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Пьяный водитель разбил четыре автомобиля во Львове, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Утром 7 февраля во Львове нетрезвый водитель на BMW разбил четыре автомобиля и пытался бежать. Инцидент произошел на перекрестке улиц Лысенко-Короленко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу патрульной полиции Львовской области.

Отмечается, что в 5 часов утра патрульные заметили BMW, который на большой скорости врезался в бордюр. После этого водитель поехал дальше и скоро совершил ДТП.

Он наехал на припаркованный Audi A6. По инерции машина ударила Volkswagen Caddy, который в свою очередь ударил Toyota Corolla, а та - Audi 100.

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Виновник аварии попытался скрыться с места происшествия, однако патрульные заблокировали его автомобиль.

Оказалось, что за рулем машины был 32-летний иностранец. У него обнаружили признаки алкогольного опьянения. Проверка на устройстве "Drager" показала результат - 1,19 промилле. Это в шесть раз превышает норму.

На нарушителя составили два протокола: по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП и за ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Кроме того, на него вынесли постановление по ч.1 ст.126 (Управление транспортным средством без необходимых документов) КоАП. У него не было полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности.

Всего за сутки патрульные составили 13 протоколов на нетрезвых водителей.

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Пьяный водитель разбил четыре автомобиля во Львове, - патрульная полиция 01
Пьяный водитель разбил четыре автомобиля во Львове, - патрульная полиция 02
Пьяный водитель разбил четыре автомобиля во Львове, - патрульная полиция 03
Пьяный водитель разбил четыре автомобиля во Львове, - патрульная полиция 04
Пьяный водитель разбил четыре автомобиля во Львове, - патрульная полиция 05
Пьяный водитель разбил четыре автомобиля во Львове, - патрульная полиция 06

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Топ комментарии
+10
В Печерском районе Киева воры обчистили квартиру генерального продюсера медиахолдинга "Новости", куда входят запрещенные телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина", Алексея Семенова.
Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло вечером 6 февраля в элитном жилом комплексе на бульваре Леси Украинки. Воры проникли в квартиру продюсера путем подбора ключа в промежутке между 18 и 19 часами.
По утверждению источника, они забрали из квартиры 120 тысяч долларов (эквивалент - 3 млн 346 тыс. гривен) и драгоценности на 5 миллионов гривен.
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07.02.2021 20:08
+7
Пьяные водители - это тест на недолугие законы Рады в отношении безопасности на дорогах. Нет нормальных законов.Пьяные получают мизерные наказания и в итоге убивают людей. Это ганьба и плевок всему обществу. Почему до сих пор, если задерживается пьяный ему дают только штраф? Почему пьяные не лишаются прав на вождение и у них не конфисковывают автомобиль? Потому что сами законодатели - пьяные водители и твари гнилые.
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07.02.2021 20:21
+5
Сльози мішают мнє гаваріть...
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07.02.2021 21:12
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Может он с шиком хотел...
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07.02.2021 20:07 Ответить
у нього вийшло...
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07.02.2021 20:51 Ответить
Пьяный водитель разбил четыре автомобиля во Львове

===================
Салабон...Це не рекорд..Недавно 9 розтрощили,була інфа.
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07.02.2021 21:58 Ответить
Не у всех же талант...
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08.02.2021 11:57 Ответить
Падло...
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07.02.2021 20:07 Ответить
Пьяные водители - это тест на недолугие законы Рады в отношении безопасности на дорогах. Нет нормальных законов.Пьяные получают мизерные наказания и в итоге убивают людей. Это ганьба и плевок всему обществу. Почему до сих пор, если задерживается пьяный ему дают только штраф? Почему пьяные не лишаются прав на вождение и у них не конфисковывают автомобиль? Потому что сами законодатели - пьяные водители и твари гнилые.
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07.02.2021 20:21 Ответить
У меня большой опыт в этом. Я сразу скажу, лишение прав и штрафы любого размера вопрос никак не решат. Есть довольно большая прослойка "граждан", которые плевать на это хотели. Ездят бухими ежедневно на машине "папы, друга, брата", а значит забрать ее нельзя. Официально не работают, имущества не имеют, за границу никогда не ездили и ездить не собираются, поэтому исполнительная служба завалена бестолковыми штрафами. Единственный способ таких оградить от общества это посадки. Не понял штрафом с первого раза, присядька дружок на годик подумай. Не помогло, ну присядь еще на 3.
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07.02.2021 21:45 Ответить
а может лучше таким руки отрубать ??? без рук за рулем- уже точно не поедешь
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07.02.2021 22:02 Ответить
По статистике у вас шансов умереть от ковида в 100 раз выше, чем от пьяного водителя. И что то мне подсказывает, что вакцинироваться вы не будете.
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07.02.2021 22:01 Ответить
Причина в другом,70% откупаются на месте, сам был свидетелем и не раз, цена вопроса от 100 У.е. Если мусор слишком жадный то не соглашается на 100,хочет 200-300.Но в большинстве случаев хватает 100.Пишут легкую постанову на гривен 500,если нормально бухой, то просят что бы кто-то приехал и забрал машину....(А вы лишение прав ,малые штрафы...)))Пяный, это джек-пот мусора, и постанова, и карман полный)))
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08.02.2021 02:35 Ответить
Походу вы не читали что я написал?))Штрафы есть и не маленькие, но мусора когда поймают пьяного, сами требуют взятку))
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08.02.2021 11:27 Ответить
В Печерском районе Киева воры обчистили квартиру генерального продюсера медиахолдинга "Новости", куда входят запрещенные телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина", Алексея Семенова.
Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло вечером 6 февраля в элитном жилом комплексе на бульваре Леси Украинки. Воры проникли в квартиру продюсера путем подбора ключа в промежутке между 18 и 19 часами.
По утверждению источника, они забрали из квартиры 120 тысяч долларов (эквивалент - 3 млн 346 тыс. гривен) и драгоценности на 5 миллионов гривен.
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07.02.2021 20:08 Ответить
+++
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07.02.2021 21:10 Ответить
Сльози мішают мнє гаваріть...
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07.02.2021 21:12 Ответить
100% Кива набег сделал на своих колег пока те на Рашку не дернули
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07.02.2021 21:47 Ответить
Немецкое качество это не российский автопром.
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07.02.2021 20:22 Ответить
Всё правильно сделал, благодарность ему..машины припаркованые прямо на дороге и закрывающие проезд\создающие пробки должны быть разбиты в хлам..Водитель молодец, любители запарковать своё корыто прямо на дороге должны страдать. Единственно жаль что мало разбил, хотелось бы что б быдло паркующееся прямо на дорогах страдало ещё больше.
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07.02.2021 20:27 Ответить
П'яний водій розбив чотири автомобілі у Львові, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 2110
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07.02.2021 21:14 Ответить
как ни дичь на дороге, так всегда BMW
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07.02.2021 21:45 Ответить
Главно что не *евробляхер*. Зато теперь потерпевшие растаможившие или купившие на последние деньги машины будут долго ждать компенсации и бегать годами по судам и пинать покареженную груду металла, а потом собрав денег по родственникам и немного етот битый хлам подрихтовав будут пытаться его продать лохам как небита некрашена девушка ездила в церковь.... Украина одна из немногих стран где авто ето роскошь стоимостью половины жизни.
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07.02.2021 21:53 Ответить
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- ЩОДНЯ 10 СМЕРТЕЙ !!!!!!!! 100 ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ . ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ. РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
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07.02.2021 22:18 Ответить
пяный иностранец? c рабсеи
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07.02.2021 22:19 Ответить
Таких іноземців потрібно брати за яйця і випроваджувати туди, звідки приїхали, але компенсувати витрати на ремонт авто.
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07.02.2021 23:53 Ответить
 
 