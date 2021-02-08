Пьяный водитель спровоцировал ДТП в Одессе: разбиты семь автомобилей. ФОТОрепортаж

На ул. Высоцкого в Одессе легковой Mitsubishi врезался лоб в лоб с Skoda, которая в результате удара отлетела на припаркованные машины. Повреждения получили еще пять машин — Mercedes, Mazda, ВАЗ и два Renault.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Как сообщили в патрульной полиции, водитель "Мицубиши" был пьян. "Драгер" показал, что у него в крови 2,1 промилле алкоголя. Водитель пытался совершить обгон, не учитывая дорожную обстановку.

В результате ДТП никто не пострадал. Полиция выписала пьяному водителю админпротокол по ст.130 и ст.124 КУоАП (нарушение ПДД, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

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Фото: Думская, полиция