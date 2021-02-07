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"Миротворец" внес в свою базу гражданскую жену Козака Лавренюк. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

"Миротворец" внес в свою базу гражданскую жену Козака Лавренюк. ФОТО

Центр "Миротворец" внес в свою базу гражданскую жену народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака Наталью Лавренюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Миротворца".

Подчеркивается, что Лавренюк является пособником российских оккупантов. "Миротворец" инкриминирует ей финансирование российских оккупантов и нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства.

"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", - отмечают в "Миротворце".

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Отметим, что "Миротворец" публикует информацию о людях, которые, по мнению авторов сайта, представляют угрозу украинскому государству и обществу или совершили преступления против основ национальной безопасности.

Миротворец внес в свою базу гражданскую жену Козака Лавренюк 01

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Топ комментарии
+14
Баба і кіт

Страна.уа чесно визнає, що вигадувала Ліпецьку фабрику, роздувала Мальдиви і свинарчуків.



"Миротворец" внес в свою базу гражданскую жену Козака Лавренюк - Цензор.НЕТ 9015
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07.02.2021 12:12
+10
Прекратите называть это говно оппозицией, это враги Украины, а с врагом нужно поступать соответственно
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07.02.2021 12:10
+10
а как у тебя успехи,свинопес? "Миротворец" внес в свою базу гражданскую жену Козака Лавренюк - Цензор.НЕТ 1930

"Миротворец" внес в свою базу гражданскую жену Козака Лавренюк - Цензор.НЕТ 3901
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07.02.2021 12:31
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Эх,наташа наташа. А кому легко? Думала, обойдется без проблем? Ноги раздвинула- и все дела?)
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07.02.2021 12:06 Ответить
Наташа,два ****** і наша... шльондра.
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07.02.2021 12:21 Ответить
Очковтиратели , а семейку мертвечуков слабо за гланды взять ?
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07.02.2021 12:45 Ответить
Те, кто продолжает считать, что закрытие каналов Медведчука - это просто хитрый ход - продолжайте считать так и дальше.
Потому что уже есть тому подтверждение. Бубочка недвузначно намекнул, что следующим будет Порошенко и его каналы, просто до них еще очередь не дошла:
Зеленський: Канали Порошенка показують агентів Кремля частіше, ніж масло Roshen
https://www.pravda.com.ua/news/2021/02/5/7282485/

И не следует питать иллюзий, ведь основная цель всей его деятельности - это "посадить Порошенко". Любой ценой. Все методы хороши для достижения этой цели. А Медведчуку эта встряска только на пользу. Все, что его не убивает - делает большую ошибку его крепче. Все равно он выйдет сухим из воды. А бубочка тихонько извинится перед ним, и скажет, что это был friendly fire, для отвода внимания.

П.С. Кстати, вспомнился прошлогодний обмен наших моряков. Который был сделан ровно за день до того, как их должны были вернуть по решению суда, безо всяких дополнительных условий. Но бубочка возвращает их на день раньше, расплачиваясь за это самыми ценными экземплярами отморозков.
А какая связь с закрытием каналов? А такая же. Данилов сказал, что материалы для закрытия собирали целых 9 месяцев. А толку? Ведь в результате каналы закрыты незаконно. Любой суд, не особо напрягаясь, оспорит и отменит это решение. А ведь за эти 9 месяцев можно было подготовить и принять закон о применении санкций. И тогда все сейчас было бы законно. Но нет, это не его стиль.
Ему важно сделать видимость активной деятельности по борьбе с коррупцией и врагами, но чтобы при этом как можно меньше навредить и коррупционерам, и врагам.

Борец с агентами Кремля? Ага, а как же тогда Ермак и Татаров, и целый рассадник этих агентов вокруг них? А про назначение козла в огород Деркача в Энергоатом и говорить нечего.
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07.02.2021 14:08 Ответить
та скоріш за все так і є - консолідують електорат зажопників, а потім через суд відмінять перед самими виборами - до ворожки не ходи
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07.02.2021 18:25 Ответить
Нужно добивать.Не зря говорят, что раненый зверь опасен вдвойне.
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07.02.2021 12:08 Ответить
перепрошую, а хто такий козак Лавренюк?
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07.02.2021 12:08 Ответить
Может с козаком Гаврилюком перепутали.
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07.02.2021 12:10 Ответить
то було в іронічному сенсі запитано
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07.02.2021 12:14 Ответить
Прекратите называть это говно оппозицией, это враги Украины, а с врагом нужно поступать соответственно
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07.02.2021 12:10 Ответить
Баба і кіт

Страна.уа чесно визнає, що вигадувала Ліпецьку фабрику, роздувала Мальдиви і свинарчуків.



"Миротворец" внес в свою базу гражданскую жену Козака Лавренюк - Цензор.НЕТ 9015
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07.02.2021 12:12 Ответить
Для клінічних зомбі навіть це не привід замислитись...
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07.02.2021 12:18 Ответить
комментарий отмечен как спам
Соевая бубочка нивчем не виновать!!!!!!
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07.02.2021 12:48 Ответить
ну так саме для цього і робили )))
По типу незаконно вимкнули....
Але якби ж бубачка був дійсно проти пропагандонів, то вже встиг би протягти необхідне рішення та закрити ці канали у друге але вже законно
ех, мрії мої мрії
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07.02.2021 18:28 Ответить
Придется ей на Сейшелах и Майами жить до конца жизни
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07.02.2021 12:16 Ответить
А блок ЗАЖОПУ там є в "Миротворці"? Якщо ні, то мало ВОРОГІВ УКРАЇНИ ще занесли для заборони в'їзду.МАЛО!!!! НЕ ДОПРАЦЬОВУЄТЕ.
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07.02.2021 12:19 Ответить
а как у тебя успехи,свинопес? "Миротворец" внес в свою базу гражданскую жену Козака Лавренюк - Цензор.НЕТ 1930

"Миротворец" внес в свою базу гражданскую жену Козака Лавренюк - Цензор.НЕТ 3901
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07.02.2021 12:31 Ответить
Юридично правильно писати співмешканка.
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07.02.2021 12:33 Ответить
И шо ей з того???
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07.02.2021 12:43 Ответить
А что за орган такой, "Миротворец", ну сайт какой-то, может как-то узаконить?
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07.02.2021 13:01 Ответить
Якось слабувато. Жінку, коханку, содєржанку, собаку, черепаху, а Козак себе почуває як Пацюк Гоголя - їсть вареники в сметані й мішки долярами набиває.
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07.02.2021 13:01 Ответить
О ужас! Внесли и обвели кружочком
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07.02.2021 13:29 Ответить
Не гражданская жена - сожительница. А как же тогда обозвать мою супругу, которая сочеталась со мной браком церковным обрядом?
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07.02.2021 15:43 Ответить
У Печерському районі Києва злодії пограбували приватне помешкання генерального продюсера пов'язаного із Віктором Медведчуком телевізійного холдингу Олексія Семенова
Це сталося ввечері 6 лютого 2021 року в елітному житловому комплексі на столичному бульварі Лесі Українки. Злодії проникли в квартиру продюсера шляхом підбору ключа в проміжку між 18 і 19 годинами. За твердженням джерела, зловмисника приваласнили 120 тисяч доларів (еквівалент - 3 млн 346 тис. Гривень) і коштовності на 5 мільйонів гривень.
Зазначимо, що 28 січня в заяві телеканалу "112 Україна" з приводу рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення йшлося про те, що генеральний продюсер медіахолдингу "Новости" Олексій Семенов нібито заразився коронавірусом й не міг взяти участь в засіданні регулятора.
Тоді телеканалу оголосили попередження та штраф за "поширення в ефірі телеканалу висловлювань, що містять заклики до розв'язування війни або її пропаганди і/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті".

Довідка
Олексій Семенов - російський медіапродюсер, який останні роки живе і працює в Україні.
Отримав громадянство України.
Після того, як 2018 року Тарас Козак в інтересах Медведчука придбав телеканали "112 Україна" і NewsOne, Семенов став генеральним продюсером медіахолдингу "Новости", куди пізніше також увійшов ZIK.
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07.02.2021 19:28 Ответить
 
 