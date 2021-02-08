РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
24761 посетитель онлайн
Фото Происшествия
31478 115
заложник (557) Стаханов (38) Донбасс (16132) Лисянский Павел (56)

Террористы ОРЛО захватили в заложники братьев Борисовых из оккупированной Кадиевки, - правозащитник Лисянский. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Террористы ОРЛО подтвердили заключение в заложники двух граждан Украины - Александра и Игоря Борисовых - в оккупированной Кадиевке 6 января.

Об этом сообщил в Facebook основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты обвиняют братьев в совершении теракта, содействии терроризму и шпионаже. По информации правозащитника, к братьям применяли пытки.

"Стало известно, что к братьям Борисовым применялись пытки в виде электрического тока при допросе, и они нуждаются в медицинском осмотре и лечении", - сообщил Лисянский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин ОС ранен в результате обстрела у Новомихайловки, - ОТГ "Восток"

Ни адвокат, ни родственники Борисовых не смогли получить доступ к задержанным. Сейчас их содержат в следственном изоляторе "МГБ" на улице Советской в Луганске.

Как сообщает Громадське радіо, адвокат задержанных дважды пытался встретиться с Борисовыми, однако террористы отказывают ему в этом.

Родственники Александра и Игоря Борисовых не обращались к омбудсмену Украины Людмиле Денисовой по факту задержания братьев.

Александр Борисов занимается перевозками людей из оккупированной на подконтрольную власти территорию. Его брат Игорь работает мастером на станции СТО, а также недавно они открыли магазин продуктов. По информации Лисянского, Борисовы постоянно проживают в Кадиевке, к правоохранительным органам отношения не имеют.

Также смотрите: Опубликованы фото освобожденных из плена в Ираке украинцев Фоменкова и Санпитера. ФОТО

Террористы ОРЛО захватили в заложники братьев Борисовых из оккупированной Кадиевки, - правозащитник Лисянский 01
Террористы ОРЛО захватили в заложники братьев Борисовых из оккупированной Кадиевки, - правозащитник Лисянский 02

Также читайте: Денисова уволила своего представителя на Донбассе Лисянского из-за драки в кафе

Террористы ОРЛО захватили в заложники братьев Борисовых из оккупированной Кадиевки, - правозащитник Лисянский 03

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+45
по фото явно "святые лица" "одухотворенный один таксовал НЕЗАКОННО с Украины в Свинарник ОРЛДО второй СТО имел магазинчик приработали продуктов также тема еще та контрабанда и прочая лабуда какие они граждане Украина?? вы пробейте там давно по несколько Пашпортов с Курицами двух головыми имеется у этих "громодян" одно гарно что россияне начинают кренделя и пенделя раздавать преданным пэтриотам свинарника ОРЛДО...
показать весь комментарий
07.02.2021 22:11
+39
7 лет были внепалитики...!!! Пилили бабло на перевозках..а тут вдруг про Украину вспомнили
показать весь комментарий
07.02.2021 22:11
+37
обменный фонд набирают...
показать весь комментарий
07.02.2021 22:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Да шо ві такое говорите? Ай-яй-яй.... Ну кто бі мог подумать? Ведь никогда такого не біло и вот опять....
показать весь комментарий
08.02.2021 00:11 Ответить
Кожний хто прибув з ворожої території є ворогом принаймні потенційно. До таких з кожної сторони ставляться відповідно. А ті хто "внє політіки" під час війни є просто гівном - продажним чужинцем для всіх. То чого ж переживати за гівно? "Співчуття дурості - перший крок до ідіотизму". Хай вигрібають. Є за що.
показать весь комментарий
08.02.2021 01:20 Ответить
Если бы кое-у-кого хватило гениталий отвечать зуб за зуб - Шуфрича сразу присадить, Бондаренко, Спивака - вот и был бы качественный обменный фонд для нашей стороны.
А за Медведчука они сами прокопают пораничный ров между Украиной и Московией.
Эрдоган бы из принципа прихватил в два раза больше промосковской шушвали,
и путин бы это уважал.
показать весь комментарий
08.02.2021 01:34 Ответить
Глядя на эти рожи как то не рождается в душе ни капли сочувствия.
показать весь комментарий
08.02.2021 05:44 Ответить
А не нужно было заиметь магазин. Таперичя ентат магазин сменит собственника
показать весь комментарий
08.02.2021 07:19 Ответить
І що будуть тепер обмінювати цю вату дегенеративну, яка не захотіла ділитись баблом, на справжніх агентів та вбивць наших хлопців? Та вони таких таксистів будуть хапати хоч десяток в день, які вони громадяни Украіни!?
показать весь комментарий
08.02.2021 08:02 Ответить
мне кажется что проблемы ордло-индейцев шерифа волновать не нужны Терористи ОРЛО захопили в заручники братів Борисових з окупованої Кадіївки, - правозахисник Лисянський - Цензор.НЕТ 4282
показать весь комментарий
08.02.2021 09:50 Ответить
Читаешь высеры диванных "патриотов" цензора и понимаешь, что те немногие, кто несмотря на смертельную опасность со стороны кацапских оккупантов остаются верными Украине и работают на наши спецслужбы диванным хомячкам не нужны, они в этом никакой храбрости и пользы для страны не видят, ведь это же на сравнится со строчением высеров сутками на пролет в интернете.
показать весь комментарий
08.02.2021 15:25 Ответить
Раніше думав, як і ви. Та виникли сумніви, коли почитав наступне
https://apostrophe.ua/ua/article/society/2020-05-29/s-rodnyih-derut-desyatki-tyisyach-dollarov---vera-yastrebova-ob-obmene-plennyimi/33076 Є і детальніше, https://www.youtube.com/watch?v=CFJJaqyDKVY
показать весь комментарий
08.02.2021 23:05 Ответить
Те що террористи кидають на подвали невинних людей не новина, але це не означає, що в данному конкретному випадку вони ув"язнили ватників, або тих хто ніяк не співробітничав з нашими спецслужбами. А тому коли читаю висєри бидла яке відверто радіє, тому що кацапські окупанти захопили нових заручників, я розумію, що патріоти на окупованому Донбасі нікому не потрібні. і що у випадку їх захоплення кацапами бидлу буде плювати, що з ними буде і сподіватись їм можна буде тільки на свої родини. І все це призводить до того, що тих кто готовий ризикувати своїм життям (а це насправді так, навідміну від "нашого" ну дуже лояльного до ватних ворогів законодавства і судів) в окупації співробітничаючи з нашими спецслужбами з кожним роком стає все меньше, і ми остаточно втрачаємо Донбас, чого і намагаються досягти кацапи. При чому я не знаю звідки "ростуть ноги" у подібної реакції бидла, чи від тупості, чи це кацапські боти які цілеспрямовано нав"язують нам думку що там не залишилось патріотів і що Донбас це не Україна і боротись за нього не варто.
показать весь комментарий
09.02.2021 02:46 Ответить
Вас розумію, та коли разом з заручником "Ізоляції" наші вимінюють і катів з тієї ж самої "Ізоляції", то починаєш розуміти, що тут щось не так. / Євген Бражников, кат "Ізоляції", свободу для якого виміняли разом з його жертвами, про це тут.../ https://investigator.org.ua/publication/231808/ А потім, коли дивишся фільм "людолови", про торгівлю заручниками, все частіше - випадковими, я дав посилання на фільм вище, тоді пазли сходяться і настає відчай.
показать весь комментарий
09.02.2021 09:42 Ответить
Ну взагалі це проблема наших перемовників, які погоджуються міняти реальних терористів, вбивць та зрадників на "таксистів" та вату. При цьому саме за влади зельцмана це стало систематичним явищем, тому що він поставив себе у таке становище, коли відмовитись від такого нерівнозначного обміну він не може, тому що обіцяв зебілам що зможе домовитись с кацапами про будь що.

Але при цьому ми не знаємо нічого про цей конкретний випадок, хто ці люди, яки у них погляди, чи справді вони співпрацювали з нашими спецслужбами чи ні, але бидло нічого не знаючи повісило на них ярлик ватників та радіє. І як себе мають почувати патріоти на окупованому Донбасі почитавши ці висєри диванного бидла? Навіщо їм ризикувати своїм життям, якщо це ніхто не цінить?
показать весь комментарий
09.02.2021 18:53 Ответить
Погоджуюсь з Вами.
показать весь комментарий
10.02.2021 08:27 Ответить
так они еще и магазин открыли..т.е финансируют террорим ..платят им налоги......а теперь этих,,сирот" надо еще и защищать? Лысянский накосячил на посаде уполномоченного омбудсмена..а когда выгнали за пьяный дебош..быстреньrо основал ГОшку и живет неплохо..сразу и пострадавших ,,сирот"нашел..финансирование надо отрабатывать.. по защите сепарья
показать весь комментарий
11.02.2021 10:15 Ответить
Страница 2 из 2
 
 