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Фото Происшествия
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взрыв (1857) Черновцы (323)

В торговом центре "Майдан" в Черновцах произошел взрыв. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Черновцах в торговом центре "Майдан" произошел взрыв, в результате чего разбиты окна и повреждены помещения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Молодий буковинець", об этом сообщили в отделе коммуникаций Черновицкой областной полиции.

По сообщению пресс-службы, сегодня, 7 февраля, в полицию поступило сообщение от главного инженера о том, что в ТЦ "Майдан" по ул. Героев Майдана, 71 на 3 этаже в складском помещении по неизвестной причине произошел взрыв, в результате чего разбиты окна и повреждены помещения.

В торговом центре Майдан в Черновцах произошел взрыв 01

На месте происшествия работают сотрудники полиции, ГСЧС  и газовой службы.

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В соцсетях пишут, что внутри помещения взорвался баллон с газом.

В торговом центре Майдан в Черновцах произошел взрыв 02В торговом центре Майдан в Черновцах произошел взрыв 03

Как позже сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области, по предварительным данным в результате взрыва никто не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины этого события.

Следователи полиции решают вопрос о внесении сведений о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

В торговом центре Майдан в Черновцах произошел взрыв 04
Фото: издание "Молодий буковинець"

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Топ комментарии
+11
Какая чудесная картинка для рашаТВ! "В Украине взорвали Майдан!" У торговому центрі "Майдан" у Чернівцях стався вибух - Цензор.НЕТ 8925
Скабеевой можно пару передач блевать желчью без перерыва.
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07.02.2021 11:22
+9
У посетителя из сопредельного гос-ва, при виде очереди, которая выстроилась за портретом Бандеры, рванул пукан.
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07.02.2021 10:45
+4
бункерный фюрер всея паРаши - рукаплещет,
диды мавзолейные в васторге,
сливные бачки - наполнились ачередным дерьмом
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07.02.2021 11:53
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у бени есть чувство юмора.
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07.02.2021 10:44 Ответить
У посетителя из сопредельного гос-ва, при виде очереди, которая выстроилась за портретом Бандеры, рванул пукан.
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07.02.2021 10:45 Ответить
Символічно. Під блєском і шиком зовнішньої гіпсокартонної оболонки ховається стара, груба та обшарпана але міцна цегляна основа. Питання в тому, на скільки її вистачить...
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07.02.2021 10:52 Ответить
Там переважно бетон. Колись це архітектурне чудо задумувалось для якихось потреб тролейбусного депо. Коли "совок" розвалився, стояло довгобудом. Згодом там влаштували ТРЦ.
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07.02.2021 17:11 Ответить
Пля,хорошо что я в другой части города..
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07.02.2021 11:03 Ответить
Добре що хоч пожару не було-люблю заходити в Сільпо на низу
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07.02.2021 11:06 Ответить
Тай до Колосу рукой подати ((()))
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07.02.2021 11:09 Ответить
"Колосу" напроти ТЦ "Майдан" вже немає. Там "Ніва", "Єва", внизу їдальня "Столова №1" з совковим антуражем і меню. Тихо лунає музика українська, але часів СРСР. На власні очі бачила за столиком "пажилова мущщину", який просто сидів і тащився
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07.02.2021 18:31 Ответить
Йо-Мое,але не таксі,не "очень пожилой мужчинка,******** музику часів СРСР"в захваті від Вас...
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07.02.2021 18:43 Ответить
У торговому центрі "Майдан" у Чернівцях стався вибух - Цензор.НЕТ 3254
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07.02.2021 18:57 Ответить
Завтра о 08.10 на зупинці "Канівська"припаркуюсь тролєком,чєкаю на романтичний сніданок...
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07.02.2021 19:06 Ответить
О 8-10 я вже маю стояти на світофорі Руська-Січових стрільців в черговій корці. Якщо пізніше - донька в школу опІздає
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07.02.2021 19:20 Ответить
Не вопрос!Зніму штанги біля "ЖОВТНЯ"о 9.00)))
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07.02.2021 19:28 Ответить
"в другой части города"....другого континента В торговом центре "Майдан" в Черновцах произошел взрыв - Цензор.НЕТ 468
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07.02.2021 11:10 Ответить
Ул Южно-Окружная!...поц...
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07.02.2021 11:31 Ответить
Южка не так і далеко.
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07.02.2021 13:35 Ответить
А ти де є,земмляче? )))
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07.02.2021 16:02 Ответить
Хіба що на карті міста У торговому центрі "Майдан" у Чернівцях стався вибух - Цензор.НЕТ 2829.
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07.02.2021 17:12 Ответить
Какая чудесная картинка для рашаТВ! "В Украине взорвали Майдан!" У торговому центрі "Майдан" у Чернівцях стався вибух - Цензор.НЕТ 8925
Скабеевой можно пару передач блевать желчью без перерыва.
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07.02.2021 11:22 Ответить
от ревизии может спасти стихийное бедствие или чрезвычайная ситуация..
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07.02.2021 11:52 Ответить
бункерный фюрер всея паРаши - рукаплещет,
диды мавзолейные в васторге,
сливные бачки - наполнились ачередным дерьмом
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07.02.2021 11:53 Ответить
ПОКА МЕДВЕДЧУКА НЕ ВЫТУРЯТ С ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ ТАМ ПОСТОЯННО ТАКОЕ БУДЕТ !!!
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07.02.2021 15:13 Ответить
Дуже страшний вибух...масштаб приблизно рівний вибуху керогазу...
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07.02.2021 16:54 Ответить
газ у вентиляції + іскра??? Чи коротке замикання??
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07.02.2021 18:36 Ответить
 
 