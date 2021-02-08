Террористы ОРЛО захватили в заложники братьев Борисовых из оккупированной Кадиевки, - правозащитник Лисянский. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Террористы ОРЛО подтвердили заключение в заложники двух граждан Украины - Александра и Игоря Борисовых - в оккупированной Кадиевке 6 января.
Об этом сообщил в Facebook основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.
Оккупанты обвиняют братьев в совершении теракта, содействии терроризму и шпионаже. По информации правозащитника, к братьям применяли пытки.
"Стало известно, что к братьям Борисовым применялись пытки в виде электрического тока при допросе, и они нуждаются в медицинском осмотре и лечении", - сообщил Лисянский.
Ни адвокат, ни родственники Борисовых не смогли получить доступ к задержанным. Сейчас их содержат в следственном изоляторе "МГБ" на улице Советской в Луганске.
Как сообщает Громадське радіо, адвокат задержанных дважды пытался встретиться с Борисовыми, однако террористы отказывают ему в этом.
Родственники Александра и Игоря Борисовых не обращались к омбудсмену Украины Людмиле Денисовой по факту задержания братьев.
Александр Борисов занимается перевозками людей из оккупированной на подконтрольную власти территорию. Его брат Игорь работает мастером на станции СТО, а также недавно они открыли магазин продуктов. По информации Лисянского, Борисовы постоянно проживают в Кадиевке, к правоохранительным органам отношения не имеют.
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А за Медведчука они сами прокопают пораничный ров между Украиной и Московией.
Эрдоган бы из принципа прихватил в два раза больше промосковской шушвали,
и путин бы это уважал.
https://apostrophe.ua/ua/article/society/2020-05-29/s-rodnyih-derut-desyatki-tyisyach-dollarov---vera-yastrebova-ob-obmene-plennyimi/33076 Є і детальніше, https://www.youtube.com/watch?v=CFJJaqyDKVY
Але при цьому ми не знаємо нічого про цей конкретний випадок, хто ці люди, яки у них погляди, чи справді вони співпрацювали з нашими спецслужбами чи ні, але бидло нічого не знаючи повісило на них ярлик ватників та радіє. І як себе мають почувати патріоти на окупованому Донбасі почитавши ці висєри диванного бидла? Навіщо їм ризикувати своїм життям, якщо це ніхто не цінить?