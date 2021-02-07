Пьяный водитель разбил четыре автомобиля во Львове, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

Утром 7 февраля во Львове нетрезвый водитель на BMW разбил четыре автомобиля и пытался бежать. Инцидент произошел на перекрестке улиц Лысенко-Короленко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу патрульной полиции Львовской области.

Отмечается, что в 5 часов утра патрульные заметили BMW, который на большой скорости врезался в бордюр. После этого водитель поехал дальше и скоро совершил ДТП.

Он наехал на припаркованный Audi A6. По инерции машина ударила Volkswagen Caddy, который в свою очередь ударил Toyota Corolla, а та - Audi 100.

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Виновник аварии попытался скрыться с места происшествия, однако патрульные заблокировали его автомобиль.

Оказалось, что за рулем машины был 32-летний иностранец. У него обнаружили признаки алкогольного опьянения. Проверка на устройстве "Drager" показала результат - 1,19 промилле. Это в шесть раз превышает норму.

На нарушителя составили два протокола: по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП и за ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Кроме того, на него вынесли постановление по ч.1 ст.126 (Управление транспортным средством без необходимых документов) КоАП. У него не было полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности.

Всего за сутки патрульные составили 13 протоколов на нетрезвых водителей.

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