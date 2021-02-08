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Игроки сборной Грузии перед матчем с РФ напомнили об оккупации территорий своей страны. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Спорт

Регбисты сборной Грузии перед победным матчем чемпионата Европы против России образовали на поле очертания границ своей страны с оккупированными РФ Абхазией и Южной Осетией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.

Перед началом игры в Тбилиси регбисты сборной Грузии расположились на поле так, чтобы образовать очертания карты Грузии - вместе с оккупированными Россией Абхазией и Южной Осетией.

В матче 5-го тура ЧЕ сборная Грузии победила Россию 16:7. Грузинские регбисты еще после четырех туров досрочно стали чемпионами Европы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ признал РФ ответственной за пытки военнослужащих и гражданского населения в ходе конфликта в Грузии летом 2008 года

Игроки сборной Грузии перед матчем с РФ напомнили об оккупации территорий своей страны 01

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Топ комментарии
+48
Вітаємо братів грузинів !
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08.02.2021 01:09
+37
Вони думають шо лапті щось зрозуміли?
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08.02.2021 00:44
+31
Головне: виграли!
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08.02.2021 00:44
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Вони думають шо лапті щось зрозуміли?
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08.02.2021 00:44 Ответить
Не понял никто. Надо было просто хором культурно прокричать на весь стадион, что кремлёвская крыса подавится грузинскими землями, и очень скоро,если не умудрится подохнуть от болячек или "новичка" , то переселится в Гаагу, а земли вернутся домой, в Грузию
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08.02.2021 07:29 Ответить
Репоеды - тупое быдло от рождения и им надо постоянно напоминать на любом спортивном состязянии, которое транслируют на кацапию, что из фюрер - членоголовое Куйло. Дружно и громко, всем стадионом. Гравці збірної Грузії перед матчем з РФ нагадали про окупацію територій своєї країни - Цензор.НЕТ 6420 Гравці збірної Грузії перед матчем з РФ нагадали про окупацію територій своєї країни - Цензор.НЕТ 6420 Гравці збірної Грузії перед матчем з РФ нагадали про окупацію територій своєї країни - Цензор.НЕТ 6420
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08.02.2021 08:00 Ответить
(ссылка) Кого образити хотiв?
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08.02.2021 08:59 Ответить
Це для лаптєй і не призначалося, бо відомо, що вони розуміють лише копняка в сраку.
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08.02.2021 07:56 Ответить
Щоб зрозуміли, треба було проспівати "Путін *****"
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08.02.2021 10:34 Ответить
Головне: виграли!
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08.02.2021 00:44 Ответить
Вітаємо братів грузинів !
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08.02.2021 01:09 Ответить
+++
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08.02.2021 10:58 Ответить
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер связал историю Второй мировой и современные отношения ФРГ и России, отвечая на вопрос о завершении Северного потока-2.

ФРГ поддерживает "десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив" о том, что Германия должна нести ответственность и "искупить вину за варварские преступления" нацистской оккупации только перед Россией.
Трактовка, в которой СССР приравнивается к России, является "абсолютно недопустимым искажением истории и прямым пренебрежением непомерными жертвами других народов".
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08.02.2021 00:47 Ответить
Лучший способ борьбы с подобным невежеством не к самому Франку-Вальтеру обращаться , а фрау Меркель . Например подарить ей карту с разложенными по годам 1941-1944 оккупации СССР , где Украина занимает до 70% разрушенной нацистами инфраструктуры и промышленности . А Раися даже не 30% и не 25% , а всего 20% .

Надо фрау Меркель как доктору физмата предложить прочитать пару лекций по истории и географии своим невежественными министрам .
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08.02.2021 08:00 Ответить
Вальтер Штайнмайер - один з багатьох підсмоктувачів пуйла.
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08.02.2021 09:14 Ответить
А наши "вне палитики"(((
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08.02.2021 00:47 Ответить
А КАКАЯ РАЗНИЦА?
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08.02.2021 07:28 Ответить
Як на мене з рашей брати участь в будь-яких спортивних заходах, взагалі ніхто не повинен з цивілізованих країн, до тих пір поки там править режим *****
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08.02.2021 01:01 Ответить
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Игроки сборной Грузии перед матчем с РФ напомнили об оккупации территорий своей страны."

Молодці!!!
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08.02.2021 01:03 Ответить
Натягивать рашку и в спорте тоже необходимо. Для нее это политика. Плохо только, что нет сборной Украины по регби в таком формате.
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08.02.2021 01:07 Ответить
Надеюсь дали писти маскалям.
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08.02.2021 01:18 Ответить
Тоесть таки сыграли с окупантами. Все равно что набившему тебе морду убегая показать фигу
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08.02.2021 01:19 Ответить
отказ играть будет засчитан как техническое поражение


к сожалению
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08.02.2021 01:25 Ответить
Плохая отмазка. Они стали чемпионами еще до этой игры.
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08.02.2021 01:28 Ответить
Лучше техническое поражение чем потерять уважение. И кроме презрения ничего они не выиграли. Весь етот спорт ето политические игры. Политики специально свели врагов чтобы показать что все хорошо между странами, сопли высохли, кровь вытерли, и можно начинать сотрудничество не только в спорте. Почему то с Северной Кореей или Талибаном или Игил Европа игры не проводит. А именно Рашке разрешила чемпионат мира по футболу в самый разгар войны и террора и даже сбитый самолет с сотнями граждан Европы не помешал либерастам стать перед диктатором ****** раком..
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08.02.2021 01:38 Ответить
Согласен с Вами полностью.Очень мало спортсменов, которые пожертвуют своей карьерой и заработком, не встречаясь с врагом на стадионах и аренах, развлекая вражескую публику....Как и эстрадная поп-шушера о сцене , они визжат об аполитичности спорта.... Но это всё - лукавство и манипуляция....
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08.02.2021 07:37 Ответить
Слабаки. Украина их вообще к себе не пустила бы.
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08.02.2021 01:29 Ответить
Они бы ещё напомнили,как грузины после агрессии рашки проголосовали за пророссийского олигарха иванишвили.Было бы честнее.
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08.02.2021 01:25 Ответить
Не понимаю я такой х***ни. Как можно с врагом который тебя убивал и отобрал твой дом, разрушил твою единствунную Богом даную тебе жизнь, садиться за один стол играть в игры. Тем более кацапам насрать на вашу фигу в кармане. Главное что они в глазах всего мира легимитизировались и показали что грузины их приняли, а значит войне конец.
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08.02.2021 01:28 Ответить
Помните как Украина проиграла отбор на ЧМ-2018, чтобы не ехать в рашку.
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08.02.2021 01:41 Ответить
Конечно. Я так же помню как разные Штанмаеры и Мертвечуки пытались уговорить Украину все таки поехать на Рашку, мол ето всего лишь спорт, ничего личного. Поедете а потом примиритесь, вытрите сопли и забудете обыды и опять друзья навек и тд. Ето все равно что сесть сыграть в шахматы с маньяком убивших твою семью а потом пожать ему руку и хвастаться односельчанам мол смотрите как я его обыграл. Уверен что все плюнули бы ему в лицо, а не поздравляли. Почему же в мировом масштабе все по другому? Грузины не победили а опозорились. Пускай еще кацапам простыни и белье постирают, может те чааевые кинут. Ведь как никак а мокшане-гости к ним в сам Тбилиси приехали отдыхать и в игры играть.
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08.02.2021 01:51 Ответить
Игроки сборной Грузии перед матчем с РФ напомнили об оккупации территорий своей страны - Цензор.НЕТ 666
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08.02.2021 01:44 Ответить
Pavel "The Magic Man" Datsyuk

Игроки сборной Грузии перед матчем с РФ напомнили об оккупации территорий своей страны - Цензор.НЕТ 9925
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08.02.2021 02:01 Ответить
Тогда, похоже, контрразведка РФ "переиграла" грузинскую агентуру и умело спровоцировала удар по несуществующей цели.
Грузины были уверены, что стреляют по скоплению войск. Иначе пояснить применение градов невозможно. Тем более странно, что дорога, по которой могла быть переброшена крупная военная группировка, там только одна и скрыть в городе наличие техники достаточно сложно. Слишком много глаз.
Сразу после нанесения удара была уничтожена грузинская резедентура в РФ.
Это не снимает ответственности с грузинского руководства за гибель мирных жителей во время удара по мнимым военным целям.
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08.02.2021 02:41 Ответить
Сразу видно, что Вы никода не пробовали нормального украинского сала из настоящего украинского свинарника. В кислых щах сала нету.
А "говно в шароварах" действительно не наше, не украинское. Обычно, таким говном являются москали в шароварах.
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08.02.2021 03:02 Ответить
Козломордый, ты чего здесь забыл?) Ты свои басни про "миротворцев" рассказывай своим свинособакам, знаем мы ваших "миротворцев"... Я прекрасно помню, как ваш командующий "миротворцами" распинался, что "осетины" вышли из под контроля и неуправляемые... Вот по их позициям и был нанесен удар... А что там делали ваши "миротворцы", вместо "осетин", это уже вопрос к вам... Да и те что на базе были, сразу сделали видимость, что они нейтральные, а потом начали стрелять грузинам в спину...
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08.02.2021 03:46 Ответить
Цивилизованная демонстрация чего-либо бесполезна с лишнехромосомными лаптеногими существами. Только беспощадная сила может вразумить имперского имбецила-путеноида или имбецила-навальноида.
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08.02.2021 06:37 Ответить
Молодці
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08.02.2021 08:16 Ответить
Интересно, евреи с нациками в концлагере в футбол играли? Рашка на грузин напала и территорию отхапала а они с ней в футболлл))
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08.02.2021 08:24 Ответить
Потрібно постійно мордою в лайно топтати вату.
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08.02.2021 09:47 Ответить
... "я посмотрел ему в глаза..."
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08.02.2021 10:58 Ответить
Слабая видимость " протеста".. Если представителя страны оккупанта ( сборную РФ) принимают в Тбилиси. Как то оно не так. тем более при разорванных дип. отношениях... ( только не нужно о том что " спорт вне политики", тогда к чему это построение для картинки) молодцы хоть выиграли, и то... Нужно было хотя бы в конце разместить большой плакат " Это вам не Гори бомбить.. 16 - 7"
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08.02.2021 12:49 Ответить
А российские спортсмены в это время подменивали пробы мочи, чтобы на допинге не попасться...
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08.02.2021 14:20 Ответить
Гарне нагадування Гравці збірної Грузії перед матчем з РФ нагадали про окупацію територій своєї країни - Цензор.НЕТ 8202
Московитська імперія гори синім полум ям.
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08.02.2021 16:43 Ответить
 
 