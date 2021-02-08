Игроки сборной Грузии перед матчем с РФ напомнили об оккупации территорий своей страны. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Спорт
Регбисты сборной Грузии перед победным матчем чемпионата Европы против России образовали на поле очертания границ своей страны с оккупированными РФ Абхазией и Южной Осетией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.
Перед началом игры в Тбилиси регбисты сборной Грузии расположились на поле так, чтобы образовать очертания карты Грузии - вместе с оккупированными Россией Абхазией и Южной Осетией.
В матче 5-го тура ЧЕ сборная Грузии победила Россию 16:7. Грузинские регбисты еще после четырех туров досрочно стали чемпионами Европы.
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+48 Алекс Мышкевич
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+31 Ан Мур
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ФРГ поддерживает "десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив" о том, что Германия должна нести ответственность и "искупить вину за варварские преступления" нацистской оккупации только перед Россией.
Трактовка, в которой СССР приравнивается к России, является "абсолютно недопустимым искажением истории и прямым пренебрежением непомерными жертвами других народов".
Надо фрау Меркель как доктору физмата предложить прочитать пару лекций по истории и географии своим невежественными министрам .
Молодці!!!
к сожалению
Грузины были уверены, что стреляют по скоплению войск. Иначе пояснить применение градов невозможно. Тем более странно, что дорога, по которой могла быть переброшена крупная военная группировка, там только одна и скрыть в городе наличие техники достаточно сложно. Слишком много глаз.
Сразу после нанесения удара была уничтожена грузинская резедентура в РФ.
Это не снимает ответственности с грузинского руководства за гибель мирных жителей во время удара по мнимым военным целям.
А "говно в шароварах" действительно не наше, не украинское. Обычно, таким говном являются москали в шароварах.
Московитська імперія гори синім полум ям.