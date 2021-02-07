Opel занесло на трассе и выбросило на "встречку" на Тернопольщине: травмированы 7 человек, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж

Семеро взрослых и двое несовершеннолетних детей попали в дорожно-транспортное происшествие на Тернопольщине сегодня около 7:20 на автодороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь, возле села Зеленая. Предварительная причина ДТП - тяжелые погодные условия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области

"По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Vivaro, двигаясь в направлении г. Бучач, не справился с управлением и автомобиль на нерасчищенной дороге выбросило на полосу встречного движения. В результате такого маневра автомобиль врезался во встречный минибус марки Peugeot Expert под управлением жителя г. Тысменица.

На момент происшествия в Opel находился водитель с семьей, а это шесть пассажиров среди которых - двое несовершеннолетних. В другом авто - два человека.

В результате ДТП шестеро пострадавших получили легкие телесные повреждения, а 13-летний парень - черепно-мозговую травму тяжелой степени. Всех доставили в больницу", - сказанов в сообщении.

Предварительная причина ДТП - тяжелые погодные условия и занос. У водителей отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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Правоохранители обращаются ко всем участникам дорожного движения быть осторожными на дороге из-за ухудшения погодных условий.



Фото: сайт МВД