В "Борисполе" иностранец пытался вывезти в Турцию популярные среди наркоманов медпрепараты на сумму 2 млн грн. ФОТОрепортаж

Киевские таможенники изъяли два чемодана "наркотиков" стоимостью около 2 млн гривен, которые гражданин Кувейта пытался вывезти в Стамбул.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни в Facebook.

Киевская таможня Гостаможслужбы в сотрудничестве с СБУ и службой авиабезопасности Международного аэропорта "Борисполь" пресекли попытку незаконного перемещения через таможенную границу Украины крупной партии лекарственных средств, которые при неконтролируемом употреблении становятся настоящим наркотиком.

"Имея предварительную информацию, у таможенников было достаточно оснований для досмотра багажа и ручной клади одного из авиапассажиров, который улетал в Турцию.

В двух чемоданах 39-летнего гражданина Кувейта, который следовал через "зеленый коридор", не осталось места для личных вещей, поскольку они были до верху плотно заполнены в общей сложности 10,8 тыс. блистеров по 14 капсул в каждом медицинского препарата "Лирика" (прегабалин) ТМ Pfizer", - сказано в сообщении.

Отмечается, что наркотический эффект этого препарата был обнаружен относительно недавно. В медицине его применяют для устранения симптомов нарушения деятельности центральной нервной системы, а также при ряде хронических болезней.

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"Именно противосудорожный эффект препарата "Лирика" стал причиной его распространения среди наркоманов, с его помощью избавляются от "ломки"", - сообщили в ведомстве.

Каким образом такое количество препарата, которое отпускается только по рецепту, оказалась в руках одного иностранца - вопрос для выяснения.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.



Фото: Гостаможня

"151,2 тысячи таблеток препарата изъяты. По открытой информации из сети Интернет, стоимость изъятой партии препарата - около 2 млн гривен. Окончательная стоимость будет определена позже", - добавили в ведомстве.

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