Игроки сборной Грузии перед матчем с РФ напомнили об оккупации территорий своей страны. ФОТО

Регбисты сборной Грузии перед победным матчем чемпионата Европы против России образовали на поле очертания границ своей страны с оккупированными РФ Абхазией и Южной Осетией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.

Перед началом игры в Тбилиси регбисты сборной Грузии расположились на поле так, чтобы образовать очертания карты Грузии - вместе с оккупированными Россией Абхазией и Южной Осетией.

В матче 5-го тура ЧЕ сборная Грузии победила Россию 16:7. Грузинские регбисты еще после четырех туров досрочно стали чемпионами Европы.

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