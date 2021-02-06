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Зеленский наградил украинских полярников, а те пригласили его на антарктическую станцию "Академик Вернадский", - ОП. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды выдающимся украинским полярникам за их вклад в осуществление научной деятельности в Антарктике и по случаю 25-летия украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

В частности, орденом князя Ярослава Мудрого III степени награжден директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины Сергей Комисаренко, который был первым послом Украины в Великобритании и способствовал бесплатной передаче нашему государству британской антарктической станции "Фарадей". Также посмертно был награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени директор Центра антарктических исследований в 1993-1999 годах Петр Гожик.

Зеленский наградил украинских полярников, а те пригласили его на антарктическую станцию Академик Вернадский, - ОП 01
Зеленский наградил украинских полярников, а те пригласили его на антарктическую станцию Академик Вернадский, - ОП 02
Зеленский наградил украинских полярников, а те пригласили его на антарктическую станцию Академик Вернадский, - ОП 03
Зеленский наградил украинских полярников, а те пригласили его на антарктическую станцию Академик Вернадский, - ОП 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая украинская экспедиция отправилась на антарктическую станцию "Академик Вернадский"

Кроме того, сообщается, что впервые в истории глава Украинского государства пообщался с полярниками, которые работают на станции "Академик Вернадский".

Общение происходило через видеосвязь. В мероприятии также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, его заместитель Игорь Жовква, министр образования и науки Сергей Шкарлет, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Зеленский наградил украинских полярников, а те пригласили его на антарктическую станцию Академик Вернадский, - ОП 05

Президент поинтересовался, что государство может сделать, чтобы улучшить условия на станции, помочь полярникам развивать науку, делать качественные исследования.

Начальник 25-й Украинской антарктической экспедиции Юрий Отруба от имени всех полярников пригласил Зеленского стать первым президентом Украины, который посетит отечественную антарктическую станцию.

Зеленский наградил украинских полярников, а те пригласили его на антарктическую станцию Академик Вернадский, - ОП 06

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Напомним, Украина получила свою антарктическую станцию ​​"Академик Вернадский" 6 февраля 1996 года на основании межправительственного меморандума. Она расположена на острове Галиндез архипелага Аргентинские острова. В данное время это единственная украинская антарктическая станция. На ней обеспечивается выполнение исследований по всем направлениям естественных наук: науки о Земле (геофизика, физика атмосферы, метеорология и климатология, космические исследования) и науки о жизни (биология, медицина, экология). Станция является системой с собственной инфраструктурой, которая обеспечивает ее функционирование в течение всего года. Круглый год на станции работают 11-13 полярников.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+19
а те пригласили его на антарктическую станцию "Академик Вернадский"


Бажано з усією його трупою.
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06.02.2021 21:05
+18
Зеленский наградил украинских полярников, а те пригласили его на антарктическую станцию "Академик Вернадский"

Отличная идея! Зеленский еще в Антарктиде не был, бедные пингвины.
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06.02.2021 21:05
+18
Зеленский наградил украинских полярников, а те пригласили его на антарктическую станцию "Академик Вернадский", - ОП - Цензор.НЕТ 2578
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06.02.2021 21:06
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Зеленский наградил украинских полярников, а те пригласили его на антарктическую станцию "Академик Вернадский"

Отличная идея! Зеленский еще в Антарктиде не был, бедные пингвины.
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06.02.2021 21:05 Ответить
туди довго їхати, бистро мєтнуться не вийде.
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06.02.2021 21:50 Ответить
Вот и чудненько. Отправить его в экседицию на 3 года, страна вздохнула бы спокойно.

А вообще, конечно... это не полярники, это б.ляди.
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06.02.2021 22:41 Ответить
Когда он уже космонавтов будет награждать?
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06.02.2021 23:55 Ответить
така після принятія закону про канабіс...
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07.02.2021 17:19 Ответить
Правильно-правильно - пусть слетает!...
А потом "Антонов" скажет, что самолет сломался и починить не на что...
Зеленский наградил украинских полярников, а те пригласили его на антарктическую станцию "Академик Вернадский", - ОП - Цензор.НЕТ 3374
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06.02.2021 21:05 Ответить
в отпуск ...на пять лет
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06.02.2021 21:41 Ответить
Віва, мерщій в Антарктиду!
навіть не сумлівайся!
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06.02.2021 21:05 Ответить
Совсем дурные? Бубочку пригласить? Хотят что бы дизель сдох или станция сгорела до тла?
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06.02.2021 21:05 Ответить
я так розумію, що коли довго знаходишься за полярним кругом з часом стандарти знижуються настіки, що навіть зєля - стає інтелектуалом
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06.02.2021 21:11 Ответить
Есть малюсенький шанс, что там он и останется и этот шанс нужно использовать!
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06.02.2021 21:18 Ответить
Нет. По международным законам Антарктиду нельзя засорять мусором. Полярники весь мусор вывозят после смены.
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06.02.2021 21:47 Ответить
а біосміття з наркоманською таблицею Мендель? Зеленський нагородив українських полярників, а ті запросили його на антарктичну станцію "Академік Вернадський", - ОП - Цензор.НЕТ 6954
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06.02.2021 22:45 Ответить
Ну так и вывезти его после смены, в контейнере. В спрессованном виде.
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06.02.2021 22:46 Ответить
туди довго добиратись. як раз йому туди треба. а там по дорозі хай шо хош ламається, довше їхатиме.,
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06.02.2021 21:51 Ответить
а те пригласили его на антарктическую станцию "Академик Вернадский"


Бажано з усією його трупою.
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06.02.2021 21:05 Ответить
Зеленский наградил украинских полярников, а те пригласили его на антарктическую станцию "Академик Вернадский", - ОП - Цензор.НЕТ 2578
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06.02.2021 21:06 Ответить
А саме що привидилось ? Ви бачите кінець історії з судами над колабораціоністами? Нам сказали, СКОРО ЩОСЬ ПОКАЖЕМО А ВЗАГАЛІ ТО ТАЄМНИЦЯ... У тих санкціях навіть не згадеється Медведчук. А у сьогоднішніх витівках Вовки навіть немає заяви про загиблих на фронті.
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06.02.2021 22:07 Ответить
Зеленский наградил украинских полярников, а те пригласили его на антарктическую станцию "Академик Вернадский", - ОП - Цензор.НЕТ 374
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06.02.2021 21:07 Ответить
То не наша сказка, наша така, зэлэна жаба поциловала когось в ............. и стала патриотом красавчиком.
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06.02.2021 21:12 Ответить
добре и в самую кость..
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06.02.2021 21:48 Ответить
Так мы тоже ПОЛЯРНИКИ, Зеленский с нами тоже общается по видеоканалу, а я то думаю, почему?
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06.02.2021 21:07 Ответить
И пусть там и остается.
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06.02.2021 21:09 Ответить
Ага.Підсумки за сьогодні:
Зеленский наградил украинских полярников, а те пригласили его на антарктическую станцию "Академик Вернадский", - ОП - Цензор.НЕТ 485

Зеленский наградил украинских полярников, а те пригласили его на антарктическую станцию "Академик Вернадский", - ОП - Цензор.НЕТ 5921
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06.02.2021 21:10 Ответить
О! Ото забирайте його туди нах... Зеленский наградил украинских полярников, а те пригласили его на антарктическую станцию "Академик Вернадский", - ОП - Цензор.НЕТ 1922
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06.02.2021 21:10 Ответить
Квартальные будни - пиар есть,работы нет.
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06.02.2021 21:10 Ответить
пиарчик, фоточки... двое погибших на Донбассе...
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06.02.2021 21:14 Ответить
Лять,у нас два воина погибло сегодня,а зекретину как ни масло,так полярники...
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06.02.2021 21:15 Ответить
пингвины уже встречать вышли Зеленский наградил украинских полярников, а те пригласили его на антарктическую станцию "Академик Вернадский", - ОП - Цензор.НЕТ 7686

Зеленский наградил украинских полярников, а те пригласили его на антарктическую станцию "Академик Вернадский", - ОП - Цензор.НЕТ 6512
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06.02.2021 21:16 Ответить
Зеленський нагородив українських полярників, а ті запросили його на антарктичну станцію "Академік Вернадський", - ОП - Цензор.НЕТ 9283
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06.02.2021 22:44 Ответить
Зеленський нагородив українських полярників, а ті запросили його на антарктичну станцію "Академік Вернадський", - ОП - Цензор.НЕТ 6005
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06.02.2021 22:46 Ответить
краще би зробив заяву про сьогодніші втрати. бовдур.
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06.02.2021 21:16 Ответить
Почему клоун без маски?
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06.02.2021 21:16 Ответить
....чартер в оба конца не рассматривать! точка)
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06.02.2021 21:16 Ответить
на станции хоть будет в изоляции. вреда меньше)
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06.02.2021 21:21 Ответить
хто бы монику уже наградил за 4 военкоматовских отмазки?
вова - если на вайну то тока отбулавленым - твоя мама - целую, жму руку....
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06.02.2021 21:19 Ответить
и да шарфик заедь забери - на кухне вязала -старалась
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06.02.2021 21:21 Ответить
так вот и повод, шоб сплавить офис перзидента, шмыгу и его команду вместе с хуралом в антарктиду, пусть оттуда руководят, у пингвинов грошей немеряно, подбросят чего-нить задаром
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06.02.2021 21:20 Ответить
Антон Швец.

Есть у роисси антарктическая станция «Восток». Находится она в глубине материка. Станция эта старая, но очень для росиянцев престижная - там зафиксирована самая холодная температура на планете (на самом деле нет). Об этом климатическом факте пишется в любом учебнике с кириллицей внутри, потому обладание этой станцией, ввиду отсутствия у Кремля реальных рекордов, очень важно.
В рамках превозмогания "можем перепоказать и дать пасасат Западу" решили россияне эту станцию заменить целиком новой. Ибо престиж, не все ж пробирки с ссаниной в Сочах подменять.
В общем, российскому олигарху Михельсону повесили соцнагрузку, и за много миллиардов фублей он под Питером построил эту станцию (видео). Напоминает она размерами и статью шагающий экскаватор. А для сборки ее необходимо 100 человек. Проект дорогущий, как вы понимаете, но для престижа питуну ничего не жалко. Только перевозка и монтаж этой фигни должна была обойтись российскому бюджету в три с половиной миллиарда фублей. Сри в дырку, Ванька, зато в Антарктиде станция будет.
Однако станция находилась под Питером, а "Восток" где-то в глубине Антарктиды. И потому станцию разобрали, запихали в стандартные морские контейнеры, а контейнеры погрузили на лихтеровоз с реактором на ядерных дровах. Лихтеровоз этот называют «Севморпуть» и предназначен он для плавания среди льдов, для чего оснащен специальным корпусом, винтами, реактором ядерным и всей прочей лабудой. Кроме того для надежности лихтеровоз только-только прошел ремонт. Короче, это транспортный ледокол - самый крупный из ледоколов, построенных во время самого вкусного пломбира.
Здесь началось самое веселое.
Где-то в районе Анголы у только что выплывшего из ремонтного дока лихтеровоза (рассчитанного на самостоятельное плавание в льдах до 1 метра толщиной) отломалась одна из лопастей гребного винта. Просто отвалилась нахрен и утонула, печально сделав бульк. Лихтеровоз встал, потому как дисбаланс и вибрация грозили разрушением самого винта из-за нерасчетного режима работы.
Каким образом корабль, рассчитанный на плавание в сложной ледовой обстановке, находясь в открытом тропическом океане в сотнях километров от ближайшей суши, в двух тысячах метров от морского дна и десятках тысяч километров от ближайшей льдины, умудрился сломать лопасть гребного винта - тайна великая есть. Хваленое советское качество, наверное. Или высокий российский хайтек, я хз.
Так как лихтеровоз на ядерных дровах самый большой и самый лихтеровоз, то те сто строителей, которые нужны, чтобы собрать эту станцию, плыли НА ОТДЕЛЬНОМ ЛЕДОКОЛЕ (с веселым названием "Копетан Драницын"). В этот раз дизельном. Так как скорости у ледоколов не совпадают, то плыли они отдельно. Как результат станция в разобранном виде болтается рядом с Анголой, а строители стоят под Антарктидой и курят бамбук.
Вообще, обилие ледоколов показывает всю медийную суть этой операции. Что мешало прилететь команде самолетом и потом пересесть на Севморпуть отдельным судном? Что мешало их по частям привезти? Невозможность показать, КАК ВАЖНЫ УНИКАЛЬНЫЕ РОССИЙСКИЕ ЛЕДОКОЛЫ. Анало, как говорится, говнет.
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06.02.2021 21:21 Ответить
Идем далее.
Зайти в территориальные воды Анголы ледоколу нельзя. Так как дрова в нем ядерные. Во-первых, все ядерные дрова в РФ секретные и очень секретные со штатным чекистом на борту. Во-вторых, вера всего мира в надежность российских технологий очень велика, потому ну его нахрен, сказали сами ангольцы. Вдруг из вашего ледокола в довершение к лопасти, обогатившей скудный ландшафт дна Атлантического океана, добавится еще и выпавший реактор? Короче, ремонт надо было проводить в открытом море или искать буксир, который дотянет секретные ядерные дрова до Питера.
Короче, по итогу, в режиме спасательной операции к лихтеровозному ледоколу или ледокольному лихтеровозу прибывает команда водолазов со всем оборудованием для ремонта винта. В рамках ремонта винта, который затягивается на целый месяц (пока долетели, пока доплыли, пока спустились), водолазная команда не придумывает ничего лучше чем ОТПИЛИТЬ ЕЩЕ ОДНУ ЛОПАСТЬ. Смекалочка. Вторая лопасть падает на дно Атлантического океана следом за первой, и тут выясняется, что с такой ахренительной конструкцией винта (две лопасти вместо четырех, ага) лихтеровоз до Антарктиды в разумные сроки не доплывет. Никак.
Потому ядерный лихтеровоз вместе со станцией разворачивается и начинает пыхтеть к доку под Питером, откуда как раз после ремонта выплыл.
Строители, которые уже месяц сидят под Антарктидой на "Капитане Драницыне", тоже отправляются назад. Естественно, на ледоколе. Через весь мир от одного полюса почти к другому. Через тропики. Нормас скатались. Нахрен те самолеты.
Самое веселое в этой истории, что от места выгрузки контейнеров с разобранной станцией до собственно самой станции "Восток" 1400 километров. ТЫСЯЧА ЧЕТЫРЕСТА КИЛОМЕТРОВ ЛЬДА И СНЕГА, ПО КОТОРЫМ СОБИРАЮТСЯ ТАЩИТЬ КОНТЕЙНЕРЫ со станцией внутри. Мотосанями. По местности, на которой дорог, как вы понимаете нет (с другой стороны, нет дорог - нет и ям). 1400 км - это Украина вдоль, если кто не в курсе. Каким образом люди, у которых лопасти от ледоколов отваливаются, собираются перетащить по льду и снегу с трещинами сотни контейнеров на тысячу километров, я хз. Но чую, будет весело. Как всегда у россиян с трупами, подвигом и превозмоганием.
Тем более сборка станции должна была у них занять три года (условия на Востоке, как вы понимаете, не очень).
На что не пойдешь, чтобы показать миру очередной аналоговнет с триколором.
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06.02.2021 21:21 Ответить
"мотосани", - это сильно=)
В совке "Харьковчанки" поезда формировали. Завод имени Малышева.
Зеленський нагородив українських полярників, а ті запросили його на антарктичну станцію "Академік Вернадський", - ОП - Цензор.НЕТ 7093
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06.02.2021 22:04 Ответить
Желательно со всем его зеленым правительством.
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06.02.2021 21:21 Ответить
Императорские пингвины неистовствали - к нам едет равный по разуму и росту !!! Зеленський нагородив українських полярників, а ті запросили його на антарктичну станцію "Академік Вернадський", - ОП - Цензор.НЕТ 936
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06.02.2021 21:23 Ответить
много чести зеленому клоуну, - Адельки максимум. Императорские побрезгуют этому чучелу. Он сам ростом с императорского пингвина=)
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06.02.2021 22:01 Ответить
не оскорбляй пінгвінів...
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07.02.2021 17:16 Ответить
А как на счет наградить девочку медика, которая спасала больных из горящей реанимации в Запорожье и сама погибла? Или она менее достойна экипажа МАУ случайно погибших в Иране?
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06.02.2021 21:23 Ответить
сметуны еще остались или тупо расссосались? Зеленський нагородив українських полярників, а ті запросили його на антарктичну станцію "Академік Вернадський", - ОП - Цензор.НЕТ 766
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06.02.2021 21:24 Ответить
Тобто якась наука у нас ще лишилася- вже добре.
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06.02.2021 21:27 Ответить
Науки нет примерно с 70-х годов. А это... Это не полярники, это б ляди.
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06.02.2021 22:58 Ответить
Детям Героев павших за Украину присваивать следующее по рангу воинское звание и выплачивать воинское содержание до совершеннолетия!
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06.02.2021 21:33 Ответить
Готов скинуться на билет для Зели - в одну сторону Зеленський нагородив українських полярників, а ті запросили його на антарктичну станцію "Академік Вернадський", - ОП - Цензор.НЕТ 5144
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06.02.2021 21:39 Ответить
И правильно, пусть зельц на полюс съездит, он же не лох - раненых при его "перемирии" в больнице навестить...
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06.02.2021 21:40 Ответить
...Зеленський нагородив українських полярників, а ті запросили його на антарктичну станцію "Академік Вернадський", - ОП - Цензор.НЕТ 2110...
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06.02.2021 21:54 Ответить
Реакція на загибель українських воїнів буде від президента?
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06.02.2021 21:58 Ответить
Оно занято - пакует чемоданы.
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07.02.2021 01:14 Ответить
ні не буде..то украінці не евреі...
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07.02.2021 17:15 Ответить
Наш турист за счет государства еще на 6-м континенте не побывал... Ведь согласится, еще и Ерма с Ленкой возьмет, - с него станется...
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06.02.2021 22:00 Ответить
буба Президент Украины?
следующий *****?
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06.02.2021 22:00 Ответить
Полярники последний институт связывающий нас с Мордором.Короче агенты Мордора под полярным куполом института.Так информация к размышлению Зеленський нагородив українських полярників, а ті запросили його на антарктичну станцію "Академік Вернадський", - ОП - Цензор.НЕТ 3919
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06.02.2021 22:02 Ответить
Единственная просьба к полярникам- скормите этого засранца белым медведям!
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06.02.2021 22:04 Ответить
та нема із там.. хіба моржам..так ті свого істи не будуть.
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07.02.2021 17:13 Ответить
А что, моржи тоже маланского происхождения?!
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08.02.2021 00:15 Ответить
Свой голос, с надеждой, отдал гражданин,
Все ждали Гаранта --пришёл Арлекин.
Он зиц -президент(председатель)на троне,
3е кукла-петрушка в тряпичной короне.
Играет прописанную кем-то роль,
Звеня бубенцами, потешный король.
На чью-то мохнатую властную руку,
Без смазки надели хрипатую с/цуку!
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06.02.2021 22:08 Ответить
Браво!
👏👏👏👏👏👏👏👏
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07.02.2021 01:13 Ответить
Героїчні люди ,вирішили відвернути увагу упиря на себе! Зеленський нагородив українських полярників, а ті запросили його на антарктичну станцію "Академік Вернадський", - ОП - Цензор.НЕТ 2140
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06.02.2021 22:31 Ответить
Правильно - забирайте его подальше от Украины...
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06.02.2021 22:37 Ответить
Зря, может ледяной панцирь сойти быстрее прогнозируемого
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06.02.2021 22:42 Ответить
А там піаніно є?
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06.02.2021 22:47 Ответить
О отлично, там его и оставьте, можно с ермаком
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06.02.2021 23:00 Ответить
Правильно...
вивезіть цього півня в Антарктиду та продайте пінгвінам - хай їм яйця висіджує...
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06.02.2021 23:03 Ответить
Кретины. Утопить станцию хотите? Вы хоть дополнительными плав. средствами запаситесь, и теплой одеждой. Пригодится, после отъезда клоуна.
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06.02.2021 23:25 Ответить
"а те пригласили его на антарктическую станцию "Академик Вернадский" ПОЖИЗНЕННО!!!
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06.02.2021 23:29 Ответить
Не можна віслюка-бідоносця туди! У прадавніх кригах Антарктиди може прокинутися богомерзенний жах з темних глибин Некрокосмосу... про який боязко перешіптуються передчасно посивілі від страшних знань професори Міскатонікського університету.
Іа Азатот! Іа Дагон! Іа Ктулху! Іа Н'ярлатотеп! Іа Шуб-Ніггурат! Чорний Цап Лісів з легіоном младих! ,,,;,;,,,

Зеленський нагородив українських полярників, а ті запросили його на антарктичну станцію "Академік Вернадський", - ОП - Цензор.НЕТ 3346
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06.02.2021 23:42 Ответить
После окончания президентского срока.(хорошее, тихое место что бы провести там оставшиеся годы жизни, хотя не Оман конечно, но все же..))
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07.02.2021 00:20 Ответить
Если оно туда припрется- там его и прикопайте.
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07.02.2021 01:11 Ответить
Троллінг заліковий. А шахтарі і не здогадалися, тут же поближче і глибше.
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07.02.2021 06:32 Ответить
- Миколо, ти чув, що євреї в космос полетіли?
- Шо, усі?
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07.02.2021 07:40 Ответить
От живут же люди!!!
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07.02.2021 12:09 Ответить
Песец....
Теперь точно прокатится за бюджетный счёт!
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07.02.2021 12:43 Ответить
РЕСПЕКТ ПАНУ ПРЕЗИДЕНТУ ЗЕЛЕНСКОМУ И ЕГО КОМАНДЕ!
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА! Зеленський нагородив українських полярників, а ті запросили його на антарктичну станцію "Академік Вернадський", - ОП - Цензор.НЕТ 7603
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07.02.2021 13:12 Ответить
згинь лапоть.
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07.02.2021 17:10 Ответить
о там йому саме місце пінгвін зелений..на фронті діти гинуть а у цього в голові тікі пінгвіни..
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07.02.2021 17:09 Ответить
 
 