Opel занесло на трассе и выбросило на "встречку" на Тернопольщине: травмированы 7 человек, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Семеро взрослых и двое несовершеннолетних детей попали в дорожно-транспортное происшествие на Тернопольщине сегодня около 7:20 на автодороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь, возле села Зеленая. Предварительная причина ДТП - тяжелые погодные условия.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области
"По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Vivaro, двигаясь в направлении г. Бучач, не справился с управлением и автомобиль на нерасчищенной дороге выбросило на полосу встречного движения. В результате такого маневра автомобиль врезался во встречный минибус марки Peugeot Expert под управлением жителя г. Тысменица.
На момент происшествия в Opel находился водитель с семьей, а это шесть пассажиров среди которых - двое несовершеннолетних. В другом авто - два человека.
В результате ДТП шестеро пострадавших получили легкие телесные повреждения, а 13-летний парень - черепно-мозговую травму тяжелой степени. Всех доставили в больницу", - сказанов в сообщении.
Предварительная причина ДТП - тяжелые погодные условия и занос. У водителей отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители обращаются ко всем участникам дорожного движения быть осторожными на дороге из-за ухудшения погодных условий.
Пожалуйста, подождите...
Куди вони постійно не встигають? Це пздц розуму у людей деяких просто немає, не дано природою , але страждають й іньші закрема діти.... нажаль.