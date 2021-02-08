"Киевавтодор" настоятельно рекомендует водителям не выезжать на собственных автомобилях: коммунальщики борются с последствиями непогоды. ФОТОрепортаж

"Киевавтодор" настоятельно рекомендует воздержаться от использования собственных автомобилей во время снегопада.

Уменьшение нагрузки, в частности, на автомобильный трафик позволит коммунальным службам максимально эффективно бороться с последствиями непогоды, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".

При этом отмечается, что до начала осадков коммунальщики выполнили превентивную обработку, в первую очередь, мостов, улиц, спусков, остановок общественного транспорта и лестниц. С началом снегопада началась и уборка дорог и тротуаров, в работах задействованы 347 единиц спецтехники и 206 работников в составе 32 бригад по ручной уборке.

"Это только начало снегопада. В течение дня, в частности, после обеда мы ожидаем усиления осадков. Поэтому, дороги и тротуары очищаем повторно. Просьба не оставлять авто на обочинах, крайних полосах и тротуарах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники", - добавили в "Киевавтодоре".

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