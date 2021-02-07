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Фото Происшествия
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ДТП (3383) МВД (2883) Тернопольщина (324)

Opel занесло на трассе и выбросило на "встречку" на Тернопольщине: травмированы 7 человек, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Семеро взрослых и двое несовершеннолетних детей попали в дорожно-транспортное происшествие на Тернопольщине сегодня около 7:20 на автодороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь, возле села Зеленая. Предварительная причина ДТП - тяжелые погодные условия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области

"По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Vivaro, двигаясь в направлении г. Бучач, не справился с управлением и автомобиль на нерасчищенной дороге выбросило на полосу встречного движения. В результате такого маневра автомобиль врезался во встречный минибус марки Peugeot Expert под управлением жителя г. Тысменица.
На момент происшествия в Opel находился водитель с семьей, а это шесть пассажиров среди которых - двое несовершеннолетних. В другом авто - два человека.

В результате ДТП шестеро пострадавших получили легкие телесные повреждения, а 13-летний парень - черепно-мозговую травму тяжелой степени. Всех доставили в больницу", - сказанов в сообщении.

Opel занесло на трассе и выбросило на встречку на Тернопольщине: травмированы 7 человек, в том числе ребенок 01

Предварительная причина ДТП - тяжелые погодные условия и занос. У водителей отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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Правоохранители обращаются ко всем участникам дорожного движения быть осторожными на дороге из-за ухудшения погодных условий.

Opel занесло на трассе и выбросило на встречку на Тернопольщине: травмированы 7 человек, в том числе ребенок 02
Фото: сайт МВД

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По снігу як на лижах.
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07.02.2021 13:57 Ответить
Я люблю поганяти, але по снігу, особливо мокрому, їду не більше 70-80.
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07.02.2021 14:01 Ответить
на поворотах 80 може стати фатальним
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07.02.2021 15:17 Ответить
Повезло людям что не ехали на росийских *петебляхах* иначе исход был бы печальный.
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07.02.2021 14:26 Ответить
НЕ ЛЕТИ! БАЧИШ СНІГ, ОЖЕЛЕДИЦЯ - НЕ ЛЕТИ!!!
Куди вони постійно не встигають? Це пздц розуму у людей деяких просто немає, не дано природою , але страждають й іньші закрема діти.... нажаль.
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07.02.2021 15:54 Ответить
ох вже й переклад. взірці крові...
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07.02.2021 21:41 Ответить
 
 