этой операции. Что мешало прилететь команде самолетом и потом пересесть на Севморпуть отдельным судном? Что мешало их по частям привезти? Невозможность показать, КАК ВАЖНЫ УНИКАЛЬНЫЕ РОССИЙСКИЕ ЛЕДОКОЛЫ. Анало, как говорится, говнет.
Зайти в территориальные воды Анголы ледоколу нельзя. Так как дрова в нем ядерные. Во-первых, все ядерные дрова в РФ секретные и очень секретные со штатным чекистом на борту. Во-вторых, вера всего мира в надежность российских технологий очень велика, потому ну его нахрен, сказали сами ангольцы. Вдруг из вашего ледокола в довершение к лопасти, обогатившей скудный ландшафт дна Атлантического океана, добавится еще и выпавший реактор? Короче, ремонт надо было проводить в открытом море или искать буксир, который дотянет секретные ядерные дрова до Питера.
Короче, по итогу, в режиме спасательной операции к лихтеровозному ледоколу или ледокольному лихтеровозу прибывает команда водолазов со всем оборудованием для ремонта винта. В рамках ремонта винта, который затягивается на целый месяц (пока долетели, пока доплыли, пока спустились), водолазная команда не придумывает ничего лучше чем ОТПИЛИТЬ ЕЩЕ ОДНУ ЛОПАСТЬ. Смекалочка. Вторая лопасть падает на дно Атлантического океана следом за первой, и тут выясняется, что с такой ахренительной конструкцией винта (две лопасти вместо четырех, ага) лихтеровоз до Антарктиды в разумные сроки не доплывет. Никак.
Потому ядерный лихтеровоз вместе со станцией разворачивается и начинает пыхтеть к доку под Питером, откуда как раз после ремонта выплыл.
Строители, которые уже месяц сидят под Антарктидой на "Капитане Драницыне", тоже отправляются назад. Естественно, на ледоколе. Через весь мир от одного полюса почти к другому. Через тропики. Нормас скатались. Нахрен те самолеты.
Самое веселое в этой истории, что от места выгрузки контейнеров с разобранной станцией до собственно самой станции "Восток" 1400 километров. ТЫСЯЧА ЧЕТЫРЕСТА КИЛОМЕТРОВ ЛЬДА И СНЕГА, ПО КОТОРЫМ СОБИРАЮТСЯ ТАЩИТЬ КОНТЕЙНЕРЫ со станцией внутри. Мотосанями. По местности, на которой дорог, как вы понимаете нет (с другой стороны, нет дорог - нет и ям). 1400 км - это Украина вдоль, если кто не в курсе. Каким образом люди, у которых лопасти от ледоколов отваливаются, собираются перетащить по льду и снегу с трещинами сотни контейнеров на тысячу километров, я хз. Но чую, будет весело. Как всегда у россиян с трупами, подвигом и превозмоганием.
Тем более сборка станции должна была у них занять три года (условия на Востоке, как вы понимаете, не очень).
На что не пойдешь, чтобы показать миру очередной аналоговнет с триколором.
В совке "Харьковчанки" поезда формировали. Завод имени Малышева.
следующий *****?
Все ждали Гаранта --пришёл Арлекин.
Он зиц -президент(председатель)на троне,
3е кукла-петрушка в тряпичной короне.
Играет прописанную кем-то роль,
Звеня бубенцами, потешный король.
На чью-то мохнатую властную руку,
Без смазки надели хрипатую с/цуку!
👏👏👏👏👏👏👏👏
вивезіть цього півня в Антарктиду та продайте пінгвінам - хай їм яйця висіджує...
Іа Азатот! Іа Дагон! Іа Ктулху! Іа Н'ярлатотеп! Іа Шуб-Ніггурат! Чорний Цап Лісів з легіоном младих! ,,,;,;,,,
- Шо, усі?
Теперь точно прокатится за бюджетный счёт!
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!