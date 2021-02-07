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Борисполь (369) контрабанда (1191) лекарства (525) таможня (795)

В "Борисполе" иностранец пытался вывезти в Турцию популярные среди наркоманов медпрепараты на сумму 2 млн грн. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Киевские таможенники изъяли два чемодана "наркотиков" стоимостью около 2 млн гривен, которые гражданин Кувейта пытался вывезти в Стамбул.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни в Facebook.

Киевская таможня Гостаможслужбы в сотрудничестве с СБУ и службой авиабезопасности Международного аэропорта "Борисполь" пресекли попытку незаконного перемещения через таможенную границу Украины крупной партии лекарственных средств, которые при неконтролируемом употреблении становятся настоящим наркотиком.

"Имея предварительную информацию, у таможенников было достаточно оснований для досмотра багажа и ручной клади одного из авиапассажиров, который улетал в Турцию.

В двух чемоданах 39-летнего гражданина Кувейта, который следовал через "зеленый коридор", не осталось места для личных вещей, поскольку они были до верху плотно заполнены в общей сложности 10,8 тыс. блистеров по 14 капсул в каждом медицинского препарата "Лирика" (прегабалин) ТМ Pfizer", - сказано в сообщении.

В Борисполе иностранец пытался вывезти в Турцию популярные среди наркоманов медпрепараты на сумму 2 млн грн 01

Отмечается, что наркотический эффект этого препарата был обнаружен относительно недавно. В медицине его применяют для устранения симптомов нарушения деятельности центральной нервной системы, а также при ряде хронических болезней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 70 тыс. таблеток для изготовления амфетамина перевезла через границу украинка, - Офис Генпрокурора. ФОТО

"Именно противосудорожный эффект препарата "Лирика" стал причиной его распространения среди наркоманов, с его помощью избавляются от "ломки"", - сообщили в ведомстве.

В Борисполе иностранец пытался вывезти в Турцию популярные среди наркоманов медпрепараты на сумму 2 млн грн 02

Каким образом такое количество препарата, которое отпускается только по рецепту, оказалась в руках одного иностранца - вопрос для выяснения.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

В Борисполе иностранец пытался вывезти в Турцию популярные среди наркоманов медпрепараты на сумму 2 млн грн 03
Фото: Гостаможня

"151,2 тысячи таблеток препарата изъяты. По открытой информации из сети Интернет, стоимость изъятой партии препарата - около 2 млн гривен. Окончательная стоимость будет определена позже", - добавили в ведомстве.

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В Борисполе иностранец пытался вывезти в Турцию популярные среди наркоманов медпрепараты на сумму 2 млн грн 04
В Борисполе иностранец пытался вывезти в Турцию популярные среди наркоманов медпрепараты на сумму 2 млн грн 05

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Топ комментарии
+11
стаття на правах реклами препарату? В "Борисполе" иностранец пытался вывезти в Турцию популярные среди наркоманов медпрепараты на сумму 2 млн грн - Цензор.НЕТ 3630
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07.02.2021 13:14
+7
Нет в реестре наркоты ,значит не наркота ,всё остальное лирика ... В "Борисполе" иностранец пытался вывезти в Турцию популярные среди наркоманов медпрепараты на сумму 2 млн грн - Цензор.НЕТ 2309
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07.02.2021 13:11
+3
фернандо, ти дурко, даже без знаку запитання, таку партію можна замовити в любій безвідповідальній аптеці(або в гуртовій фірмі за чорний нал), виробник до роздрібних продаж не має відношення ні сном ні духом.
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07.02.2021 14:46
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Нет в реестре наркоты ,значит не наркота ,всё остальное лирика ... В "Борисполе" иностранец пытался вывезти в Турцию популярные среди наркоманов медпрепараты на сумму 2 млн грн - Цензор.НЕТ 2309
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07.02.2021 13:11 Ответить
остановили за кол-во. Это прям оптовая партия. Если ты будешь везти тоже столько леденцов, то на границе стопнут
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07.02.2021 13:15 Ответить
А может у него семья большая
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07.02.2021 13:18 Ответить
И все болеют. Бывает.
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07.02.2021 13:27 Ответить
100%
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07.02.2021 13:26 Ответить
стаття на правах реклами препарату? В "Борисполе" иностранец пытался вывезти в Турцию популярные среди наркоманов медпрепараты на сумму 2 млн грн - Цензор.НЕТ 3630
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07.02.2021 13:14 Ответить
Снимает ломку значит хороший препарат. За что задержали?
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07.02.2021 13:14 Ответить
на лирику потянуло...
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07.02.2021 13:17 Ответить
А коли мене зранку з будуна труханить ця лірика допоможе?😄
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07.02.2021 13:18 Ответить
трахнуть і допоможе... і лірика буде зайва.
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07.02.2021 13:23 Ответить
Звечора бродячи в імлі алкогольної прострації, ні на секунду не можна забувати одну істину, що дійшла до нас з глибини сторіч: Похмілля- штука делікатна, і неправильне похмеляння може призвести до затяжного запою.
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07.02.2021 14:04 Ответить
яким чином попали ті капсули краще спитайте у виробника
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07.02.2021 13:22 Ответить
може в Трампа спитать???
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07.02.2021 13:24 Ответить
ти дибіл? чи зедибіл? такий опт може надати тільки постачальник, в даному випадку виробник!
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07.02.2021 13:31 Ответить
фернандо, ти дурко, даже без знаку запитання, таку партію можна замовити в любій безвідповідальній аптеці(або в гуртовій фірмі за чорний нал), виробник до роздрібних продаж не має відношення ні сном ні духом.
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07.02.2021 14:46 Ответить
"Ответим наркоманией на запрет алкоголя!"
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07.02.2021 13:40 Ответить
С Египта тоже таблетки усиленно шмонают. От простуды, витамины - пофиг.
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07.02.2021 14:13 Ответить
Какие рецепты? В интернете без проблем продают.
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07.02.2021 14:16 Ответить
А сзади тянулся парашут.
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07.02.2021 14:34 Ответить
Наивный У "Борисполі" іноземець намагався вивезти до Туреччини популярні серед наркоманів медпрепарати на суму 2 млн грн - Цензор.НЕТ 3913
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07.02.2021 15:06 Ответить
вангую , отпустят в течении 3х дней , ну на адвоката прийдется потратится
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07.02.2021 16:50 Ответить
Это цинизм а не лирика.
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07.02.2021 18:16 Ответить
В особо крупных размерах напишут , лет пять будет просить прокурор с жирной рожей жирным лицом ,с которого как с горячего сальца течет поток трудовой непосильный, и в часах за 100к, а секретарь суда в пальцах на каждом из которой по гайке золотой и с тремя (!) золотыми цепочками (лично таких видел, в одном суде) , все быстро напечатает. А шо будет в итоге, это смотря какой адвокат у гражданина Кувейта будет. Думаю, не тот кого любезно предложат в райотделе.
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07.02.2021 19:21 Ответить
 
 