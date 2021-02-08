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"Киевавтодор" настоятельно рекомендует водителям не выезжать на собственных автомобилях: коммунальщики борются с последствиями непогоды. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Авто

"Киевавтодор" настоятельно рекомендует воздержаться от использования собственных автомобилей во время снегопада.

Уменьшение нагрузки, в частности, на автомобильный трафик позволит коммунальным службам максимально эффективно бороться с последствиями непогоды, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".

При этом отмечается, что до начала осадков коммунальщики выполнили превентивную обработку, в первую очередь, мостов, улиц, спусков, остановок общественного транспорта и лестниц. С началом снегопада началась и уборка дорог и тротуаров, в работах задействованы 347 единиц спецтехники и 206 работников в составе 32 бригад по ручной уборке.

"Это только начало снегопада. В течение дня, в частности, после обеда мы ожидаем усиления осадков. Поэтому, дороги и тротуары очищаем повторно. Просьба не оставлять авто на обочинах, крайних полосах и тротуарах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники", - добавили в "Киевавтодоре".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве и областях с сильными снегопадами возможны ограничения движения большегрузного транспорта и автобусов, - Нацполиция

Киевавтодор настоятельно рекомендует водителям не выезжать на собственных автомобилях: коммунальщики борются с последствиями непогоды 01
Киевавтодор настоятельно рекомендует водителям не выезжать на собственных автомобилях: коммунальщики борются с последствиями непогоды 02
Киевавтодор настоятельно рекомендует водителям не выезжать на собственных автомобилях: коммунальщики борются с последствиями непогоды 03
Киевавтодор настоятельно рекомендует водителям не выезжать на собственных автомобилях: коммунальщики борются с последствиями непогоды 04
Киевавтодор настоятельно рекомендует водителям не выезжать на собственных автомобилях: коммунальщики борются с последствиями непогоды 05
Киевавтодор настоятельно рекомендует водителям не выезжать на собственных автомобилях: коммунальщики борются с последствиями непогоды 06
Киевавтодор настоятельно рекомендует водителям не выезжать на собственных автомобилях: коммунальщики борются с последствиями непогоды 07
Киевавтодор настоятельно рекомендует водителям не выезжать на собственных автомобилях: коммунальщики борются с последствиями непогоды 08
Киевавтодор настоятельно рекомендует водителям не выезжать на собственных автомобилях: коммунальщики борются с последствиями непогоды 09
Киевавтодор настоятельно рекомендует водителям не выезжать на собственных автомобилях: коммунальщики борются с последствиями непогоды 10

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Для Киева дождь -- катастрофа! А тут СНЕГ ! Конечно!!!
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08.02.2021 09:51
+3
Київ стоїть у заторах...
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08.02.2021 09:04
+2
Робота не те чим маестро грає на роялі. Стояла і стояти буде. Девіз савєцкава народа. "Київавтодор" настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди - Цензор.НЕТ 2940
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08.02.2021 09:10
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В принципі, зима могла бути такою кілька місяців, а не по тижню в місяць.
Тож нема на що нарікати.
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08.02.2021 08:59 Ответить
Київ стоїть у заторах...
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08.02.2021 09:04 Ответить
Робота не те чим маестро грає на роялі. Стояла і стояти буде. Девіз савєцкава народа. "Київавтодор" настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди - Цензор.НЕТ 2940
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08.02.2021 09:10 Ответить
Снег, это к урожаю.
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08.02.2021 09:12 Ответить
К урожаю повешенных фсбешников
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08.02.2021 09:16 Ответить
5см снега, это уже катастрофа?
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08.02.2021 09:16 Ответить
Для Киева дождь -- катастрофа! А тут СНЕГ ! Конечно!!!
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08.02.2021 09:51 Ответить
молодцы, хорошо убирают с ночи .
но наши граждане на призывы ездить на метро не реагируют.
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08.02.2021 09:36 Ответить
Не понимаю я коммунальщиков. Тупой я, видимо...
Среди ночи проехали трактора-машины и проч. подметатели-сгребатели снега. Подмели и сгребли. Молодцы! Но снег идти не перестал (как странно!!!)...
Почему бы в XXI веке не посыпать подметенную дорогу чем-нибудь, чтобы к часу пик очищенные дороги не занесло снова и на них не было пробок??? "Київавтодор" настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди - Цензор.НЕТ 662
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08.02.2021 09:46 Ответить
никто ни с чем не борется. за час стояния в пробках увидел 1 машину...
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08.02.2021 10:10 Ответить
Пора публиковать сводки об успехах в "борьбе" по отдельным участкам дорог. И всем борцам - медаль. А мэру, соответственно - орден.
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08.02.2021 10:31 Ответить
По-моему, нельзя называть непогодой обычную зимнюю погоду.
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08.02.2021 11:49 Ответить
да якби не власні автівки то шляхи взагалі непроїзними були б.
Так хоч сніг утрамбували та їздити можна, бо де комунальна техніка ховається мені особисто невідомо
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08.02.2021 21:53 Ответить
 
 