"Миротворец" внес в свою базу гражданскую жену Козака Лавренюк. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Центр "Миротворец" внес в свою базу гражданскую жену народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака Наталью Лавренюк.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Миротворца".
Подчеркивается, что Лавренюк является пособником российских оккупантов. "Миротворец" инкриминирует ей финансирование российских оккупантов и нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства.
"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", - отмечают в "Миротворце".
Отметим, что "Миротворец" публикует информацию о людях, которые, по мнению авторов сайта, представляют угрозу украинскому государству и обществу или совершили преступления против основ национальной безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Потому что уже есть тому подтверждение. Бубочка недвузначно намекнул, что следующим будет Порошенко и его каналы, просто до них еще очередь не дошла:
Зеленський: Канали Порошенка показують агентів Кремля частіше, ніж масло Roshen
https://www.pravda.com.ua/news/2021/02/5/7282485/
И не следует питать иллюзий, ведь основная цель всей его деятельности - это "посадить Порошенко". Любой ценой. Все методы хороши для достижения этой цели. А Медведчуку эта встряска только на пользу. Все, что его не убивает - делает
большую ошибкуего крепче. Все равно он выйдет сухим из воды. А бубочка тихонько извинится перед ним, и скажет, что это был friendly fire, для отвода внимания.
П.С. Кстати, вспомнился прошлогодний обмен наших моряков. Который был сделан ровно за день до того, как их должны были вернуть по решению суда, безо всяких дополнительных условий. Но бубочка возвращает их на день раньше, расплачиваясь за это самыми ценными экземплярами отморозков.
А какая связь с закрытием каналов? А такая же. Данилов сказал, что материалы для закрытия собирали целых 9 месяцев. А толку? Ведь в результате каналы закрыты незаконно. Любой суд, не особо напрягаясь, оспорит и отменит это решение. А ведь за эти 9 месяцев можно было подготовить и принять закон о применении санкций. И тогда все сейчас было бы законно. Но нет, это не его стиль.
Ему важно сделать видимость активной деятельности по борьбе с коррупцией и врагами, но чтобы при этом как можно меньше навредить и коррупционерам, и врагам.
Борец с агентами Кремля? Ага, а как же тогда Ермак и Татаров, и целый рассадник этих агентов вокруг них? А про назначение
козла в огородДеркача в Энергоатом и говорить нечего.
Страна.уа чесно визнає, що вигадувала Ліпецьку фабрику, роздувала Мальдиви і свинарчуків.
По типу незаконно вимкнули....
Але якби ж бубачка був дійсно проти пропагандонів, то вже встиг би протягти необхідне рішення та закрити ці канали у друге але вже законно
ех, мрії мої мрії
Це сталося ввечері 6 лютого 2021 року в елітному житловому комплексі на столичному бульварі Лесі Українки. Злодії проникли в квартиру продюсера шляхом підбору ключа в проміжку між 18 і 19 годинами. За твердженням джерела, зловмисника приваласнили 120 тисяч доларів (еквівалент - 3 млн 346 тис. Гривень) і коштовності на 5 мільйонів гривень.
Зазначимо, що 28 січня в заяві телеканалу "112 Україна" з приводу рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення йшлося про те, що генеральний продюсер медіахолдингу "Новости" Олексій Семенов нібито заразився коронавірусом й не міг взяти участь в засіданні регулятора.
Тоді телеканалу оголосили попередження та штраф за "поширення в ефірі телеканалу висловлювань, що містять заклики до розв'язування війни або її пропаганди і/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті".
Довідка
Олексій Семенов - російський медіапродюсер, який останні роки живе і працює в Україні.
Отримав громадянство України.
Після того, як 2018 року Тарас Козак в інтересах Медведчука придбав телеканали "112 Україна" і NewsOne, Семенов став генеральним продюсером медіахолдингу "Новости", куди пізніше також увійшов ZIK.