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Фото За рубежом
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Беларусь (4248) Киев (11120) марш (343) Богачук Олег (804)

Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

7 февраля - Международный день солидарности с Беларусью. По этому случаю в Киеве прошел марш солидарности.

Об этом сообщает корреспондет Цензор.НЕТ с места события. 

Участники марша прошлись по маршруту: Михайловская площадь - Владимирский пешеходный мост - Крещатик - Майдан Независимости.

Организаторы акции призывали граждан Украины, поддерживающих белорусов, присоединиться к акции солидарности с Беларусью.

По данным нашего корреспондента, участники на Владимирской горке под акомпанемент барабанов пели песни, символизирующие свободу Беларуси. В небо с помощью дрона был запущен большой прапор Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусы должны иметь право решать свое будущее и строить страну, которую не поглотит РФ, - Кулеба

"За это время белорусы показали свою решимость, хорошую самоорганизацию, смелость, искреннее желание перемен и солидарность друг с другом", - подчеркивают организаторы.

"Солидарность не имеет границ! Слава Украине! Жыве Беларусь!", - лозунги события. 

Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева 01
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева 02
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева 03
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева 04
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева 05
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева 06
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева 07
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева 08
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева 09
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева 10
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева 11
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева 12
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева 13
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева 14

Фото и видео Олег Богачук

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Топ комментарии
+10
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева - Цензор.НЕТ 5849
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07.02.2021 15:59
+7
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева - Цензор.НЕТ 689
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07.02.2021 16:04
+5
Да пропукали они всю энергию протеста
Никто даже БРУСЧАТКУ В РУКИ НЕ ВЗЯЛ
ЗАТО ПАСУТЬСЯ НА украинских сайтах и учат нас как жить
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07.02.2021 16:10
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Свину, все це вони вже мають. І ти свідок цього.
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07.02.2021 15:59 Ответить
навпаки ... це у них є з кацапстаном... А вони хочуть жити як поляки, чехи і т.п....
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07.02.2021 16:00 Ответить
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева - Цензор.НЕТ 5849
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07.02.2021 15:59 Ответить
молодці все вірно!

зараз білоруси бьються "За нашу та вашу свободу"
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07.02.2021 15:59 Ответить
Да пропукали они всю энергию протеста
Никто даже БРУСЧАТКУ В РУКИ НЕ ВЗЯЛ
ЗАТО ПАСУТЬСЯ НА украинских сайтах и учат нас как жить
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07.02.2021 16:10 Ответить
У них, как и на рашке, оппозиционное поле тщательно зачищено. Кто нес реальную угрозу власти - убиты, остальные жестко контролируются и, в нужные моменты, запираются в клетку (перед "выборами" и т.п.). То, что там сейчас происходит, имеет тех же режиссёров, что и цирк с навальным. Только внутри рашки это способ подсунуть мировому сообществу "рукопожатое" "новое" лицо, а в Беларуси - способ давления на зарвавшегося перед кремлем лукашенко. Народ и там и там играют "в тёмную", и, в результате, подсунут "выборы без выбора", где любой кандидат будет кремлеская марионетка.
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07.02.2021 16:17 Ответить
Помню как рассказывали, что белорусы довольны пенсиями, дорогами и медициной. Особенно пенсионеры.
ТАМ ПРОСТО НЕОТКУДА ВЗЯТСЯ ПРОТЕСТУ.
И потом генетически они не такие заводные как украинцы , более аморфные. А украинцы - южане , ближе к румынам ( общая трипольская эра) .
А румыны уже в Нато и ЕС : благодаря своему темпераменту.
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07.02.2021 16:22 Ответить
Они смотрят кацапские каналы и живут в парадигме кацапского мира. Мне лично пару лет назад один пенсионер задвигал, как он шикарно в Минске живет с пенсией в два раза выше, чем у его брата в Киеве и с бесплатной медициной и покрашенными бордюрами. А во рту зубы через один. Когда я спросил его, что ж он с этой своей даблпенсией и бесплатной медициной зубы себе не вставит, он обиделся.
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07.02.2021 16:25 Ответить
Это такое совковое мировоззрение- они из него и не вышли за 30 лет
Я сталкиваюсь в Словакии с белорусами , которые всеми правдами и неправдами вырвались работать в ЕС, А МОЗГИ У НИХ ОСТАЛИСЬ СОВКОВЫМИ
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07.02.2021 17:10 Ответить
В NY на Брайтоне целый заповедник. Хотели сбежать из совка, но привезли совок с собой.
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07.02.2021 17:17 Ответить
А ескімоси і індіанці уже в Штатах...теж благодаря свому темпераменту...
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07.02.2021 17:13 Ответить
Вот какое Вам дело до эскимосов и индианцев? Вы в их среде жили ?еще про марсиан напишите 😀😀😀
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07.02.2021 17:29 Ответить
Да то ідіот, не звертайте уваги)
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07.02.2021 18:15 Ответить
😀😀😅
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07.02.2021 18:51 Ответить
што за бред?
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07.02.2021 16:22 Ответить
Не понимает, что "не всё то золото, что блестит".
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07.02.2021 16:31 Ответить
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Во, наша знаменитая бчб невеста ходит. Может замуж у вас выйдет.
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07.02.2021 15:59 Ответить
То ти підтримуєш цей марш?
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07.02.2021 16:03 Ответить
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Я только не понял, что они поют. "Хей,ла-ла-ла", Эдуард Хиль что ли? А так поддерживаю.
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07.02.2021 16:07 Ответить
Майже, твого *********** звуть на концерт до кабздона, білети йому гарантують в перший ряд
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07.02.2021 16:09 Ответить
Єдуард Хіль ту пісню вкрав, як звичайний кацап.
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07.02.2021 18:16 Ответить
на панятно зачем марш, лучше курсы по производству коктелей Молотова открыть, намного полезней получится.
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07.02.2021 16:02 Ответить
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева - Цензор.НЕТ 689
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07.02.2021 16:04 Ответить
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева - Цензор.НЕТ 6513 "вершник" рубає тризуб???
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07.02.2021 16:10 Ответить
Даже не задумываются о символике
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07.02.2021 16:11 Ответить
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Украинцы всегда ищут спасение где-то за бугром. Вот теперь им Лукашенко все портит.
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07.02.2021 16:11 Ответить
По-ходу он вам всё портит, раз так взялись на него давить.
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07.02.2021 16:46 Ответить
Всё в процессе, но "дураку полработы не показывают" (с)
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07.02.2021 17:34 Ответить
Не путай революцию и тот переворот, который строила кучка засланцев в *****. Сценарий такой же, как в Крыму и лугандоне - администрация, вокзалы, телеграф, телефон.
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07.02.2021 17:44 Ответить
Не свисти. Избавились от кацапской оккупациии - это не "приросли", а избавились от кацапской оккупации.
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07.02.2021 17:51 Ответить
Не такую как в *********? Да, у нас преподают именно историю, а не то, шо у вас - "байки из кремлевского склепа". Марш солідарності з Білоруссю відбувся у центрі Києва - Цензор.НЕТ 2637
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07.02.2021 17:57 Ответить
Кацапа, що ти тут забув?
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07.02.2021 17:00 Ответить
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Вот бы вытащить своих негодяев за ноги и потребовать справедливости и достойной жизни. Им подсовывают врагов и они как котята бегают за отражением зеркала.
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07.02.2021 16:14 Ответить
Ваш Лука нам не враг.
Он просто пан Лукашенко, без "президент")
Ну или гражданин Лукашенко, как у вас принято говорить)
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07.02.2021 16:31 Ответить
Але зауваження має рацію...Що нам до Луки,коли у себе брехунів,здирників і сволоти повно...Тут виходити треба проти своїх,а проти їхніх треба їхати туди...І цікаво,хто то все фінансує?..Хто платить людям,оплачує реквізит,транспоранти,одяг...Говорити,що люди самоорганізувались,що їм так допік Лука,що вони так перейнялись долею білорусів - просто смішно...Витягніть свою платіжку за минулий місяць - і відразу забудете і "бацьку",і білорусів,і ху...ла...
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07.02.2021 17:32 Ответить
Если бы в рашке или Беларуси высыпали с плакатами "Зеленскай ухади" их бы все высмеяли.
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07.02.2021 16:20 Ответить
Рюзьгє курва, скільки за пост?
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07.02.2021 17:01 Ответить
ссыкуни, там баби тільки квітами мусорню закидували і все. Радянське ще з голови не вилізло
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07.02.2021 16:22 Ответить
А у нас было по другому? Разве небыло цветов мусорам и криков что милиция с народом? Если бы Европа нас не поддержала то в 2013 Януковощ разогнал бы и пересадил пару сотен протестующих на том и затихло бы все. Например в Беларашке протестующие с самого начала были намного активнее и сплоченнее чем украинцы в 2013. Мусоров даже машинами давили а не как в Украине мусора машины и права отбирали а мы молча сопли пускали и шли по домам.
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07.02.2021 17:07 Ответить
Что то мне подсказывает, что по количеству посаженных и покалеченных, Беларусь давно переплюнула Майдан.
На счёт погибших...
Я думаю, если всплывёт цифра пропавших без вести, там будет ещё веселее.
Ой не тот выбрали путь беларусы, совсем не тот.
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07.02.2021 16:28 Ответить
Сотні дві молоді. Молодці. Хоч щось.
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07.02.2021 16:52 Ответить
Забудьте про них, там уже все норм, их уже Лука устраивает😁😁😁😁
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07.02.2021 16:58 Ответить
Бачу, це більше треба українцям, ніж білорусам.
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07.02.2021 17:01 Ответить
Шановний, 95% з тих, хто був на Марші - білоруси, якщо що.
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02.06.2021 18:33 Ответить
К сожалению мирными протестами ничего вы не сделаете. Даже Европа признала что террор и запугивание которое постоянно проводит Рашка намного лучше действует чем мирные акции.
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07.02.2021 17:02 Ответить
Интересные плакатики. На одном- две взаимоисключающие фразы. Как я понял, "насильнику мы дадим отпор" и "беларусы- мирные люди". Сколько времени прошло, а сознание так и не появилось. Так и будете "давать отпор". "Мирными шествиями". По улицам чужой страны. ТРЕШ.
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07.02.2021 17:36 Ответить
Умерли герои на Майдане за нашу свободу....В результате 73 процента выбрало возврат в стойло... Зачем кого то освобождать насильно от чего то, гибнуть и терять , если большинство не хочет? Помогать надо стремящимся , а не тянуть упирающихся...
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07.02.2021 18:08 Ответить
Бороться за свободу в намордниках - зашквар.
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07.02.2021 18:08 Ответить
Накануне Явлинский опубликовал колонку на своем сайте, посвященную текущей политической ситуации.

Он также высказался о Навальном, заявив, что «политическое направление Навального - это популизм и национализм». В тексте Явлинский привел слова основательницы партии «Демократический союз» Валерии Новодворской от 2011 года: «Если толпы пойдут за Навального, страну в будущем ожидает фашизм… Волна, которая сейчас поднимается, поднимается отнюдь не только против Путина. Она поднимается за недемократическое будущее России. Она поднимается за прошедший коммунизм или за будущий фашизм. И Навальный - один из потенциальных лидеров этой новой погибели». По мнению сооснователя «Яблока», с тех пор ничего не изменилось.
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07.02.2021 18:13 Ответить
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
Вчера в 06:54 ·

Про російські протести.
З пошти:
Дмитрий Шушарин
10 год ·
Немцова убили, чтобы сделать лидером Навального.
Навального посадили, чтобы сделать лидером Волкова. (с)
-------------------------

Погуглила: Волков - це той, хто оголосив перенос протестів на теплу пору року (згадався єврейський анекдот про Хаїма, що повісився за ногу: "Я попробував за шию, так мені давить!").
Якісь вони всі там "нєнастоящіє", ці "царі" російської "опозиції". Хоча - якщо їхня ротація має на меті створити видимість політичного життя (а це дуже непросте завдання, імітувати щось таке при повній непорушності політичної системи, я пам'ятаю, як у 1970-80-ті СРСР над тим бився!), - тоді, по-чекістському, все досить логічно... Розуміється, "ротація облич" не може бути єдиною метою протестного сценарію - в таких проектах має бути цілий "букет" завдань, і зовнішніх, і внутрішніх (випереджальний "спуск пари" на тлі підвищення цін на хліб, демонстрація, urbi et orbi, що "власть сильна как никогда", привід до "закручування гайок", "стрижка" підрослого пасіонарного елемента і т.д.), плюс кремлівська влада сама не моноліт, концепція може мінятись по ходу... Все це загалом не так уже й цікаво, і якщо мене щось у цій історії вражає, то це безмежна, дитинна довірливість - не тільки Заходу, а й, що значно смішніше, українців, які від "російських протестів" все-таки чогось уперто сподівалися!
Змилуйтесь, товариство, таж не можна до такої міри не знати хоча б історії Гулагу! - де 20 років НІЯКИХ бунтів не було й близько, мовчки русскіє люді "штовхали автозак", поки "бандерівців" не підвезли, - з якого ж би то переляку сьогодні мало бути інакше?.. Невже хтось справді вірив, ніби вони підуть, як наш Волинський полк у лютому 1917-го, "скидати царя"? ЩО в понад-п'ятсотлітній історії Московського царства дає підстави для таких ілюзій, що наші ЗМІ напихали нам тої навальненщини ополоником через верх, створюючи враження, наче важливіших подій не було в ці тижні на світі?..
"Податок кров'ю" - так називала Лариса Косач участь українців (вирішальну!) у "всеросійському" визвольному русі. За століття, минуле звідтоді, цей "податок" впору назвати вже гекатомбою. То, може, перестанемо, нарешті, інвестувати свої ресурси (хай би тільки морально-психологічні!) у вічну мерзлоту й залишимо мертвим хоронити їхніх мерців? Упир сконає тільки тоді, коли припинимо його "підживляти" - зокрема й надією на те, ніби заміна Путіна на Навального (чи Навального на Волкова, чи ще якогось Ікса на якогось Ігрека) одмінить упиричну природу московської держави. Не одмінить.
Не умовите. Не переконаєте. Не переробите. (12 поколінь наших предків пробували, і намарно!) Покиньте на це сподіватися, відпустіть. Просто, відпустіть, - як психологи радять робити з токсичним зв'язком: не вірте, що "може, якось направиться". Не направиться. ))
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07.02.2021 18:53 Ответить
https://twitter.com/R1313131313/status/1358101231978360834

Хто ще не бачив - ДИВІТЬСЯ Марш солідарності з Білоруссю відбувся у центрі Києва - Цензор.НЕТ 4996
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07.02.2021 18:55 Ответить
Молодчинки !
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07.02.2021 20:22 Ответить
Читаю я комменты и диву даюсь! Вы все, похоже, слушаете только мертвечука с шариком. Весь этот шабаш на Беларуси устроило х/ло! Все началось с выдвижения кандидатом в президенты директора путинского "газпрембанка" в Минске, бабарико. А когда эта затея провалилась, полезные путинские идиоты пытались раскачать власть, чтобы под этим предлогом путинская "гвардия" которая на готове стояла на границе, оккупировала нашу страну! Все почти, как на Донбассе! И почему, наши воюют в ДУКе, а ваши ни один на помощь не пришел? Только слышишь русскомирский пи/шь, что Беларусы по сравнению с Украинцами плохие:трусливые и отсталые!😡 Тогда идите за электроэнергией и ГСМ на поклон к х/лу, мы без ваших денег обойдемся, раз мы такие плохие!😡
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08.02.2021 01:53 Ответить
 
 